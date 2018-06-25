Những sự thật thú vị về phương pháp vật lý trị liệu không phải ai cũng biết

1. Phục hồi chức năng là tên gọi khác của vật lý trị liệu

2. Muốn tập vậy lý trị liệu không cần toa của bác sĩ

Đôi khi bạn bắt gặp cụm từ ‘vật lý trị liệu’ nhưng có lúc lại thấy ‘phục hồi chức năng’. Bạn có biết không khi hai cụm từ này đều mang một nghĩa chung đó nhé.

Khi bạn muốn tập các bài tập của phương pháp này không cần sự cho phép của các bác sĩ. Bởi vật lý trị liệu mang lại nhiều tác dụng cho cơ thể mà bạn không ngờ tới như giúp cơ thể thêm dẻo dai, phòng chống các bệnh không mong muốn khác.

3. Lợi ích kinh ngạc mà vật lý trị liệu đem lại

Như đã nói ở trên, việc tham gia vào các chương trình vật lý trị liệu là khuyến khích bởi nó mang đến nhiều lợi ích dưới đây:

- Chăm sóc vết thương: giúp thúc đẩy quá trình cung cấp máu, từ đó bệnh tình mau chóng khỏi

- Có tác dụng chăm sóc cho bệnh nhân ung thư

- Sau khi phẫu thuật cột sống, áp dụng phương pháp này để quá trình phục hồi sức khỏe nhanh hơn, giảm đau, lấy lại sức khỏe, cột sống ổn định hơn

- Giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương, khớp

Vật lý trị liệu mang đến nhiều lợi ích kinh ngạc cho sức khỏe

4. Những trường hợp không nên sử dụng vật lý trị liệu

Phương pháp này là an toàn và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng.

- Khi mang thai không nên áp dụng vật lý trị liệu bởi các động tác kéo nắn, xóa bóp ảnh hưởng tới bụng

Mẹ bầu không nên áp dụng vật lý sẽ ảnh hưởng đến vùng bụng

- Khi bị gãy xương thì quá trình lành xương sẽ diễn ra chậm hơn bởi phương pháp vật lý

5. Hình thức của vật lý trị liệu

Gồm 2 hình thức chủ động và thụ động:

- Chủ động: Chuẩn bị cho bạn những bài tập cụ thể để bạn vận động. Hình thức này tập trung nhiều vào các động tác kéo ở mức độ nhẹ nhàng nhằm tăng cường sức mạnh cho cơ bắp, hệ cơ bắp khỏe mạnh hơn, các vùng tổn thương được hỗ trợ nhiều hơn. Các bài tập ở mức độ nhẹ nhàng thúc đẩy lưu thông máu giúp bệnh tình mau lành hơn.

- Thụ động: Với hình thức này thì người bệnh không cần hoạt động nhiều, bởi các phương pháp chủ yếu ở đây là massage, nắn, xoa bóp, sử dụng sóng âm, nhiệt hoặc lạnh.

Hình thức điều trị thụ động với phương pháp chủ yếu ở đây là massage, nắn, xoa bóp

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6. Người lên chương trình và thực hiện vật lý trị liệu cùng bạn

Nhân viên điều trị sẽ có nhiệm vụ trao đổi cùng với bạn về các triệu chứng, nhu cầu bản thân người bệnh và hạn chế của phương pháp này. Kế hoạch thực hiện có thể gồm cả 2 phương pháp vật lý thụ động và chủ động. Áp dụng vật lý trị liệu sẽ giúp bạn giảm sưng, đau, phục hồi hả năng hoạt động.

Ngày nay tỷ lệ người bệnh tìm đến phương pháp vật lý trị liệu ngày càng tăng thay vì uống thuốc, tiêm, phẫu thuật bởi phương pháp này an toàn và hiệu quả. Chúc bạn luôn khỏe mạnh!