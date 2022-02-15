Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà

Sức khỏe 15/02/2022 05:01

Cái nắng gay gắt của mùa hè không chỉ khiến chúng ta khó chịu, đổ mồ hôi mà còn có thể gây say nắng. Ánh nắng mặt trời hút hết năng lượng khiến bạn trở nên yếu ớt và lờ đờ. 

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 1

Đột quỵ nhiệt là do cơ thể bị mất nước quá lâu và ở ngoài trời nắng trong thời gian dài. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm tại nhà để giảm bớt cơn say nắng.

Sữa bơ

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sữa bơ là thức uống giải khát và giúp giải nhiệt cho cơ thể. Nó chứa men vi sinh, protein và vitamin bổ sung nhiệt độ cơ thể của bạn.

Cách làm: Xay nhuyễn 2 thìa cà phê sữa chua với một cốc nước. Thêm muối và đường thêm vào tùy theo khẩu vị của bạn. Uống ít nhất 1-2 ly sữa tách bơ mỗi ngày trong suốt mùa hè.

Nước đậu xanh

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc (TMC), đậu xanh rất tốt để điều trị chứng đột quỵ do nhiệt. Đậu xanh luộc giúp bổ sung nước cơ thể và cũng giúp hạ nhiệt độ cơ thể.

Cách làm: Cho một chén đậu xanh và ba chén nước vào bát rồi đun sôi. Đổ nước vào một ly khác và để nguội một lúc. Uống nước này hai lần một ngày.

Các loại dầu thiết yếu điều trị đột quỵ do nhiệt

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một số loại tinh dầu có tác dụng tuyệt vời đối với chứng say nóng. Dầu hoa oải hương làm dịu da và thần kinh. Dầu bạc hà giúp giảm nhiệt độ cơ thể.

Cách sử dụng: Trộn 2-3 giọt dầu bạc hà và 1-2 giọt dầu oải hương với 2 muỗng canh dầu ô liu. Bôi dầu này lên phía sau cổ, lòng bàn chân và bên trong cổ tay của bạn.

Nước ép hành tây

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nước ép hành tây là một trong những phương pháp điều trị đột quỵ tại nhà tốt nhất. Theo Ayurveda, đây là điều đầu tiên bạn nên làm khi gặp các triệu chứng của say nắng.

Cách làm: Bạn có thể thoa nước ép hành tây sau tai, dưới bàn chân và ngực và để trong một thời gian. Bạn cũng có thể uống một thìa cà phê nước ép hành tây với một thìa cà phê mật ong.

Nước me

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Me rất giàu vitamin, khoáng chất và chất điện giải. Nó cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và giúp khắc phục tình trạng mất nước.

Cách làm: Ngâm me vào nước sôi. Lọc chất lỏng và thêm đường hoặc mật ong cho vừa uống. Uống hỗn hợp này khi nó nguội.

Nước xoài

Say nắng sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những bí quyết cực hữu hiệu bạn có thể 'xóa bỏ' cơn say ngay tại nhà - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Xoài sống là món ăn tuyệt vời để giảm cảm giác nóng. Nó cũng là một thức uống giải khát và một thức uống tốt cho sức khỏe.

Cách làm: Đun sôi xoài sống trong nước. Khi xoài đã chín, cho một ít nước vào và trộn đều. Thêm muối, đường tùy theo khẩu vị của bạn vào để thưởng thức.

Theo Indiatimes

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