Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 14/2, Việt Nam ghi nhận 29.413 ca nhiễm COVID-19 mới

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.507), Hải Dương (1.915), Hải Phòng (1.489), Nghệ An (1.385), Lạng Sơn (1.379), Nam Định (1.362), Thái Nguyên (1.275), Phú Thọ (1.053), Vĩnh Phúc (982), Ninh Bình (970), Bắc Ninh (922), Hòa Bình (897), Quảng Ninh (892), Đà Nẵng (787), Thanh Hóa (776), Bắc Giang (664), Quảng Nam (587), Gia Lai (579), Thái Bình (540), Hưng Yên (539), Bình Phước (469), Bình Định (437), Lào Cai (429), Sơn La (428), Quảng Bình (406), Yên Bái (347), Đắk Nông (309), Lâm Đồng (307), Quảng Trị (302), Phú Yên (288), TP. Hồ Chí Minh (285), Bà Rịa - Vũng Tàu (282), Đắk Lắk (235), Khánh Hòa (209), Hà Nam (201), Thừa Thiên Huế (200), Quảng Ngãi (165), Hà Tĩnh (159), Kon Tum (155), Cao Bằng (153), Cà Mau (145), Tuyên Quang (136), Lai Châu (118), Điện Biên (117), Hà Giang (100), Bắc Kạn (81), Bình Thuận (76), Bình Dương (63), Kiên Giang (50), Vĩnh Long (35), Đồng Nai (31), Bến Tre (29), Bạc Liêu (24), Trà Vinh (23), Tây Ninh (21), Đồng Tháp (18), Cần Thơ (14), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (12), Long An (10), Hậu Giang (9), Tiền Giang (7), An Giang (6).

- Tính từ 16h ngày 13/02 đến 16h ngày 14/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.031 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 20.924 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định (-532), Đắk Lắk (-300), Quảng Trị (-168).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (+1.198), Gia Lai (+579), Hà Nội (+567).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 25.918 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 25.723 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.533.101 ca, trong đó có 2.230.130 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (516.136), Bình Dương (293.363), Hà Nội (172.021), Đồng Nai (100.094), Tây Ninh (88.770).