Những loại trái cây giúp làm giảm các triệu chứng táo bón, chị em nên thường xuyên mua cho cả nhà ăn

Bệnh lý này gây khó chịu vô cùng cho những ai mắc phải, người bệnh có thể bị sưng tấy, cảm giác nặng nề, sa búi trĩ, khí hư thậm chí có những vết rách ở hậu môn.

Một người được coi là bị táo bón khi họ khó đi tiêu và đi vệ sinh ít hơn ba lần một tuần. Một vấn đề không đáng ngại đối với nhiều người, nhưng đối với một vài người khác, nó là bệnh mãn tính.

Tiêu thụ trái cây luôn được khuyến khích cho một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng không phải tất cả các loại trái cây đều giống nhau. Có một số loại ngoài chất dinh dưỡng ra còn giàu chất xơ và nước, giúp cho quá trình tiêu hóa ở đường ruột.

Trong một số trường hợp chúng ta cần phải dùng đến thuốc, nhưng chúng ta có thể giảm táo bón bằng cách tập các thói quen tốt như bổ sung các loại trái cây có tác dụng nhuận tràng vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Đu đủ

Đây là một trong những loại trái cây chống táo bón hiệu quả nhờ chứa nhiều nước và chất xơ (cả hòa tan và không hòa tan). Ngoài các lợi ích dinh dưỡng, nó có ít calo, chỉ 40 calo trên 100 gam.

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Mận

Là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất. Cả mận tươi và nước ép (không thêm đường) đều có lợi cho chức năng đường ruột. Mỗi quả mận có khoảng 1,2 gam chất xơ, chúng ta nên ăn một ít mỗi ngày.

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Táo

Táo là một trong những loại trái cây có tác dụng điều hòa đường ruột lớn nhất. Táo có một chức năng kép là chống táo bón và tiêu chảy. Nếu chúng ta ăn cả vỏ, nó có tác dụng nhuận tràng, nhờ chất xơ không hòa tan có trong vỏ; Ngược lại nếu bỏ vỏ và uống như sinh tố, nó sẽ trở thành thức uống tốt nhất để chống lại bệnh tiêu chảy, nhờ vào tannin có trong táo.

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Cam

Nó là loại trái cây phổ biến nhất cho các trường hợp bị táo bón. Giàu nước, cần thiết để hydrat hóa ruột và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Một quả cam có khoảng 2,2 gam chất xơ, nước cam hầu như không có chất xơ. Vì vậy, chúng ta cần ăn cả quả.

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Bơ

Ngoài việc là một trong những loại trái cây phổ biến nhất nhờ các chất dinh dưỡng và chất béo không bão hòa, có lợi cho việc vận chuyển đường ruột, bơ có 6 gam chất xơ trên 100 gam quả.

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Quả kiwi

Loại trái cây nhiệt đới này là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất ở các nước châu Âu. Một trong những lợi ích của nó đến từ actinidine, một loại enzyme hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và giúp vận chuyển đường ruột. Cứ 100 gam quả thì nó có 3 gam chất xơ và 85 gam nước.

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Lê

Lê rất giàu chất xơ và sorbitol, một loại alcohol được coi là thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp cho quá trình tiêu hóa và giảm táo bón. Ngoài ra, hơn 80% của một quả lê là nước, vì vậy nó cũng giúp cho quá trình nhuận tràng.

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Mâm xôi

Những loại trái cây màu đỏ cũng có thể chống lại chứng táo bón. Trong số đó có mâm xôi đỏ, một loại trái cây thơm ngon cung cấp khoảng 7 gam chất xơ cho mỗi 100 gam quả. Dâu tây, việt quất hoặc mâm xôi đen cũng là những lựa chọn tốt khi bạn bị táo bón.