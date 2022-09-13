Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày

Sức khỏe 13/09/2022 09:15

Nếu cơn đau lưng đang hành hạ bạn, có lẽ bạn không đơn độc. Rất nhiều người đang làm quen với cảm giác đau nhức khó chịu này ở phần dưới của lưng. Mặc dù nhiều người chọn dùng thuốc để giảm cơn đau, nhưng đó không phải lúc nào cũng là cách hiệu quả nhất để đối phó với nó. Trên thực tế, thay đổi một số việc chúng ta làm hàng ngày có thể giúp chúng ta giải quyết tận gốc vấn đề.

Nếu xem xét kỹ hơn những thói quen hàng ngày dường như vô hại mà cuối cùng có thể khiến cột sống của bạn bị vẹo, bạn sẽ muốn thay đổi những thói quen này nhanh chóng.

1. Bạn mặc váy bó và đi giày cao gót

 

Mặc dù váy bút chì có thể làm dáng bạn nuột nà hơn nhưng chúng cũng có thể khiến bạn bị đau lưng. Váy bó có thể hạn chế chuyển động ở hông của bạn, gây căng thẳng cho cột sống của bạn. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn đi một đôi giày cao gót: những đôi giày này đặt bàn chân của bạn ở độ cao không tự nhiên, do đó khiến các cơ ở lưng dưới của bạn bị xê dịch.

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 1

Để tận hưởng thời trang mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, hãy chọn váy cho phép chân bạn tự do di chuyển và chọn giày có gót dưới 2 inch.

2. Bạn đang uống soda thường xuyên

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 2

 

Nhấm nháp đồ uống có đường không phải là cách lành mạnh nhất để giữ năng lượng của bạn và ngoài nhiều nguy cơ sức khỏe khác, chúng cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau lưng của bạn. Thói quen uống soda có đường có thể dẫn đến sỏi thận và khiến bạn bị đau lưng dữ dội .

Uống đồ uống có ga cũng dẫn đến khí bị kẹt trong hệ tiêu hóa và gây áp lực lên cột sống của bạn. Nếu lưng bạn bị đau sau khi uống một cốc coca, có lẽ đã đến lúc bạn nên nghĩ đến việc tăng lượng nước uống vào.

3. Bạn đang căng thẳng

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 3

Khi cơ thể bạn tiết ra hormone căng thẳng, nó khiến cơ bắp của bạn thắt chặt theo bản năng. Căng cơ sẽ dẫn đến cảm giác đau đớn ở cổ, vai và lưng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bao gồm thư giãn trong thói quen hàng ngày của bạn có thể cải thiện hiệu quả chứng đau lưng.

4. Bạn đang ngủ trên một chiếc gối không thoải mái

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 4

 

Khi ngủ trên một chiếc gối quá lớn, bạn có thể thích cảm giác thoải mái nhưng lại ghét chứng đau lưng. Hầu hết các loại gối đều đặt đầu bạn ở tư thế không tự nhiên, điều này gây áp lực lên cổ và cột sống, gây đau nhức và ngủ không ngon.

Nếu bạn không thể tưởng tượng được việc ngủ mà không có gối, hãy tìm một chiếc gối có thể điều chỉnh theo số đo của bạn và đặt một chiếc khác ở giữa hoặc dưới đầu gối của bạn. Những tư thế ngủ này đã được chứng minh là giúp giảm bớt căng thẳng đặt lên cột sống của bạn.

 

5. Bạn đang đứng rửa bát đĩa sai cách

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 5

Cúi người xuống bồn rửa chén trong khi rửa chén sẽ gây áp lực lên vùng lưng dưới của bạn, khiến các cơ ở khu vực này căng ra. Khi bạn duy trì tư thế này trong vài phút, bạn có thể bị đau lưng hàng ngày. Để tránh làm căng phần lưng dưới của bạn, hãy kê một chân lên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh tư thế của mình và giúp bạn không bị kéo căng lưng.

6. Bạn đi cầu thang bộ thường xuyên

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 6

Mặc dù đi lên và xuống cầu thang thường được coi là một thói quen lành mạnh, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để giữ dáng nếu bạn đang bị đau thắt lưng. Nếu bạn bị đau đầu gối hoặc đau lưng, tốt hơn hết bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng cầu thang như một cách để tập thể dục nhiều hơn.

7. Bạn đang đọc sách trên giường

Những nhân tố không ngờ gây đau lưng dưới và để lại biến chứng dữ dội mà bạn vẫn vô tình làm hàng ngày - Ảnh 7

Thói quen đọc một vài trang của cuốn sách yêu thích trước khi ngủ có thể dẫn đến tê cứng vai và lưng. Khi chúng ta ngả lưng khi đọc sách trên giường sẽ gây căng thẳng cột sống và các cơ vùng lưng dưới, dẫn đến đau nhức. Nếu đọc sách trước khi ngủ giúp bạn thư giãn sau một ngày bận rộn, hãy đầu tư vào một chiếc ghế có tác dụng hỗ trợ cột sống tốt.

Theo Brightside

12 tuổi đã đột quỵ: Bác sĩ Bệnh viện 108 "điểm mặt" 4 nguyên nhân khiến đột quỵ tăng ở người trẻ

12 tuổi đã đột quỵ: Bác sĩ Bệnh viện 108 "điểm mặt" 4 nguyên nhân khiến đột quỵ tăng ở người trẻ

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối cấp thường gắn với tuổi già. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lối sống thay đổi, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, cộng thêm các yếu tố nguy cơ khiến đột quỵ đã tiến gần hơn với người trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   đau lưng dưới đau lưng dưới ở nữ cách chữa đau lưng

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 37 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 37 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 37 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm