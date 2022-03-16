Phân tích sự thật 'động trời' về dầu đậu phộng: Liệu có thật sự tốt cho tim mạch như lời đồn?

Dầu đậu phộng luôn được xem như loại dầu tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đại sứ bảo vệ cho trái tim của bạn. Mới đây, các nhà khoa học đã tiết lộ những sự thật về công dụng của dầu đậu phộng, liệu rằng chúng có thật hữu ích như những gì ta từng nghĩ? Cùng xem bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn

Lợi ích về mặt sức khỏe của dầu đậu phộng? Còn được gọi là dầu đất hoặc dầu arachis, dầu đậu phộng là một loại dầu thực vật được làm từ hạt ăn được của cây đậu phộng. Có nhiều loại dầu đậu phộng khác nhau, và chúng được phân loại dựa trên cách chế biến. Được sử dụng rộng rãi ở vành đai phía nam của Ấn Độ, dầu đậu phộng thường được coi là tốt cho tim mạch. Ngay cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng coi đây là loại dầu tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, nó cũng có mặt trái. Các loại dầu đậu phộng: Theo các nghiên cứu, có bốn loại dầu đậu phộng, bao gồm dầu đậu phộng tinh chế, dầu đậu phộng ép lạnh, dầu đậu phộng cho người sành ăn, dầu đậu phộng hỗn hợp. Tất cả chúng đều được coi là dầu thực vật và được sử dụng trong nấu ăn. Dầu này có điểm bốc khói cao và là sự lựa chọn hoàn hảo cho thực phẩm chiên. Theo USDA, mỗi muỗng canh dầu đậu phộng chứa 120 calo và do đó, một người không nên tiêu thụ nhiều hơn 2 muỗng canh dầu đậu phộng ở dạng nấu chín và 1 muỗng canh ở dạng thô. Hãy xem những lợi ích và tác dụng phụ của nó

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Loại dầu đậu phộng nào bạn nên mua? Mặc dù tất cả các loại dầu đậu phộng đều được coi là tốt, nhưng theo các chuyên gia, dầu đậu phộng dành cho người sành ăn rất tốt cho món salad và các mục đích ăn sống, vì nó không qua tinh chế và cũng được coi là dầu đặc sản. Nó cung cấp hàm lượng đáng kể vitamin E và phytosterol. Và đối với mục đích chiên, dầu đậu phộng tinh luyện được coi là tốt, vì nó không hấp thụ hương vị của các thực phẩm khác được nấu trong dầu. Ngoài ra, nó có một điểm bốc khói cao giúp cho bên ngoài thực phẩm luôn giòn và bên trong rất ẩm Công dụng tuyệt vời của dầu đậu phộng 1.Giàu vitamin E: Theo các chuyên gia, một muỗng canh dầu đậu phộng chứa 11% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa ngăn ngừa cơ thể khỏi các gốc tự do có hại.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Nó rất giàu cả chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiêu thụ dầu đậu phộng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 30%. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3. Cải thiện độ nhạy insulin: Người ta đã phát hiện ra rằng chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thêm dầu đậu phộng vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn được coi là một thói quen lành mạnh. Những rủi ro sức khỏe: Người ta đã phát hiện ra rằng dầu đậu phộng rất giàu axit béo omega-3 và omega-6, đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển thích hợp, cũng như chức năng bình thường của não. Theo các nghiên cứu, omega-3 giúp chống lại chứng viêm có thể gây ra một số bệnh mãn tính, trong khi omega-5 có xu hướng gây viêm nhiều hơn. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống dành cho lứa tuổi mới lớn chứa nhiều axit béo omega -6 hơn gấp 14-25 lần so với axit béo omega-3, được coi là đáng báo động và theo các nghiên cứu, tiêu thụ quá nhiều omega-6 có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra, những người bị dị ứng với đậu phộng nên tránh dầu đậu phộng bằng mọi giá. Tổng kết: Khi nói đến bất kỳ thói quen ăn uống nào, sự điều độ là mấu chốt. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp dầu đậu phộng. Ngoài ra, người ta khuyên rằng nên luôn tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ y tế được chứng nhận trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào.

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