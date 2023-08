Màu sắc của vỏ trứng có quyết định đến yếu tố dinh dưỡng của nó? Công dụng giảm cân thần kỳ của trứng mà bạn không thể bỏ qua

Trứng được xem là một loại siêu thực phẩm vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đây cũng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh nhất, vốn là chất đa lượng cơ thể rất cần với một lượng lớn. Một quả trứng chứa:

Protein: 5.5g

Tổng chất béo: 4,2 g

Canxi: 24,6 mg

Sắt: 0,8 mg

Magiê: 5,3 mg

Phốt pho: 86,7 mg

Kali: 60,3 mg

Kẽm: 0,6 mg

Cholesterol: 162 mg

Selenium: 13,4 microgam (mcg)

Lòng trắng trứng chứa ít chất dinh dưỡng hơn so với lòng đỏ. Vì vậy, mọi người thường được khuyên là nên ăn cả quả trứng. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, lòng đỏ trứng không có nhiều chất béo nếu bạn biết thêm nó vào chế độ ăn của mình với một số lượng hạn chế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Trứng vỏ nâu và trứng vỏ trắng: Sự khác nhau và loại nào thì tốt hơn cho việc giảm cân:

Thành thật mà nói, không có bất kì sự khác nhau về mùi vị hay dinh dưỡng giữa những quả trứng nâu và trắng. Sự khác biệt duy nhất nằm ở màu sắc vỏ. Những quả trứng nâu chỉ đơn giản là có một sắc tố trong vỏ trứng mà trứng trắng không có. Màu vỏ trứng có thể nói lên được giống gà đã sinh ra chúng. Trứng nâu được đẻ ra bởi những con sẫm màu hơn, trong khi những quả trứng trắng được sản sinh bởi những con gà trắng. Trứng nâu đắt hơn trứng trắng bởi vì gà mái được nuôi dưỡng nhiều hơn và cung cấp thức ăn lành mạnh hơn so với những con trắng. Mặc dù về mặt khoa học không có gì khác biệt giữa những quả trứng nâu và trắng, giống như thịt gà, loại thức ăn và độ tươi có thể làm cho những con màu nâu có hương vị khác với gà trắng. Khi đề cập đến việc giảm cân, cả hai quả trứng nâu và trắng đều cung cấp cho bạn cùng một lượng chất dinh dưỡng. Vì vậy, nó không thực sự quan trọng để bạn phải cân nhắc xem nên mua loại nào

4. Trứng góp phần vào quá trình giảm cân như thế nào?

Do giàu protein, việc ăn trứng vào buổi sáng có thể giúp bạn no lâu hơn đến buổi chiều. Điều này ngăn bạn ngấu nghiến các loại thực phẩm không lành mạnh khác và làm tăng cảm giác no lâu. Sử dụng trứng sau khi tập luyện có thể giúp bạn phục hồi và xây dựng cơ bắp. Chất protein cũng giúp tăng cường trao đổi chất và đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Khi sử dụng trứng trong chế độ ăn uống của mình, hãy cố gắng ăn hết cả quả trứng, thay vì chỉ ăn lòng trắng. Ngoài ra, cố gắng không dung nạp quá 3 quả trứng một ngày, ngay cả khi bạn đang cố giảm số lượng kí lớn