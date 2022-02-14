TIN VUI: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh, lần thứ 2 không ghi nhận ca tử vong, TP.HCM đề xuất tạm ngưng các bệnh viện dã chiến

Tin y tế 14/02/2022 08:28

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã giảm dưới 1.000 ca/ngày, số ca bệnh nặng và tử vong cũng liên tục giảm thấp, Sở Y tế TP.HCM đã trình UBND TP việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo bản tin tối 13/2 của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 12/2 đến 16h ngày 13/2, TP.HCM ghi nhận 182 ca, thấp hơn so với 4 ngày trước (từ ngày 9 đến 12/2), 2 ca tử vong từ các tỉnh khác chuyển đến. Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần qua TP.HCM không ghi nhận ca tử vong.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã giảm dưới 1.000 ca/ngày, số ca bệnh nặng và tử vong cũng liên tục giảm thấp, Sở Y tế TP.HCM đã trình UBND TP việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo Sở Y tế, việc tạm ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến sẽ tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình diễn biến phức tạp.

Cụ thể, sẽ tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến và các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của quận, huyện và TP Thủ Đức; tiếp tục duy trì các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (Khu chế xuất Linh Trung và Khu công nghệ cao TP.HCM).

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Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh viện đang chuyển đổi công năng hoặc tách đôi điều trị của TP sẽ sắp xếp lại gồm: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, An Bình, huyện Củ Chi, Nhi đồng TP, điều trị COVID-19 Lê Minh Xuân để phục hồi lại công năng và thành lập khoa/đơn vị COVID-19.

Song song đó, ngưng hoạt động Trung tâm hồi sức COVID-19 để chuẩn bị đưa Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đi vào hoạt động để tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người bệnh mắc các bệnh lý ung bướu. Đồng thời tạm ngưng hoạt động một số bệnh viện dã chiến COVID-19 số 6, 8 và 12.

Đối với các bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16 sẽ tiếp tục hoạt động. Riêng Bệnh viện dã chiến số 14 và 16 có trung tâm hồi sức với quy mô 600 giường hồi sức. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Chợ Rẫy cũng duy trì 200 giường hồi sức/bệnh viện. Như vậy TP luôn sẵn sàng 1.000 giường hồi sức.

Sở này cho biết thêm, khi cần thiết (số ca mắc mới tăng trở lại hoặc nhu cầu điều trị gia tăng), trong vòng 24 giờ sẽ kích hoạt lại hoạt động của các bệnh viện điều trị COVID-19 tạm ngưng hoạt động.

Ngày 13/2, Việt Nam ghi nhận 26.379 ca mắc COVID-19, nhiều địa phương vượt mốc 1.000 ca bệnh

Ngày 13/2, Việt Nam ghi nhận 26.379 ca mắc COVID-19, nhiều địa phương vượt mốc 1.000 ca bệnh

Tính từ 16h ngày 12/02 đến 16h ngày 13/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.379 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 26.372 ca ghi nhận trong nước (giảm 930 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 18.269 ca trong cộng đồng).

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