Hòa Bình: 3 anh em nhập viện cấp cứu sau "bữa tiệc cóc"

Khi nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ngoài các triệu chứng trên, các bệnh nhân đều có tình trạng nhịp tim chậm và rối loạn nhịp tim. Các bệnh nhân nhanh chóng được điều trị và theo dõi tích cực. Sau thời gian điều trị, sức khoẻ các bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong , trước đó, 3 anh em đã bắt cóc ở trên đồi về chế biến thành một số món ăn. Sau khi ăn các món chế biến từ thịt cóc, các bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, tê bì, mệt mỏi, yếu cơ, tiểu buốt...

Trước đó, cũng đã có trường hợp nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải thịt cóc. Theo thông tin từ Zingnews, bác sĩ Hà Anh Tuấn - Trưởng Khoa hồi sức, tích cực chống độc - Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, nơi này đang điều trị cho Lê Diễm Kiều (10 tuổi) và Lê Tường Vy (8 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phú, quận Cái Răng) vì ăn thịt cóc.

Bác sĩ cho biết việc sơ chế bằng tay không rất dễ khiến tay bị ngấm độc trên da của cóc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Anh ruột của Vy và Kiều là Lê Vĩ Khang (16 tuổi) cũng đang điều trị tại BV 121 (TP Cần Thơ).

Người nhà cho biết, đã làm thịt cóc để ăn cơm tối. Sau đó khoảng 1 giờ thì Khang, Kiều và Nhi bị nôn ói, đau bụng và mệt mỏi. Người thân xoa dầu gió nhưng bệnh tình không khỏi nên đưa đến BV điều trị.

Vy và Kiều đều có biểu hiện tay chân lạnh, nhịp tim nhanh, bị ngộ độc trứng cóc - Ảnh: Zingnews

Qua chẩn đoán, bác sĩ xác định cả 3 bệnh nhân đều có biểu hiện tay chân lạnh, nhịp tim nhanh, bị ngộ độc trứng cóc.

Sau đó, bác sĩ đã súc rửa dạ dày, truyền dịch thải độc, nâng huyết áp cho 3 em. Hiện tại, nhịp tim của các bệnh nhân đã bình thường, huyết áp ổn định.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn cho biết, trứng và da cóc có chất bufotoxin, độc tố này có thể gây ngừng thở, liệt cơ...

Cóc chứa nhiều chất độc ở trên toàn bộ da, tuyến nước bọt và mật, ở trứng cóc cũng chứa rất nhiều độc tố gây nguy hiểm chết người. Thịt và xương của cóc không chứa chất độc. Tuy nhiên, khi làm thịt cóc, các chất độc trên da của cóc rất dễ ngấm vào thịt gây ngộ độc cho người khi chế biến làm thức ăn.

Chất độc của cóc gây các triệu chứng về đường tiêu hoá, hô hấp nhưng nguy hiểm nhất là các triệu chứng về hệ tim mạch và thần kinh.

Bà con không nên tự chế biến các thức ăn từ cóc. Khi không may bị ngộ độc các thức ăn chế biến từ cóc, cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.