Phụ nữ có những dấu hiệu này chứng tỏ thời kỳ mãn kinh đang đến gần, chăm sóc theo 4 cách sau để tránh mệt mỏi kéo dài, suy sụp sức khỏe

Thời kỳ mãn kinh được đặc trưng bởi một năm không có kinh nguyệt. Đối với nhiều phụ nữ, mãn kinh đi kèm với một số triệu chứng, chẳng hạn như kinh nguyệt không đều, bốc hỏa, đổ mồ hôi, khó ngủ, thay đổi tâm trạng, cáu kỉnh, đau hông và lưng, v.v.

Thực phẩm nên bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn là:

Chế độ dinh dưỡng tốt là một yếu tố thay đổi cuộc sống để kiểm soát các triệu chứng thời kỳ mãn kinh từ bốc hỏa đến đầy hơi.

Trái cây và rau quả: Đây là những loại có đầy đủ các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn cần.

Thực phẩm giàu chất xơ: Thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, đậu tây và ngũ cốc nguyên hạt cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn. Các sản phẩm từ sữa và thực phẩm giàu axit béo omega-3 là những nguồn dinh dưỡng tốt.

Thực phẩm nên tránh trong chế độ ăn uống của bạn là:

Thịt mỡ và thực phẩm chế biến sẵn: Thức ăn nhanh hoặc chiên, đồ ăn nhẹ chế biến sẵn và thịt có nhiều natri khiến bạn cảm thấy đầy hơi. Những thực phẩm này cũng có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, thức ăn cay có thể gây ra các triệu chứng như bốc hỏa, khó chịu.

Rượu: Uống rượu với mức độ hạn chế sẽ không sao nhưng uống rượu thường xuyên có thể dẫn đến các triệu chứng mãn kinh khuếch đại, khó ngủ và các vấn đề sức khỏe tâm thần tăng cao.

Caffeine: Caffeine khiến bạn dễ bị bốc hỏa. Nên sử dụng đồ uống ấm thay thế.

2. Duy trì hoạt động

Tập thể dục thường xuyên có thể giữ cho xương của bạn chắc khỏe, cải thiện tâm trạng và chống lại các triệu chứng như tăng cân khi cơ thể thay đổi. Bạn có thể thử các hoạt động sau:

Cardio: Các hoạt động aerobic hoặc tim mạch bao gồm các hoạt động tăng sức bền khuyến khích bạn sử dụng các cơ lớn của mình. Bạn có thể bắt đầu với 10 phút mỗi ngày đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, chạy bộ, đạp xe hoặc thậm chí khiêu vũ và tăng cường độ khi bạn tiếp tục tập luyện.

Tập luyện sức bền: Nâng tạ hoặc sử dụng máy tập tạ có thể giúp tăng cường cơ và xương của bạn đồng thời giảm mỡ trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Yoga: Các tư thế yoga từ phục hồi và hỗ trợ đến sức mạnh cũng là một nguồn tốt để giảm triệu chứng khó chịu, giúp thư giãn cơ thể. Kết hợp yoga với thiền hoặc các bài tập thở, những bài tập này cũng có thể giúp thư giãn và chánh niệm.

3. Chăm sóc sức khỏe tâm thần

Sức khỏe cảm xúc và tinh thần có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Phụ nữ trải qua giai đoạn này có thể biểu hiện các triệu chứng, bao gồm mất ngủ, lo lắng, bất động, kiệt sức, căng thẳng hoặc trầm cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn các triệu chứng có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống của một người. Các triệu chứng này có thể giảm bớt nhờ tập thể dục, thói quen ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước và các kỹ thuật thư giãn để có giấc ngủ ngon. Tìm những gì phù hợp với bạn và đưa ra những mục tiêu thực tế, có thể đạt được.

4. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ

Ảnh minh họa: Internet

Các rối loạn đồng bệnh, chẳng hạn như loãng xương và bệnh tim mà phụ nữ mãn kinh dễ phát triển có thể được ngăn ngừa bằng cách duy trì sức khỏe tốt. Ngoài ra, có nhiều lựa chọn điều trị cho các triệu chứng mãn kinh, chẳng hạn như liệu pháp nội tiết tố mãn kinh, có thể giúp giữ mức estrogen trong cơ thể bạn ổn định và kiểm soát các triệu chứng. Nếu bạn gặp các triệu chứng khiến bạn lo lắng, bạn nên đi khám và tìm lời tư vấn từ bác sĩ.

Theo India