Bốn cách ăn yến mạch lý tưởng để thúc đẩy kế hoạch giảm cân của bạn

Sau đây là một số điều bạn cần lưu ý khi ăn yến mạch để thúc đẩy quá trình giảm cân.

Một cốc yến mạch có hương vị có nhiều hơn khoảng 70 calo so với một cốc yến mạch thông thường. Vì vậy, nếu bạn chuyển sang yến mạch nguyên chất, thì bạn đang ăn ít hơn khoảng 25.000 calo trong một năm (nếu bạn ăn yến mạch mỗi ngày). Ít hơn 25.000 calo là đủ để khiến bạn giảm 2,5 kg trong một năm mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác!

Bạn hãy dành sự yêu thích yến mạch nguyên chất không có thêm hương vị. Yến mạch đóng gói và có hương vị thường chứa nhiều đường, làm tăng thêm lượng calo không mong muốn và làm giảm giá trị dinh dưỡng của nó.

Thêm lớp phủ giàu chất xơ

Chất dinh dưỡng quan trọng để giảm cân là chất xơ. Theo một nghiên cứu của Trường Y Đại học Massachusetts, chất xơ giúp bạn giảm cân bằng cách giữ cho bạn no lâu hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thích yến mạch của mình ngọt, thì bạn có thể thêm quả mâm xôi, quả việt quất, dâu tây vào chúng. Quả mọng sẽ giúp bạn thỏa mãn sở thích ăn ngọt của mình và hàm lượng chất xơ trong nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh.

Không thêm lớp phủ béo

Thêm mật ong và xi-rô cây phong chỉ cung cấp một ít giá trị dinh dưỡng và nhiều calo hơn. Bạn có thể thêm một quả chuối hoặc một giọt cỏ ngọt (chất tạo ngọt tự nhiên không chứa calo) để thỏa mãn sở thích ăn ngọt của mình.

Tránh thêm bơ đậu phộng vào yến mạch của bạn. 2 muỗng canh bơ đậu phộng có 188 calo với ít giá trị dinh dưỡng. Đổi sữa với nước thành yến mạch để làm cho chúng lành mạnh hơn cho chương trình giảm cân của bạn.

Cách phục vụ yến mạch để giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những điểm tốt nhất về yến mạch là nó có thể tùy chỉnh liên tục. Bạn có thể thêm các loại lên bề mặt và kết cấu khác nhau để không bị ngán cho bữa sáng hàng ngày. Bạn có thể thêm sữa hạnh nhân, chuối nghiền không đường và quế cho vừa miệng. Bạn có thể thêm các loại gia vị khác nhau như bạch đậu khấu, quế và ớt cayenne để tăng hương vị.

Để làm cho món ngon tốt hơn, bạn có thể thêm 1-2 lòng trắng trứng trong khi nấu yến mạch. Lòng trắng trứng không thêm bất kỳ hương vị nào, nhưng nó bổ sung thêm protein có lợi cần thiết để giảm cân. Một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard cho biết, cùng với chất xơ, protein là yếu tố quan trọng và là chìa khóa để giảm những kg thừa đó. Một bữa ăn giàu protein và chất xơ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa và cũng giúp bạn no lâu hơn.

Các cách khác

Bạn có thể thêm yến mạch vào bánh kếp, làm sinh tố yến mạch hoặc đổi chúng thành granola và trộn chúng với bột protein của bạn.

Chế độ ăn kiêng bột yến mạch là gì?

Như tên cho thấy, chế độ ăn kiêng bột yến mạch chỉ xoay quanh yến mạch. Khái niệm cơ bản đằng sau chế độ ăn kiêng bột yến mạch là ăn yến mạch như món chính của bạn.

Kế hoạch ăn kiêng bột yến mạch bao gồm hai giai đoạn:

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn 1: Ăn bột yến mạch trong ba bữa trong một tuần. Ăn yến mạch nguyên hạt thay vì yến mạch ăn liền. Bạn có thể thêm một số loại trái cây vào yến mạch trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2: Trong tuần thứ hai, bạn cần ăn yến mạch ít nhất một hoặc hai bữa trong ngày với các lựa chọn ít chất béo lành mạnh cho các bữa còn lại. Bạn có thể ăn bột yến mạch ăn liền và cũng có thể thêm nhiều trái cây và rau vào yến mạch của bạn.

Lợi ích của việc ăn bột yến mạch

Ăn bột yến mạch làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và ung thư đại trực tràng. Yến mạch, là ngũ cốc nguyên hạt, có thể giúp giảm huyết áp của bạn. Chúng cũng hỗ trợ tiêu hóa do giàu chất xơ.

Theo Femina