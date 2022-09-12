Bất ngờ với phát hiện mới của giới khoa học về việc "Đóng Băng" dầy thần kinh đẻ tăng hiệu quả giảm cân

Sức khỏe 12/09/2022 05:01

Khoa học đã tìm ra một cách giảm cân thú vị và không kém phần độc đáo. Nó không đòi hỏi hàng giờ trên máy chạy bộ hoặc một chế độ ăn kiêng thần thánh có thể khiến bạn giảm kg trong vài giờ, mà là một kỹ thuật có thể khiến bạn giảm cân trong một khoảng thời gian ngắn.

Tại Hội nghị Khoa học Thường niên của Hiệp hội X quang can thiệp ở Los Angeles, một nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ David Prologo, một bác sĩ X quang can thiệp tại Trường Y Đại học Emory, Atlanta, đã phát hiện ra rằng việc "đóng băng" dây thần kinh đói thực sự có thể giúp giảm cân.

Dây thần kinh đói, còn được gọi là thân sau phế vị, chịu trách nhiệm gửi tín hiệu đói từ ruột đến não. Dây thần kinh này nằm ở phía sau của cổ. Nhóm các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu dây thần kinh này bị tê có nghĩa là trọng lượng của một người sẽ thay đổi đáng kể vì họ sẽ không ăn thức ăn một cách không cần thiết.

Bất ngờ với phát hiện mới của giới khoa học về việc 'Đóng Băng' dầy thần kinh đẻ tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để hoàn thiện kỹ thuật, các nhà khoa học sẽ đưa một cây kim giống như sợi tóc vào dây thần kinh. Để đảm bảo rằng kim được đặt vào dây thần kinh chính xác, các nhà khoa học sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính. Tiếp theo, các chuyên gia giải phóng khí argon từ dụng cụ kim tiêm vào dây thần kinh để làm đông cứng nó. Khí này được sử dụng để hạ nhiệt độ của dây thần kinh. Cuối cùng, điều này làm tê liệt dây thần kinh và không có tín hiệu nào có thể được truyền đi do điều này.

Nghiên cứu bao gồm 10 cá nhân trong độ tuổi từ 27 đến 60 với chỉ số BMI thay đổi từ 30 đến 37. Chỉ số BMI trung bình của một người béo phì vừa phải dao động trong khoảng này.

Bất ngờ với phát hiện mới của giới khoa học về việc 'Đóng Băng' dầy thần kinh đẻ tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với một cổng thông tin hàng đầu, Tiến sĩ Prologo đã đề cập đến tỷ lệ giảm cân trung bình là 14% ở những người tham gia trong khoảng thời gian 90 ngày, "Lý tưởng nhất là nếu bạn đang theo một chế độ giảm cân lành mạnh Theo thói quen, đây là số phần trăm bạn sẽ giảm trong 90 ngày đầu tiên, nếu không, bạn sẽ phục hồi và quay trở lại thói quen ăn uống cũ của mình."

Một số nguy hiểm của phương pháp này có thể là buồn nôn và nôn, tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục khám phá. Tiến sĩ Prologo trong cuộc phỏng vấn của mình cũng đã nói về khả năng chảy máu kéo dài trong thủ thuật này.

Bất ngờ với phát hiện mới của giới khoa học về việc 'Đóng Băng' dầy thần kinh đẻ tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng cần lưu ý rằng các cơ thể khác nhau sẽ phản ứng với kỹ thuật này theo nhiều cách khác nhau. Phương pháp đóng băng dây thần kinh vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của ban cố vấn y tế và khoa học vì nghiên cứu không được thực hiện trên một nhóm lớn.

Theo Femina

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