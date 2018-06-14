Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này trước khi ngủ, mỡ thừa hông và đùi giảm nhanh ‘chóng mặt’

Luyện tập 14/06/2018 11:38

Đôi chân quá khổ cùng vòng hông kém thon gọn khiến bạn tự ti khi diện những bộ trang phục gợi cảm. Đừng lo lắng, chỉ cần dành vài phút mỗi ngày thực hiện những bài tập này trước khi ngủ, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa ở đùi và hông.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, luyện tập đều đặn chính là cách giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Nếu bạn lo lắng mình quá bận rộn để luyện tập mỗi ngày thì giờ đây, chỉ cần vài phút trước khi đi ngủ, bạn vẫn có thể thực hiện những bài tập đơn giản ngay trên giường để giảm cân hiệu quả.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này trước khi ngủ, mỡ thừa hông và đùi giảm nhanh ‘chóng mặt’ - Ảnh 1
Bạn sẽ sở hữu đôi chân săn chắc nếu thường xuyên luyện tập mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những bài tập đơn giản giúp loại bỏ mỡ ở đùi và hông, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi chân thon dài thẳng tắp và vòng hông quyến rũ.

Những bài tập giảm mỡ đùi và hông nhanh chóng

Bạn chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày thực hiện những bài tập này ngay trên giường hoặc dưới sàn nhà mỗi tối trước khi ngủ, mỡ thừa sẽ được loại bỏ nhanh chóng:

Bài tập cho phần đùi trước

Làm nóng cơ bắp, giúp săn chắc phần trước của đùi, đầu gối và bụng.

Hướng dẫn:

Bạn nằm ngửa trên sàn, thả lỏng 2 tay dọc theo cơ thể. Nâng hai chân lên cao tạo thành góc 90 độ với cơ thể. Cố gắng giữ phần đầu gối thẳng, ngón chân hướng lên trên.

Lần lượt gập đầu gối chân trái, sau đó là chân phải. Khi thực hiện bài tập, 2 đầu gối vẫn sát nhau và đùi vẫn thẳng. Thực hiện động tác khoảng 10 lần cho mỗi chân.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này trước khi ngủ, mỡ thừa hông và đùi giảm nhanh ‘chóng mặt’ - Ảnh 2
Bài tập này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập cho phần đùi sau

Giúp căng cơ phần bắp đùi và loại bỏ mỡ thừa vùng bụng, đồng thời làm săn chắc phần đùi trước, đùi sau và đầu gối.

Hướng dẫn:

Phần thứ nhất: Bạn nằm ngửa, hai chân nâng lên cao nhất có thể, ngón chân hướng về phía cơ thể. Giữ hai đầu gối sát với nhau rồi lần lượt cong đầu gối hai chân. Lặp lại động tác 10 lần cho mỗi chân.

Phần thứ hai: Nằm ngửa trên giường, dùng lực tay nâng phần mông và hai chân lên cao, hơi cong đầu gối, cố giữ hai chân sát nhau. Sau đó hạ xuống và lặp lại động tác 20 lần.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này trước khi ngủ, mỡ thừa hông và đùi giảm nhanh ‘chóng mặt’ - Ảnh 3
Cố gắng kéo căng hai chân hết mức có thể - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập cho phần đùi trong

Bài tập này có tác dụng làm săn chắc phần đùi, hông và bụng.

Hướng dẫn:

Bạn nằm ngửa trên giường, nâng hai chân lên cao rồi thực hiện bắt chéo chân phải qua chân trái. Kéo căng cả hai chân, giữ thẳng và đặt sát nhau.

Tiếp tục cong hai đầu gối hướng về hai phía như một động tác múa ba lê, sau đó trở về tư thế ban đầu. Thực hiện liên tục khoảng 10 lần với chân phải và 10 lần với chân trái.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này trước khi ngủ, mỡ thừa hông và đùi giảm nhanh ‘chóng mặt’ - Ảnh 4
Bài tập này giúp giảm mỡ đùi và hông nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện những bài tập này mỗi ngày sẽ giúp mỡ thừa được loại bỏ, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng hông quyến rũ và phần đùi săn chắc.

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