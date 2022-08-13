Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả

Sức khỏe 13/08/2022 14:32

Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, các quốc gia đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca mắc bệnh đã ở trong tình trạng báo động cao. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, vi rút gây bệnh, vi rút đậu mùa khỉ, truyền từ cá thể này sang cá thể khác khi tiếp xúc trực tiếp.

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù là một căn bệnh có thể chữa được, nhưng tốc độ lây truyền nếu không được kiểm tra đúng lúc có thể ảnh hưởng đến nhiều người cùng một lúc và số lượng rất lớn bệnh nhân có thể làm sụp đổ hệ thống bệnh viện của các nước.

Do đó, điều quan trọng là bạn phải được thông báo đầy đủ về bệnh đậu mùa khỉ. Dưới đây là những gì bác sĩ muốn bạn biết về căn bệnh này để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhiễm trùng này:

1. Tiếp tục đeo khẩu trang, găng tay

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khẩu trang đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta kể từ khi đại dịch xảy ra. Nhưng người ta thấy rằng mọi người ngừng đeo chúng khi các trường hợp COVID thấp hoặc khi chính phủ nới lỏng các quy tắc chống COVID. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng nên luôn đeo khẩu trang và găng tay. Đây là những "người bảo vệ chính" của cơ thể và bảo vệ cơ thể khỏi tất cả các loại tấn công của virus.

2. Cách ly là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách dễ nhất để ngăn chặn nhiễm trùng là không để nó đến gần bạn.  Bệnh đậu mùa khỉ cũng là một bệnh truyền nhiễm. Các bác sĩ khuyên mọi người nên bắt đầu tự cách ly ngay lập tức khi thấy các triệu chứng. Thời gian cơ thể phát triển các tổn thương cho đến khi lành và da trở lại trạng thái hoạt động bình thường là thời kỳ dễ lây nhiễm nhất.

3. Biết các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ

Điều rất quan trọng là phải được thông báo về tình trạng nhiễm trùng. Các triệu chứng của nhiễm trùng tương tự như các triệu chứng của cảm lạnh thông thường. Do đó, rất khó xác định đó có phải là nhiễm trùng đậu mùa khỉ hay không trong giai đoạn đầu. Trong nhiều trường hợp chỉ sau khi các tổn thương bắt đầu hình thành mọi người mới đi khám.

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ lây lan và lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ có thể được ngăn chặn ở một mức độ lớn nếu mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong những ngày đầu của các triệu chứng như:

  • Sốt
  • Viêm họng
  • Nghẹt mũi
  • Ớn lạnh
  • Sưng hạch bạch huyết
  • Kiệt sức
  • Đau cơ và đau lưng
  • Đau đầu
  • Ho

Cũng có thể có ngoại lệ:

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết có thể có trường hợp mọi người bị phát ban sau một vài ngày với các triệu chứng giống như cúm, hoặc có thể có trường hợp phát ban trước rồi mới thấy các triệu chứng khác. Điều đó cũng nói lên rằng có những trường hợp mọi người chỉ có thể bị phát ban và không có các triệu chứng khác.

4. Liên hệ với bác sĩ ngay lập tức khi bạn thấy các triệu chứng

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ luôn khuyên không nên tự điều trị khi thấy bất kỳ triệu chứng nào. Bạn nên liên hệ với bác sĩ khi thấy các triệu chứng và tự đi xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù điều này có thể giúp bạn xác định nhanh chóng tình trạng nhiễm trùng, nhưng nó cũng sẽ ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng.

Với sự can thiệp y tế kịp thời, bạn không chỉ bảo vệ chính mình mà bạn đang cứu những người khác khỏi căn bệnh truyền nhiễm.

5. Không chạm vào vết thương

Bệnh đậu mùa khỉ: 5 điều bác sĩ muốn bạn biết để đảm bảo sự an toàn và sớm có cách đề phòng hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các vết bệnh đậu mùa khỉ rất đau và ngứa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổn thương cũng rất dễ lây lan vì chúng chứa một lượng lớn vi rút hơn cả cổ họng và dịch mũi.

Các bác sĩ đã khuyên bạn nên thoa các loại thuốc, chỉ sau khi được xác minh nó từ bác sĩ. Thuốc kê đơn sẽ làm dịu cơn ngứa và cơn đau, đồng thời giúp bệnh nhân không gãi vào vết thương.

Theo Times of India

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt

Tập thể dục cho mắt một cách có chủ ý là một trong những điều đơn giản mà rất ít người làm, nhưng nó có thể giúp ích rất nhiều trong việc duy trì thị lực tuyệt vời cho bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh đậu mùa khỉ phòng tránh dịch bệnh đậu mùa khỉ dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 30 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 55 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm