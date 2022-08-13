Do đó, điều quan trọng là bạn phải được thông báo đầy đủ về bệnh đậu mùa khỉ . Dưới đây là những gì bác sĩ muốn bạn biết về căn bệnh này để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhiễm trùng này:

Dù là một căn bệnh có thể chữa được, nhưng tốc độ lây truyền nếu không được kiểm tra đúng lúc có thể ảnh hưởng đến nhiều người cùng một lúc và số lượng rất lớn bệnh nhân có thể làm sụp đổ hệ thống bệnh viện của các nước.

1. Tiếp tục đeo khẩu trang, găng tay

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Khẩu trang đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta kể từ khi đại dịch xảy ra. Nhưng người ta thấy rằng mọi người ngừng đeo chúng khi các trường hợp COVID thấp hoặc khi chính phủ nới lỏng các quy tắc chống COVID. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng nên luôn đeo khẩu trang và găng tay. Đây là những "người bảo vệ chính" của cơ thể và bảo vệ cơ thể khỏi tất cả các loại tấn công của virus.

2. Cách ly là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng

Ảnh minh họa: Internet

Cách dễ nhất để ngăn chặn nhiễm trùng là không để nó đến gần bạn. Bệnh đậu mùa khỉ cũng là một bệnh truyền nhiễm. Các bác sĩ khuyên mọi người nên bắt đầu tự cách ly ngay lập tức khi thấy các triệu chứng. Thời gian cơ thể phát triển các tổn thương cho đến khi lành và da trở lại trạng thái hoạt động bình thường là thời kỳ dễ lây nhiễm nhất.

3. Biết các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ

Điều rất quan trọng là phải được thông báo về tình trạng nhiễm trùng. Các triệu chứng của nhiễm trùng tương tự như các triệu chứng của cảm lạnh thông thường. Do đó, rất khó xác định đó có phải là nhiễm trùng đậu mùa khỉ hay không trong giai đoạn đầu. Trong nhiều trường hợp chỉ sau khi các tổn thương bắt đầu hình thành mọi người mới đi khám.

Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ lây lan và lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ có thể được ngăn chặn ở một mức độ lớn nếu mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong những ngày đầu của các triệu chứng như:

Sốt

Viêm họng

Nghẹt mũi

Ớn lạnh

Sưng hạch bạch huyết

Kiệt sức

Đau cơ và đau lưng

Đau đầu

Ho

Cũng có thể có ngoại lệ:

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết có thể có trường hợp mọi người bị phát ban sau một vài ngày với các triệu chứng giống như cúm, hoặc có thể có trường hợp phát ban trước rồi mới thấy các triệu chứng khác. Điều đó cũng nói lên rằng có những trường hợp mọi người chỉ có thể bị phát ban và không có các triệu chứng khác.

4. Liên hệ với bác sĩ ngay lập tức khi bạn thấy các triệu chứng

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ luôn khuyên không nên tự điều trị khi thấy bất kỳ triệu chứng nào. Bạn nên liên hệ với bác sĩ khi thấy các triệu chứng và tự đi xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù điều này có thể giúp bạn xác định nhanh chóng tình trạng nhiễm trùng, nhưng nó cũng sẽ ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng.

Với sự can thiệp y tế kịp thời, bạn không chỉ bảo vệ chính mình mà bạn đang cứu những người khác khỏi căn bệnh truyền nhiễm.

5. Không chạm vào vết thương

Ảnh minh họa: Internet

Các vết bệnh đậu mùa khỉ rất đau và ngứa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổn thương cũng rất dễ lây lan vì chúng chứa một lượng lớn vi rút hơn cả cổ họng và dịch mũi.

Các bác sĩ đã khuyên bạn nên thoa các loại thuốc, chỉ sau khi được xác minh nó từ bác sĩ. Thuốc kê đơn sẽ làm dịu cơn ngứa và cơn đau, đồng thời giúp bệnh nhân không gãi vào vết thương.

Theo Times of India