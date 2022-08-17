Nghiên cứu tiến hành trên 1,4 triệu phụ nữ cho thấy tuổi mãn kinh càng trẻ thì nguy cơ mắc bệnh suy tim mới khởi phát và rung nhĩ càng cao.

Nguy cơ suy tim do sự cố tăng lên khi đến tuổi mãn kinh giảm

Các nhà nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa tiền sử mãn kinh sớm với suy tim do sự cố và rung nhĩ sau khi điều chỉnh theo tuổi, hút thuốc, rượu, hoạt động thể chất, thu nhập, chỉ số khối cơ thể, tăng huyết áp, tiểu đường loại 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mãn tính, bệnh tim mạch vành. Kết quả cho thấy phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ suy tim cao hơn 33% và nguy cơ rung nhĩ cao hơn 9% so với những người không mãn kinh sớm.

"Phụ nữ mãn kinh sớm nên biết rằng họ có thể dễ bị suy tim hoặc rung nhĩ hơn so với người cùng lứa tuổi", tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Ga Eun Nam thuộc Đại học Y khoa Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc cho biết. "Đây có thể là động lực tốt để cải thiện thói quen lối sống được biết là có liên quan đến bệnh tim, chẳng hạn như bỏ hút thuốc và tập thể dục".

Đáng chú ý, mãn kinh sớm ảnh hưởng đến một phần trăm phụ nữ có kinh nguyệt cuối cùng trước 40 tuổi.

Phụ nữ phải thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh để giảm bớt các triệu chứng

Nghiên cứu có những nhận xét chính sau:

Nguy cơ suy tim do sự cố tăng lên khi tuổi mãn kinh giảm xuống. So với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên khi mãn kinh, những người từ 45 đến 49 tuổi, 40 đến 44 và dưới 40 tuổi khi mãn kinh có nguy cơ suy tim cao hơn lần lượt là 11%, 23% và 39% .

Nguy cơ do sự cố rung nhĩ tăng lên khi độ tuổi mãn kinh giảm xuống, với nguy cơ cao hơn lần lượt là 4%, 10% và 11% đối với những người ở độ tuổi 45 đến 49, 40 đến 44 và dưới 40 tuổi ở tuổi mãn kinh, so với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên ở tuổi mãn kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Eun Nam cho biết thêm, "Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng tiền sử sinh sản nên được xem xét thường xuyên bên cạnh các yếu tố nguy cơ như hút thuốc khi đánh giá khả năng suy tim và rung nhĩ trong tương lai".

Nói về nghiên cứu, Tiến sĩ Rachna Verma, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp - Bác sĩ Phụ khoa, Trung tâm Chấn thương Cột sống Ấn Độ, cho biết: "Những lý do có thể giải thích mối quan hệ giữa mãn kinh sớm và bệnh tim là sự sụt giảm mức độ estrogen và sự thay đổi phân bổ chất béo trong cơ thể".

Bà khuyên phụ nữ nên tuân theo một lối sống lành mạnh để ngăn ngừa mãn kinh sớm một cách tự nhiên. "Duy trì trọng lượng cơ thể vừa phải, ăn thức ăn lành mạnh, tránh hút thuốc và rượu. Ngoài ra, nồng độ hormone căng thẳng tăng cao cũng có thể gây ra mãn kinh sớm."

Hơn nữa, chuyên gia đề xuất các phương pháp điều trị sau để giảm triệu chứng:

Ảnh minh họa: Internet

Thuốc uống tránh thai là một dạng liệu pháp nội tiết đôi khi được sử dụng để giúp giảm các triệu chứng mãn kinh.

Thuốc chống trầm cảm, thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) và các thuốc liên quan được chứng minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát các triệu chứng.

Theo India Express