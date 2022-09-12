Biện pháp điều trị và kiểm soát chứng rụng tóc do ảnh hưởng của COVID kéo dài

Nếu bạn cũng đang khóc vì tóc rụng hàng ngày, thì đây là một số mẹo của chuyên gia để giúp bạn cải thiện sức khỏe của tóc và ngăn những lọn tóc rụng.

Ngày càng có nhiều người mắc phải tình trạng này và cảm thấy lo lắng. Vi rút Corona đã ảnh hưởng đến mọi người trong cũng như sau khi quá trình lây nhiễm kết thúc. Một trong những triệu chứng phiền toái đó là rụng tóc. Ở Anh, một phân tích trên 2,4 triệu bệnh nhân COVID cho thấy 79% báo cáo các trường hợp rụng tóc sau Covid.

Bị nhiễm COVID-19 có thể gây ra sự thay đổi trên tóc của bạn vì khi cơ thể bạn tập trung vào việc chống lại vi rút, cơ thể sẽ không tập trung nhiều năng lượng vào những việc ít cấp bách hơn như mọc tóc. Rụng tóc liên quan đến COVID-19 không đi kèm với các triệu chứng trên da đầu của bạn như mẩn đỏ, bong tróc, ngứa hoặc rát, không giống như một số tình trạng rụng tóc khác.

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Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chứng tràn dịch telogen liên quan đến COVID-19 (rụng tóc quá nhiều) thường xảy ra từ một đến hai tháng sau khi bị nhiễm COVID-19. Theo nghiên cứu, có tới 60% những người bị nhiễm COVID-19 bị rụng tóc.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng là một yếu tố phổ biến gây ra rụng tóc. Đây là cách nó xảy ra. Mỗi sợi tóc di chuyển qua ba giai đoạn, giai đoạn tăng trưởng (anagen) kéo dài từ ba đến sáu năm, giai đoạn chuyển tiếp (catagen) kéo dài từ hai đến bốn tuần và giai đoạn nghỉ ngơi (telogen) kéo dài từ hai đến bốn tháng. Tóc bị rụng sau khi thực hiện telogen. Tất cả các sợi tóc trên đầu của chúng ta đều ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ này, vì vậy chỉ 10% trong số chúng sẽ ở trạng thái telogen tại một thời điểm.

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Tuy nhiên, một sự kiện căng thẳng như nhiễm trùng COVID có thể di chuyển nhiều sợi tóc sang giai đoạn telogen cùng một lúc, điều này sẽ dẫn đến tình trạng rụng tóc đáng kể từ hai đến bốn tháng sau đó. Hãy thử các hoạt động thư giãn như thiền, viết nhật ký và tập thể dục để giảm bớt căng thẳng hàng ngày.

Thuốc bổ sung

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Vitamin có vai trò quan trọng trong việc giảm rụng tóc. Sắt, vitamin D, kẽm và vitamin B có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tóc. Mặc dù tất cả các chất dinh dưỡng này có thể được lấy từ chế độ ăn uống của mỗi người, nhưng nhiều khi mọi người có thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng này do bệnh tật, các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống, mang thai, mãn kinh hoặc đơn giản là do quá bận rộn và không chú ý đến dinh dưỡng.

Trong những trường hợp như vậy, một số chất bổ sung có thể đảm bảo rằng bạn không bị thiếu những chất dinh dưỡng thiết yếu này vào bất kỳ ngày nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ chất bổ sung nào và cũng tuân theo liều lượng được bác sĩ tư vấn.

Chế độ ăn uống lành mạnh và hydrat hóa

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng với đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu và giữ đủ nước có thể thúc đẩy sức khỏe của tóc. Bạn có thể bao gồm cá béo trong chế độ ăn uống của mình, đây là nguồn cung cấp protein, selen và vitamin B dồi dào, giúp tăng cường mái tóc khỏe mạnh. Trứng cũng rất tốt cho mái tóc khỏe mạnh vì chúng chứa protein, biotin, selen, kẽm và nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng.

Các loại rau và trái cây có lá màu xanh đậm như quả mọng, anh đào, mơ, nho và cam có đầy đủ chất dinh dưỡng ngăn ngừa rụng tóc. Quả hạch bao gồm vitamin E, kẽm, selen và axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa rụng tóc.

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Ngủ đủ giấc cũng là điều cần thiết để ngăn ngừa rụng tóc. Hormone melatonin giúp tăng trưởng tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Hormone này được giải phóng trong não vào ban đêm khi chúng ta ngủ. Vì vậy, thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc của bạn.

Nếu tình trạng rụng tóc nghiêm trọng và không cải thiện, bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình điều trị bằng nhiều phương pháp điều trị khác nhau.

Theo Times of India