Biến thể Omicron lây nhiễm ở trẻ em dễ hơn, các nhà khoa học tiết lộ 2 nguyên nhân chính đáng lưu tâm

Không giống biến thể Delta - chủ yếu tấn công vào phổi của người bệnh, biến thể Omicron có xu hướng ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên của người mắc. Giáo sư Fisher, chuyên gia cao cấp về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (National University Hospital -NUH) cho biết đường hô hấp trên và đường mũi ở trẻ em nhỏ hơn ở người lớn, do vậy nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh lớn hơn. Những triệu chứng này có thể biến chứng thành hen suyễn hoặc viêm phổi do viêm và tắc nghẽn niêm mạc.

Theo nguồn tin từ TTXVN, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Dale Fisher khẳng định, biến thể Omciron có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch tự nhiên của trẻ em tốt hơn các biến thể trước.

Trước đó, dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, các nhà khoa học cũng chỉ rõ 2 nguyên nhân khiến trẻ em là đối tượng dễ mắc biến chủng Omicron hơn người lớn. Cụ thể:

Tại một số quốc gia, trong đó có Mỹ, ngày càng nhiều trẻ phải nhập viện do COVID-19 , song các chuyên gia nhất trí cho rằng trẻ mắc bệnh này không biến chứng nặng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây phát hiện rằng trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm biến thể Omicron có xu hướng ăn uống tốt hơn so với những trẻ nhiễm biến thể Delta. Nguy cơ nhập viện và phải điều trị tích cực ở trẻ nhiễm Omicron cũng thấp hơn, lần lượt là 67% và 68%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khả năng lây lan mạnh hơn của biến thể Omicron vẫn có thể khiến số trẻ nhập viện tăng cao hơn so với làn sóng dịch do Delta.

Ít trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi, được tiêm phòng hơn so với người lớn

Một lý giải tiềm năng là do khả năng lây nhiễm cực kỳ cao của biến thể Omicron, cùng với việc cơ thể trẻ em thiếu đi miễn dịch hình thành từ vaccine hay lần mắc trước đó, nên trẻ em dễ tổn thương hơn trước Omicron. Trong khi đó, người lớn đã được tiêm phòng kể từ nhiều tháng nay.

Omicron dường như ít gây triệu chứng nặng ở tất cả các nhóm tuổi. Nhưng một lý giải khả thi khác đối với tỷ lệ nhập viện tăng lên ở trẻ em là do nhiều đột biến khác nhau của biến thể Omicron đã làm cho tình trạng bệnh COVID-19 trở nên khác nhau và nó đã gây ra tình trạng nặng hơn một chút ở trẻ nhỏ hơn là người trưởng thành. Đó là quan điểm của Andrew Pavia- người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Đại học Y Utah, thành phố Salt Lake.

Để minh chứng cho giả thuyết này, Patvia trích dẫn những báo cáo đầu tiên ngụ ý rằng Omicron có thể không ảnh hưởng tới các tế bào phổi ngay. Nhìn chung, phổi là nơi mà virus SARS-CoV-2 gây tổn hại nặng nề nhất khi bệnh bước vào giai đoạn nặng. Vì vậy, nếu phổi ít bị tổn thương hơn nghĩa là bệnh nhẹ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em mắc COVID-19 hay bị viêm đường hô hấp trên hơn

Chuyên gia Roberta DeBiasi, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi quốc gia Mỹ ở Boston cho biết bà cùng các đồng nghiệp đã chú ý tới số lượng trẻ em gia tăng trong nhóm mắc COVID thanh quản. Đây là một dạng viêm đường hô hấp trên gây ra các cơn ho điển hình. Chính vì thế mà người ta cho rằng Omicron ảnh hưởng tới trẻ em có thể khác biệt so với người lớn.

Còn chuyên gia Absoud cho biết, các bệnh viện đã được trang bị tốt để điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 thanh quản cùng các triệu chứng khác do nhiễm trùng đường hô hấp trên. Bởi các virus dạng virus hợp bào đường thở hay khiến trẻ em phải nhập viện hàng năm.

Thậm chí nếu trẻ em hồi phục khỏi viêm đường hô hấp cấp do Omicron, các nhà lâm sàng học vẫn lo ngại rằng trẻ em có thể mắc triệu chứng COVID-19 kéo dài sau khi khỏi bệnh. Các triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng tới hàng tháng, đây là tình trạng nghiêm trọng nhưng hiếm gặp được gọi là nhiễm trùng đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C).

Theo chuyên gia Absoud, còn quá sớm để đánh giá tác động của Omicron lên triệu chứng COVID kéo dài. Tuy nhiên, triệu chứng nhiễm trùng đa hệ thống (MIS-C) ở một vài trẻ em thường tiến triển từ 2-4 tuần sau khi nhiễm COVID-19. Ông cho biết hiện dấu hiệu MIS-C ở trẻ em chưa rõ ràng. Có một tín hiệu vui là trường hợp trẻ em nhập viện do nhiễm trùng đa hệ thống chưa nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 13/2, Việt Nam đã ghi nhận 197 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).