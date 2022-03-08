8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật!

Sức khỏe 08/03/2022 09:17

Bạn có thể làm rất nhiều hoạt động để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim. Hành động "yêu thương" bản thân sẽ cải thiện sức khỏe của bạn và có thể cứu sống bạn. 

Hãy tiếp tục hành động bảo vệ sức khỏe với 8 cách này để đi đúng hướng "loại trừ" nguy cơ bị bệnh tim nhé.

1. Bỏ thuốc lá

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn hút thuốc, bạn có nguy cơ bị đau tim cao hơn gấp đôi so với những người không hút thuốc và bạn có nhiều khả năng tử vong nếu bị đau tim.

2. Cải thiện mức cholesterol  

Bạn có nhiều khả năng mắc bệnh tim hơn nếu bạn có:

  • Tổng mức cholesterol trên 200
  • Mức cholesterol HDL ("tốt") dưới 40
  • Mức cholesterol LDL ("xấu") trên 160
  • Triglyceride trên 150
8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cholesterol không phải là thứ duy nhất quan trọng để xác định nguy cơ mắc bệnh tim nhưng nó là tác nhân tiềm ẩn lâu dài rất có hại. Bác sĩ sẽ xem xét tổng thể cơ thể, bao gồm tất cả các rủi ro tiềm ẩn của bạn để ác định mức độ bệnh. Để giúp giảm mức cholesterol, hãy ăn một chế độ ăn ít cholesterol, ít chất béo bão hòa, ít đường tinh luyện và nhiều chất xơ.

3. Kiểm soát huyết áp cao 

Hơn 50 triệu người ở Hoa Kỳ bị tăng huyết áp và huyết áp cao làm cho nó trở thành yếu tố nguy cơ gây bệnh tim phổ biến nhất. Tập thể dục và ăn uống lành mạnh cũng như tránh muối giúp ích cho việc ngăn ngừa yếu tố gây bệnh tim này. Một số người cũng có thể cần thuốc để kiểm soát huyết áp.

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn hay ngáy hoặc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi suốt cả ngày, việc kiểm tra chứng ngưng thở khi ngủ có thể rất quan trọng. Nếu bạn mắc bệnh này, điều trị nó cũng sẽ giúp kiểm soát huyết áp cao.

4. Vận động

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Những người không tập thể dục có nhiều khả năng mắc bệnh tim và tử vong vì bệnh này hơn những người năng động. Kiểm tra với bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập thể dục mới, đặc biệt nếu bạn không hoạt động thường xuyên. Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn biết bạn có thể làm gì và hoạt động nào phù hợp.

5. Thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim  

Ăn thực phẩm ít chất béo và cholesterol. Tất cả mọi người nên ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt, các loại đậu và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác. Chất xơ tốt cho cholesterol của bạn và bạn sẽ nhận được vitamin theo cách tự nhiên từ thực phẩm.

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bạn vẫn có thể ăn cá (đặc biệt là cá hồi hoặc cá ngừ có nhiều axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe), thịt gia xúc, gia cầm nhưng hãy chế biến thịt nạc và giữ khẩu phần vừa phải. Đồng thời hạn chế muối và đường. Hầu hết mọi người thường ăn quá nhiều mối và đường sẽ rất có hại.

6. Có được một trọng lượng hợp lý 

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Giảm thêm cân rất tốt cho tim mạch của bạn. Nó cũng có thể giúp bạn giảm huyết áp cao và kiểm soát bệnh tiểu đường .

7. Kiểm soát bệnh tiểu đường 

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bệnh tiểu đường làm cho khả năng mắc bệnh tim cao hơn. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường không biết điều đó. Hãy kiểm tra và điều trị nếu bạn mắc hoặc nghi bị bệnh tiểu đường nhé.

8. Quản lý căng thẳng và tức giận 

8 thói quen 'khắc chế' bệnh tim mạch, thực hiện đầy đủ mỗi ngày GIÁ TRỊ hơn hẳn triệu liều thuốc bổ: Kiên trì tuân theo chắc hẳn không phải lo nghĩ về bệnh tật! - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Mọi người đều có những căng thẳng riêng và nổi giận ngay lúc ấy hay sau đó là điều bình thường. Khi căng thẳng và tức giận bùng phát, đặc biệt là nếu nó xảy ra nhiều, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Quản lý căng thẳng và giải quyết cơn tức giận của bạn theo những cách lành mạnh giúp bạn trở lại có trách nhiệm hơn và cũng giúp bạn bảo vệ "trái tim" khỏi nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tật.

Màu sắc của vỏ trứng có quyết định đến yếu tố dinh dưỡng của nó? Công dụng giảm cân thần kỳ của trứng mà bạn không thể bỏ qua

Màu sắc của vỏ trứng có quyết định đến yếu tố dinh dưỡng của nó? Công dụng giảm cân thần kỳ của trứng mà bạn không thể bỏ qua

Nếu bạn đang có ý định giảm cân hoặc giữ gìn vóc dáng cơ thể thì không thể bỏ qua món trứng quá đỗi quen thuộc. Nhưng liệu có sự khác nhau nào về giá trị dinh dưỡng khi trứng có màu sắc vỏ khác nhau, và loại trứng nào có công dụng giảm cân tốt hơn? Bài viết này chắc chắn sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn

Xem thêm
Từ khóa:   giảm nguy cơ mắc bệnh tim bệnh tim mạch triệu chứng của bệnh tim mạch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm