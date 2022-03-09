Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Sức khỏe 09/03/2022 14:00

Bạn không thể phủ nhận rằng bệnh tim là một kẻ thù đáng gờm đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 659.000 người mắc bệnh mỗi năm khiến cứ bốn trường hợp thì có một người tử vong và cứ 36 giây lại có một người chết.

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong khi chế độ ăn uống, tập thể dục và giữ gìn sức khỏe của bạn có thể giúp duy trì sức khỏe tổng thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng có một loại đồ uống có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim xuống hơn một nửa nếu bạn uống nó thường xuyên. 

Hãy cùng tìm hiểu để biết loại đồ uống 'lợi hại' này có thể làm bạn muốn nhấm nháp thường xuyên hơn. 

Uống trà có thể làm giảm 56% nguy cơ mắc bệnh tim gây tử vong

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 2
Nguồn ảnh: iStock

Trong một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch Châu Âu, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ 100.902 người tham gia không có tiền sử đau tim, ung thư hoặc đột quỵ được thực hiện như một phần của dự án China-PAR2. Sau đó, họ được phân loại là những người uống trà theo thói quen nếu họ tiêu thụ đồ uống này ít nhất ba lần một tuần và những người không uống trà theo thói quen hoặc không bao giờ nếu họ uống nó ít thường xuyên hơn.

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sau một thời gian theo dõi với thời gian trung bình là 7,3 năm, kết quả cho thấy những người thường xuyên uống trà giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, 22% giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong và 15% giảm nguy cơ mắc bệnh tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào so với nhóm uống trà không theo thói quen.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích một nhóm nhỏ gồm 14.081 người tham gia với hai cuộc khảo sát được đưa ra tại các thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian khoảng 8 năm. Kết quả cho thấy những người tham gia duy trì thói quen uống trà trong suốt cuộc nghiên cứu thậm chí còn nhận thấy nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể hơn so với những người không uống trà thường xuyên, bao gồm giảm 39% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, giảm 56% nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ, và giảm 29% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thói quen uống trà lâu dài có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 4
Nguồn ảnh: Shutterstock 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng kết quả của họ gợi ý về mối liên quan giữa việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào. Dữ liệu cũng cho thấy những người uống trà thường xuyên thường phát triển bệnh tim hoặc bị đột quỵ 1,41 năm sau đó và sống lâu hơn 1,26 năm so với những người tham gia vào nhóm không uống trà.

Dongfeng Gu, một tác giả cao cấp của nghiên cứu cho biết: "Tác dụng bảo vệ của trà rõ rệt nhất ở nhóm uống trà theo thói quen nhất quán. Các nghiên cứu về cơ chế đã gợi ý rằng các hợp chất hoạt tính sinh học chính trong trà, cụ thể là polyphenol, không được lưu trữ trong cơ thể lâu dài. Do đó, uống trà thường xuyên trong thời gian dài có thể cần thiết cho tác dụng bảo vệ tim mạch." 

Trà xanh có thể có tác dụng lớn hơn trong việc cung cấp các lợi ích cho sức khỏe so với trà đen

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 5
Nguồn ảnh: iStock

Nhưng lợi ích sức khỏe có thể không giống nhau đối với tất cả các loại trà. Kết quả cho thấy uống trà xanh có liên quan đến việc giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ, trong khi không tìm thấy mối liên quan nào đối với những người uống trà đen.

Nghiên cứu viên Gu nói: "Trong những người tham gia  nghiên cứu của chúng tôi, 49% người uống trà có thói quen uống trà xanh thường xuyên nhất, trong khi chỉ có 8% ưa thích trà đen", Gu nói và lưu ý rằng trà xanh thường được ưa thích ở người Đông Á được lấy mẫu cho nghiên cứu. "Tỷ lệ nhỏ người uống trà đen theo thói quen có thể khiến việc quan sát các mối liên hệ chặt chẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng phát hiện của chúng tôi gợi ý về tác động khác biệt giữa các loại trà."

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo nhóm nghiên cứu, có thể có hai lý do giải thích cho điều này. Đầu tiên, trong khi trà xanh chứa nhiều polyphenol giúp bảo vệ chống lại bệnh tim và các yếu tố nguy cơ khác như huyết áp cao và rối loạn lipid máu, thì quá trình lên men được sử dụng trong sản xuất trà đen sẽ làm oxy hóa các hợp chất và có thể làm cho chúng kém hiệu quả hơn. Các tác giả chỉ ra rằng trà đen cũng thường được phục vụ với sữa, điều mà các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra có thể làm mất đi những lợi ích cho tim của đồ uống này.

Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng thường xuyên uống trà cũng có thể tăng cường sức khỏe não bộ của bạn

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 7
Nguồn ảnh : iStock

Không chỉ sức khỏe tim mạch của bạn mới có thể được thúc đẩy từ việc uống trà thường xuyên. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, Sức khỏe & Lão hóa vào tháng 12 năm 2016, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore đã bắt đầu kiểm tra xem việc thường xuyên uống trà có ảnh hưởng đến sự khởi phát của chứng sa sút trí tuệ hay không. Để làm được điều này, các nhà nghiên cứu đã thu thập 957 người tham gia từ Trung Quốc từ 55 tuổi trở lên để thực hiện một nghiên cứu dọc.    

Kết quả cho thấy những người uống trà mỗi ngày sẽ giảm được 50% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Trong trường hợp những người tham gia mang gen APOE e4 khiến họ có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn, những người uống trà hàng ngày đã thấy nguy cơ suy giảm nhận thức của họ giảm tới 86%.

Loại đồ uống phổ biến này là 'minh tinh' chống ung thư lại giúp giảm đến một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả cho thấy rằng uống trà mỗi ngày có thể là một cách dễ dàng, hợp lý để chống lại sự tấn công của một căn bệnh nghiêm trọng. 

Tác giả của nghiên cứu và là trợ lý giáo sư từ Khoa Y học Tâm lý tại Trường Y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết trong một tuyên bố: "Bất chấp các thử nghiệm thuốc chất lượng cao, liệu pháp dược lý hiệu quả cho các rối loạn nhận thức thần kinh như chứng mất trí nhớ vẫn còn khó nắm bắt và các chiến lược phòng ngừa hiện tại vẫn chưa đạt yêu cầu thì trà vẫn là một trong những đồ uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Dữ liệu từ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng một biện pháp lối sống đơn giản và rẻ tiền như uống trà hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển rối loạn nhận thức thần kinh ở giai đoạn cuối của một đời người".

Theo Best life

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