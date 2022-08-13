Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt

Sức khỏe 13/08/2022 00:52

Tập thể dục cho mắt một cách có chủ ý là một trong những điều đơn giản mà rất ít người làm, nhưng nó có thể giúp ích rất nhiều trong việc duy trì thị lực tuyệt vời cho bạn.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 1

Dưới đây là mười bài tập bạn chỉ cần thực hiện không quá mười phút nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ hưu hiệu cho mắt.  

1. Chớp mắt trong hai phút. Bài tập này giúp điều hòa lưu thông máu bên trong mắt của bạn.

2. Xoay đầu của bạn theo chuyển động tròn trong khi nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu tiên bạn xoay từ phải sang trái, sau đó lên xuống. Điều này làm tăng lưu thông máu trong mắt của bạn.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 2

3. Nhìn sang phải, sau đó từ từ di chuyển sang trái. Sau đó thực hiện tương tự theo hướng ngược lại.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 3

4. Nhắm mắt và thư giãn. Bóng tối được cho là có thể giúp tăng cường các tế bào cảm thụ ánh sáng trong mắt của bạn, do đó có thể giúp duy trì thị lực rõ ràng.

5. Di chuyển ánh nhìn của bạn theo nhiều hướng khác nhau. Nhìn từ phải sang trái, lên trên và sau đó xuống dưới, đảo mắt theo chuyển động tròn, đảo mắt theo hình số tám.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 4

6. Nhắm mắt lại trong ba đến năm giây, sau đó mở ra. Làm điều này bảy lần. Điều này giúp thư giãn cơ mắt và tăng tuần hoàn máu cho mắt.

7. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào thái dương. Duy trì cách ấn nhẹ này trong khoảng hai giây. Lặp lại bốn đến năm lần. Điều này giúp cải thiện dòng chảy của chất lỏng nội nhãn.

8. Giữ cho đôi mắt của bạn mở, vẽ các hình học đơn giản bằng ánh mắt của bạn. Sau đó chuyển sang các hình dạng phức tạp hơn.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 5

9. Nhắm mắt và từ từ di chuyển nhãn cầu lên xuống. Lặp lại động tác này từ năm đến mười lần.

10. Tăng cường khả năng tập trung gần và xa cho đôi mắt của bạn.

Sở hữu thị lực tuyệt vời với 10 bài tập đơn giản dành cho mắt - Ảnh 6

  • Ngồi trên ghế hoặc đứng trước một bức tường trống. Đặt ngón tay cái của bạn khoảng 10 inch (25,4 cm) trước mặt và tập trung vào đó. Bạn cũng có thể tập trung vào một đối tượng cách xa từ 5 đến 10 feet (152 - 304 cm) trong 10-15 giây.
  • Sau đó, tập trung vào một vật thể cách bạn 10 - 20 feet (304 - 609 cm) mà không cần di chuyển đầu. Tập trung vào đối tượng trong 10-15 giây.
  • Sau 10-15 giây, tập trung lại vào ngón tay cái của bạn. Thực hành điều này năm lần.

Theo Brightside

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