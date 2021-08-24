Nhiều nơi 'đút túi' 2-4 triệu đồng/liều vaccine Covid-19, Bộ Y tế ra công điện: Nghiêm cấm thu tiền tiêm vaccine dưới mọi hình thức

Bộ Y tế nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, cá nhân đến tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào

Thông tin từ Vietnamnet, ngày 24/8, Bộ Y tế tiếp tục có công điện gửi đến sở y tế 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác tiêm chủng. Đây là lần thứ 3, Bộ Y tế ra văn bản nhắc nhở nội dung này.

Theo Bộ Y tế, vừa qua công an TP.HCM đã điều tra, bắt quả tang Lê Thị Kim Dung khi người này đang đưa 2 người khác đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Quận 11. Kim Dung khai nhờ mối quan hệ cá nhân nên có thể cung cấp các suất tiêm với giá 2-4 triệu đồng/liều và đã tổ chức trót lọt 21 trường hợp, nhận về hơn 60 triệu đồng.

Bộ Y tế khẳng định, việc này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các đơn vị được phân công tiêm vaccine Covid-19 khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc xin đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí. Nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào. Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế nhấn mạnh, theo kế hoạch triển khai tiêm vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022, Việt Nam tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Theo Zing, tính đến sáng 24/8, Việt Nam tiếp nhận khoảng trên 23 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nhiều nguồn khác nhau, trong đó nhiều nhất là vaccine của AstraZeneca. Thông tin trên Cổng tiêm chủng quốc gia cho thấy đến 11h hôm nay, 17.681.834 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm chủng trên toàn quốc.

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