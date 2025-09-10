Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Sức khỏe 10/09/2025 05:15

Sau khi tiêm 'filler collagen đa tầng” giá rẻ, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu với vùng mông biến dạng và đau nhức dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/9, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn một bệnh viện ở TPHCM cho biết, vừa qua nơi này đã liên tiếp cấp cứu 2 bệnh nhân hoại tử mông vì tiêm “filler collagen đa tầng” giá rẻ. 

Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ tên T. (33 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng mông trái sưng to, căng bóng, đỏ tím và đau nhức dữ dội, ngồi hay đi lại đều khó khăn.

Kết quả siêu âm và thăm khám lâm sàng cho thấy, vùng mông bệnh nhân có nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ, tổn thương phù nề, mất đàn hồi sinh lý, một số vị trí nghi thiếu máu nuôi và hoại tử.

Khi bác sĩ ấn vào khu vực bất thường để kiểm tra, bệnh nhân đau buốt dữ dội, vùng mô cứng bất thường, nguy cơ hình thành ổ áp xe ăn sâu và có khả năng nhiễm trùng lan rộng. 

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ - Ảnh 1
Các bác sĩ Bệnh viện JW đang xử lý cho một phụ nữ bị hoại tử mông vì tiêm collagen đa tầng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Kết quả chụp MRI xác định vùng mông người phụ nữ có một khối áp xe khổng lồ dài đến 20cm và dày 15cm, tạo thành các hốc tổ ong trong mô cơ. Đây là biến chứng hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khai thác bệnh sử, chị T. cho biết sau khi tiêm filler collagen đa tầng để làm đẹp vùng mông, cách đây 2 tháng, vị trí tiêm bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, sưng đỏ bất thường. Gia đình đã đưa chị đến 1 trung tâm chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra và được khuyến cáo chuyển sang cơ sở chuyên khoa xử lý.

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ đã lên phác đồ phẫu thuật khẩn cấp. Toàn bộ ổ áp xe được nạo vét triệt để, bơm rửa liên tục và loại bỏ hết filler cùng mô hoại tử. Ca mổ đã lấy ra gần 2.500ml dịch mủ xen lẫn mô hoại tử. 

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy VAC hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Quá trình này cần duy trì ít nhất 7 ngày, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng.

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ - Ảnh 2
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trường hợp thứ 2 là một nữ bệnh nhân người dân tộc thiểu số, cũng tiêm “chất đa tầng” để làm đầy vòng 3 tại một cơ sở spa. Sau hơn 1 năm tiêm chất làm đầy, mông chị có dấu hiệu căng cứng, đau đớn đến nỗi “đi không được - ngồi cũng không xong”.

Chị từng đến một cơ sở thẩm mỹ để nạo silicon và đặt túi mông, nhưng sau một thời gian lại cảm thấy đau buốt và sưng tấy.

Tại bệnh viện, sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân (bao gồm MRI, siêu âm AI…), bác sĩ Tú Dung nhận định chất làm đầy chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn tồn dư bên trong vòng 3, xuất hiện nhiều vón cục lợn cợn rải rác khắp mông bệnh nhân.

“Những chất lạ không rõ nguồn gốc này có thể tạo phản ứng viêm kéo dài, gây đau nhức, sưng tái phát nhiều lần. Một số trường hợp để lâu dẫn tới hình thành u hạt, xơ cứng, rất khó điều trị triệt để”, bác sĩ phân tích.

Sau 3 giờ tiến hành phẫu thuật, ê-kíp điều trị đã nạo vét ra hàng chục hạt filler biến đổi màu, kết dính và lẫn máu mủ từ vùng mông bệnh nhân.

Dự kiến, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tiến hành ca phẫu thuật thứ hai để xử lý triệt để biến chứng.

Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Một trẻ sơ sinh sinh non và chỉ mới 3 ngày tuổi tại Nghệ An đã may mắn được các bác sĩ Bệnh viện sản nhi Nghệ An cứu sống thành công khỏi căn bệnh viêm ruột hoại tử một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất đối với trẻ sinh non. 

