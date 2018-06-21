Nàng lười đến mấy cũng sở hữu thân hình săn chắc nhờ những bài tập đơn giản ngay trên giường

Tuy nhiên, vì công việc quá bận rộn nên bạn chẳng thể đến phòng tập mỗi ngày hay ăn kiêng nghiêm ngặt. Đừng quá lo lắng, chỉ cần dành vài phút thực hiện những động tác thể dục này ngay trên giường vào sáng sớm hoặc mỗi tối trước khi ngủ, cân nặng sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Mỡ thừa tích tụ làm vòng eo kém thon gọn, bắp tay quá khổ và chảy xệ… khiến bạn luôn tự ti về vóc dáng của mình.

Bạn có thể thực hiện những bài tập sau ngay trên giường vào mỗi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Chúng đều có tác dụng giảm mỡ thừa toàn thân, nhất là vùng bụng, tay và chân.

Dưới đây là những bài tập cực đơn giản mà bất kỳ nàng lười nào cũng có thể thực hiện mỗi ngày và nhanh chóng sở hữu cơ thể săn chắc:

Bài tập gập bụng, đạp xe

Bạn nằm ngửa, tay để hờ sau đầu để không tạo áp lực lên cổ. Sau đó từ từ nhấc vai lên tạo tư thế gập bụng. Một chân thu gối về vuông góc, chân còn lại duỗi song song với nệm.

Bài tập này rất đơn giản, bạn có thể thực hiện vào mỗi tối và sáng sớm - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện động tác đạp xe bằng cách đá chân phải tới trước, thu gối trái vào. Để đạt hiệu quả cao, bạn cần kết hợp vặn người, đưa khuỷu tay phải gần gối trái. Sau đó thực hiện tương tự cho bên còn lại, mỗi bên khoảng 10-20 lần liên tục.

Bài tập bơi sấp

Bạn nằm sấp trên giường, đưa hai tay về phía trước và hai chân duỗi thẳng. Sau đó đưa cùng lúc cánh tay trái và chân phải lên cao. Thực hiện ngược lại với tay phải và chân trái.

Duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện 5 lần cho mỗi bên.

Bài tập đá chân bắt chéo

Nằm ngửa trên giường với hai tay đặt dọc thân người, hai bàn tay đặt bên dưới phần xương chậu để bảo vệ vùng lưng. Thu đầu gối và kéo sát vào xương sườn rồi đưa cả hai chân lên cao. Cố gắng giữ vững trọng tâm và ép sát lưng vào nệm.

Sau đó từ từ hạ thấp chân trái xuống, không chạm nệm rồi đổi sang chân phải, đá chân bắt chéo liên tục trên không. Thực hiện bài tập liên tục 10-15 lần.

Bài tập này sẽ giúp giảm mỡ vùng eo và làm săn chắc cơ đùi - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập nằm sấp, ưỡn lưng

Bạn nằm sấp, chân và tay duỗi thẳng. Từ từ nâng đầu, ngực và chân khỏi sàn cùng lúc đưa hai tay song song trước mặt. Cố gắng kéo căng cơ bụng và hông hết sức có thể, giữ nguyên tư thế trong khoảng 30 giây.

Thực hiện bài tập khoảng 5-10 lần (thời gian đầu bạn có thể gặp tình trạng đau cơ vùng bụng).

Trên đây là những bài tập giảm mỡ thừa nhanh chóng, bạn hãy thường xuyên thực hiện để nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối và săn chắc nhé!