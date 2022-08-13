Tuyến tụy sẽ rất biết ơn nếu bạn thưởng xuyên bổ sung những thực phẩm chất lượng này

Đây là các món ăn mà tuyến tụy của bạn chắc chắn sẽ rất "cảm ơn" nếu bạn thường tiêu thụ.

Nghệ thường được coi là một chất chống viêm tự nhiên giúp giảm đau do cảm giác nóng trong tuyến tụy của chúng ta. Không chỉ vậy, nó còn kích thích sản xuất insulin trong tuyến tụy điều chỉnh lượng đường trong máu của chúng ta và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

2. Tỏi

Bạn có thể đã nghe mọi người khuyên ăn tỏi và mật ong khi bụng đói. Tỏi là một chất kháng sinh tự nhiên và kết hợp nó với các loại thực phẩm khác nhau sẽ nhân lên tác dụng của nó. Tỏi có thể được sử dụng cùng với mật ong, hành tây, v.v. Những sự kết hợp này được biết là làm tăng khả năng miễn dịch của bạn bằng cách sửa chữa các mô của các cơ quan nội tạng khác nhau bao gồm cả tuyến tụy.

3. Rau bina

Giàu vitamin B và sắt, rau bina đáp ứng nhu cầu cơ bản của tuyến tụy của bạn. Sắt giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và vitamin B nuôi dưỡng tuyến tụy. Kết hợp rau bina với hành tây để làm món salad hoặc làm món rau muống xào tỏi để làm hài lòng tuyến tụy. Rau bina chứa một chất chống ung thư gọi là MGDG (monogalactosyldiacylglycerol) có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh và các loại rau họ cải khác như bắp cải, súp lơ và cải xoăn được biết đến với đặc tính chống lại các tế bào ung thư trong tuyến tụy đồng thời giữ cho cơ quan này khỏe mạnh và không mắc bệnh. Những loại rau này cung cấp các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ chứa flavonoid, giúp tăng cường cơ chế giải độc của cơ thể chúng ta.

5. Nho đỏ

Nho đỏ có chứa resveratrol, một chất phenolic cũng được coi là chất chống oxy hóa mạnh. Nó giúp giảm viêm tuyến tụy và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy.

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn một phần nho đỏ mỗi ngày một lần ở dạng thô nhất. Mọi người cũng chọn tiêu thụ rượu vang đỏ để đạt được những lợi ích tương tự. Tuy nhiên, ăn sống có lợi hơn nhiều so với bất kỳ hình thức tiêu thụ nào khác.

6. Khoai lang

Bạn có tin giả thuyết rằng nếu một loại thực phẩm trông giống với một cơ quan trong cơ thể chúng ta, nó sẽ giúp nuôi dưỡng cơ quan cụ thể đó không? Giống như quả óc chó lợi cho não, cần tây cho xương và cà chua cho tim, khoai lang giống với hình dạng và màu sắc của tuyến tụy.

Phải nói rằng, khoai lang làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy lên đến 50%. Nó cũng ổn định lượng đường trong máu bằng cách giải phóng đường dần dần vào máu.

7. Oregano

Oregano đã là một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho các rối loạn do quá trình oxy hóa như bệnh tiểu đường vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa phenolic. Nếu các báo cáo là đúng, oregano là một chất chống tăng đường huyết mạnh mẽ và cũng tốt cho tuyến tụy của bạn.

8. Bồ công anh

Trà bồ công anh đã được biết đến với công dụng giải độc gan và tuyến tụy, giúp phục hồi các mô tuyến tụy bị tổn thương trong khi tăng cường sản xuất nước mật. Chiết xuất rễ cây bồ công anh giúp chống lại các tế bào ung thư mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tế bào không phải ung thư.

Các mẹo để giữ cho tuyến tụy của bạn khỏe mạnh

Những người có tuyến tụy xấu hoặc viêm tụy chỉ nên nhận khoảng 30 - 40% calo từ chất béo và chỉ nên tiêu thụ từ các nguồn tự nhiên.

Tránh uống rượu, bất kỳ loại thực phẩm chế biến nào và carbohydrate tinh chế vì carbohydrate hoạt động chống lại insulin do tuyến tụy tiết ra.

Uống nhiều nước là chìa khóa để ngăn ngừa bất kỳ bệnh liên quan đến tuyến tụy như viêm tụy vì nó gây ra tình trạng mất nước trong cơ thể chúng ta.

Theo Brightside