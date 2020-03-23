Chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện được các triệu chứng thường gặp của hội chứng ruột kích thích. Nhiều người lo lắng không biết bị hội chứng ruột kích thích nên ăn g ì ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên và hiểu rõ về hội chứng ruột kích thích.

Hội chứng ruột kích thích là bao gồm các triệu chứng như đau bụng, các thay đổi về mô ruột mà không biết là do bất kỳ tổn thương nào gây ra. Các triệu chứng nếu xảy ra trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống.

Vừa tiêu chảy vừa táo bón

Hay tiêu chảy

Hay táo bón

Không hay tiêu chảy cũng không hay táo bón

Hội chứng ruột kích thích là bao gồm các triệu chứng như đau bụng và các thay đổi về mô ruột - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên hội chứng ruột kích thích ở người rất đa dạng. Thông thường nguyên nhân là do viêm đường ruột khi ăn các thức ăn nhiễm khuẩn hoặc do tình trạng dùng nhiều kháng sinh dẫn tới loạn khuẩn. Một số yếu tố khác có nguy cơ cao dẫn tới những cơn đau hội chứng ruột kích thích như thần kinh căng thẳng, rượu bia, ăn đồ chua cay, stress…

Tùy theo từng đối tượng sẽ có những triệu chứng khác nhau. Một số triệu chứng thường gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích:

Đau quặn bụng và giảm dần sau mỗi nhu động ruột

Chu kỳ táo bón, tiêu chảy bị thay đổi

Số lần đi cầu tăng lên

Bụng khó tiêu, đầy hơi

Có cảm giác bụng căng trướng

Chảy dịch nhầy ra khỏi trực tràng

Nguyên nhân hội chứng ruột kích thích là do viêm đường ruột khi ăn các thức ăn nhiễm khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Người bị hội chứng ruột kích thích nên ăn gì?

Cần có 1 chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh để giúp tình trạng bệnh tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người mắc hội chứng ruột kích thích cần có chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh. Dưới đây thực đơn cho người bị hội chứng ruột kích thích:

Lựa chọn thực phẩm sạch, không chứa chất bảo quản và hóa chất.

Tăng cường bổ sung các thực phẩm chứa nhiều chất xơ như củ quả, rau xanh, trái cây, bột bắp, cám gạo vào chế độ ăn. Chất xơ có thể giúp cải thiện triệu chứng táo bón ở những người mắc bệnh đại tràng co thắt. Chất xơ có tác dụng làm mềm phân, giúp phân di chuyển dễ dàng thông qua đại tràng. Tuy nhiên, chất xơ có thể tạo khí và gây đầy bụng nên người bệnh cần tăng lượng chất xơ từ từ, chỉ nên bổ sung khoảng 2 - 3g chất xơ mỗi ngày.

Cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và ăn ít chất béo.

Người mắc hội chứng ruột kích thích cần có chế độ ăn uống khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, khoảng 2 tiếng nên ăn một bữa vì ăn nhiều thực phẩm trong một bữa sẽ gây đau quặn bụng và tiêu chảy.

Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ để hạn chế nuốt khí vào. Bên cạnh đó, việc này giúp hạn chế kích thích co bóp của ruột và giảm đau hiệu quả.

Ngoài ra, người bị hội chứng ruột kích thích nên ăn sữa chua sẽ giúp cải thiện được tình trạng bệnh hiệu quả, do trong sữa chua có chứa nhiều men vi sinh tốt cho đường ruột.

Người bị hội chứng ruột kích thích cần kiêng ăn gì?

Có thể thấy, cách ăn uống của người bị hội chứng ruột kích thích sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng bệnh. Ngoài những thực phẩm nên ăn, thì người bệnh cần phải hạn chế các thực phẩm dưới đây để tránh gây ra các triệu chứng nguy hiểm khác.

Mỡ động vật: Ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo khiến ruột phải co bóp nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn vì vậy sẽ gây nên cảm giác khó chịu và đau ở vùng bụng. Người bệnh không nên ăn các chất béo bão hòa mà nên thay thế bằng các chất béo không bão hòa có nguồn gốc từ thực vật. Hạn chế ăn các thức ăn chế biến sẵn như xúc xích, các thực phẩm nhiều chất béo như: bánh quy, mayonnaise, phô mai. Đặc biệt, cần hạn chế đồ ăn chiên có quá nhiều dầu mỡ.

Đường : Bổ sung quá nhiều đường sẽ gây ra tình trạng táo bón, tiêu chảy hoặc chướng bụng đầy hơi. Người bệnh nên hạn chế sử dụng các loại mứt, siro, bánh kẹo, trái cây hoặc nước trái cây có nhiều đường.

Hạn chế đồ ăn chiên có quá nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống nhiều cà phê.

Các sản phẩm từ sữa: Do các loại sữa có chứa nhiều chất béo và đường nên thường khó tiêu. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây tiêu chảy hoặc táo bón.

Một số loại rau như bắp cải, rau cải xanh, hành có thể gây nên tình trạng đầy hơi nên người bệnh cần tránh ăn các loại rau này.

Hoa quả nhiều axit: Những loại quả chua có chứa nhiều axit không tốt cho người hội chứng ruột kích thích.

Người bệnh cần hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có ga, cà phê hoặc gia vị cay nóng. Vì khi sử dụng các chất kích thích này dễ gây ra triệu chứng đau bụng và tiêu chảy.

Cần tránh những thực phẩm mà người bệnh bị dị ứng để hạn chế gây nên các triệu chứng phát tác.

Như vậy, có thể thấy hội chứng ruột kích thích tuy không quá nguy hiểm nhưng cần được chú ý về chế độ ăn uống để tránh gây nên nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc người bị hội chứng ruột kích thích nên ăn gì? cũng như giúp bạn xây dựng được chế độ ăn uống lành mạnh để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả.