Biến thể Omicron lây nhiễm ở trẻ em dễ hơn, các nhà khoa học tiết lộ 2 nguyên nhân chính đáng lưu tâm

Không giống biến thể Delta - chủ yếu tấn công vào phổi của người bệnh, biến thể Omicron có xu hướng ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên của người mắc. Giáo sư Fisher, chuyên gia cao cấp về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (National University Hospital -NUH) cho biết đường hô hấp trên và đường mũi ở trẻ em nhỏ hơn ở người lớn, do vậy nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh lớn hơn. Những triệu chứng này có thể biến chứng thành hen suyễn hoặc viêm phổi do viêm và tắc nghẽn niêm mạc.

Tại một số quốc gia, trong đó có Mỹ, ngày càng nhiều trẻ phải nhập viện do COVID-19, song các chuyên gia nhất trí cho rằng trẻ mắc bệnh này không biến chứng nặng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây phát hiện rằng trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm biến thể Omicron có xu hướng ăn uống tốt hơn so với những trẻ nhiễm biến thể Delta. Nguy cơ nhập viện và phải điều trị tích cực ở trẻ nhiễm Omicron cũng thấp hơn, lần lượt là 67% và 68%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khả năng lây lan mạnh hơn của biến thể Omicron vẫn có thể khiến số trẻ nhập viện tăng cao hơn so với làn sóng dịch do Delta.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, các nhà khoa học cũng chỉ rõ 2 nguyên nhân khiến trẻ em là đối tượng dễ mắc biến chủng Omicron hơn người lớn. Cụ thể: