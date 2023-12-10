Nghiên cứu tiết lộ nuôi mèo trước 25 tuổi có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt

Sức khỏe 10/12/2023 11:07

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng một loại ký sinh trùng thường thấy ở mèo nhà có thể dẫn đến mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Có phải việc nuôi mèo sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt ? Theo đánh giá gần đây của 17 nghiên cứu được thực hiện bởi các học giả từ Đại học Queensland ở Úc, câu trả lời là có.

Nhóm đã tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên cứu hiện có được công bố trong 44 năm qua và bao gồm 11 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Vương  quốc Anh , trong phân tích toàn diện của mình.

Họ phát hiện ra rằng những người tiếp xúc với mèo trước 25 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt cao gấp đôi.

Cơ sở khoa học cho mối liên hệ này là một loại ký sinh trùng có tên Toxoplasmagondii, hay gọi tắt là T. gondii, thường thấy ở mèo nhà.

Nghiên cứu tiết lộ nuôi mèo trước 25 tuổi có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt - Ảnh 1
Ký sinh trùng Toxoplasmagondii có thể xâm chiếm hệ thống thần kinh trung ương. Ảnh: India Times

Ký sinh trùng này có khả năng xâm nhập vào cơ thể con người thông qua vết cắn của mèo. Một trong những nghiên cứu được đưa vào nghiên cứu, bao gồm 354 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc sở hữu mèo và điểm đánh giá bệnh phân liệt.

Khi so sánh những người bị mèo cắn với những người không bị mèo cắn, nhóm bị mèo cắn đạt điểm cao hơn trong thang điểm phân liệt.

Thang đo này về cơ bản là một bảng câu hỏi được thiết kế để đánh giá các đặc điểm liên quan đến các kiểu suy nghĩ bất thường và hỗn loạn, thường được sử dụng trong chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt.

Ký sinh trùng Toxoplasmagondii có thể xâm chiếm hệ thống thần kinh trung ương và làm thay đổi chất dẫn truyền thần kinh trong não khi vào bên trong.

Ngược lại, điều này có thể dẫn đến những thay đổi về tính cách, khởi phát các triệu chứng loạn thần và phát triển các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt.

Các triệu chứng tích cực là những rối loạn được “thêm” vào nhân cách của một người, chẳng hạn như ảo giác, ảo tưởng và rối loạn nhận thức với quá trình suy nghĩ kỳ lạ hoặc bất thường.

Các triệu chứng tiêu cực bao gồm mất một số khả năng nhân cách, chẳng hạn như “ảnh hưởng phẳng” (hạn chế thể hiện cảm xúc thông qua nét mặt hoặc giọng nói), giảm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày và khó khăn khi bắt đầu, duy trì các hoạt động.

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Từ khóa:   tâm thần nuôi mèo ký sinh trùng

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