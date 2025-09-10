Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Sức khỏe 10/09/2025 15:38

Suốt 3 năm, bà B.T.M, 68 tuổi bị ngứa mi mắt dai dẳng. Cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, khó chịu, nhiều dử mắt khiến bà mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bệnh nhân B.T.M, 68 tuổi, trú tại Hà Nội tìm đến khám tại Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với nỗi lo có thể bị nhiễm ký sinh trùng. Suốt 3 năm, bà bị ngứa mi mắt dai dẳng. Cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, khó chịu, nhiều dử mắt khiến bà mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Dù đã đi khám nhiều nơi nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Điều khiến bà lo lắng nhất là trong một lần tắm cho chó, nước văng vào mắt, từ đó nảy sinh nỗi sợ mình có thể nhiễm ký sinh trùng từ vật nuôi.

Khi tiếp nhận, bác sĩ chuyên khoa Mắt – BSCKI Nguyễn Thị Lanh ghi nhận bà bị viêm bờ mi hai bên, đục thủy tinh thể cả hai mắt và có mộng mắt phải. Bà được chẩn đoán: viêm bờ mi mạn tính – một bệnh lý khá phổ biến nhưng dễ tái phát nếu không điều trị triệt để.

Để tìm căn nguyên, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm ký sinh trùng, trong đó có các loài thường gặp từ chó mèo như sán dây chó, giun lươn... Đồng thời, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ở vùng mi mắt để làm soi tươi dưới kính hiển vi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không nhiễm giun sán. Tuy nhiên, bác sĩ bất ngờ phát hiện rận mi – một loại ký sinh trùng cực nhỏ (khoảng 1–2mm), thường sống ký sinh tại gốc lông mi. Loài này khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ thấy rõ khi số lượng nhiều hoặc soi dưới thiết bị sinh hiển vi. Ngoài mắt, rận mi còn có thể xuất hiện ở những vùng lông khác trên cơ thể như tóc, lông mu, mày. Rất may, sau khi sàng lọc, bệnh nhân không có biểu hiện rận mu.

Ngay sau khi có kết quả, bệnh nhân đã được hướng dẫn vệ sinh bờ mi, sử dụng gạc lau mi chuyên dụng, bôi thuốc mỡ mắt giảm kích ứng và uống thuốc điều trị ký sinh trùng. Đồng thời, bệnh nhân được yêu cầu vệ sinh toàn bộ môi trường sống như giường, chiếu, chăn, ga, gối, đệm… nơi trứng rận có thể tồn tại và gây tái nhiễm. Bà cũng được tái khám để kiểm tra hiệu quả điều trị và theo dõi nguy cơ tái phát.

Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt - Ảnh 1
Bác sĩ khám cho bệnh nhân M. - Ảnh : Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ Lanh, rận mi chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi giữa người với người, hoặc gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo, ga giường. Tuy không dễ lây như chấy, nhưng vẫn có nguy cơ cao trong môi trường sinh hoạt chung thiếu vệ sinh.

“Những người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, tăng tiết dử, cộm, đỏ mi, viêm tái đi tái lại hoặc có tiền sử tiếp xúc với vật nuôi cần chủ động đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Cần đặc biệt chú ý vệ sinh tay trước khi chạm vào vùng mắt, không dùng chung đồ cá nhân, thường xuyên giặt và phơi nắng chăn màn. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng rận mi kéo dài có thể gây suy giảm chất lượng sống, tổn thương mi mắt và ảnh hưởng đến thị lực”, bác sĩ Lanh khuyến cáo.

Rận có tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh, gây khó chịu, nguy cơ viêm nhiễm vùng bị ký sinh, giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do vậy, khi có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu ở mắt, bộ phận sinh dục, hậu môn, nách... cần đến cơ sở y tế kiểm tra để được can thiệp kịp thời.

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Sau khi tiêm "filler collagen đa tầng” giá rẻ, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu với vùng mông biến dạng và đau nhức dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   rận làm tổ trên mi mắt rận ký sinh tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới

Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Sức khỏe 1 giờ 22 phút trước
Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong

Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Làm đẹp 2 giờ 2 phút trước
Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối'

Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối'

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Sức khỏe 2 giờ 16 phút trước
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi 80 triệu đồng mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi 80 triệu đồng mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Xã hội 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Kịp thời cứu sống trẻ sinh non 3 ngày tuổi mắc viêm ruột hoại tử

Bơi ở hồ công cộng, bé gái 'khổ sở' vì viêm da bội nhiễm

Bơi ở hồ công cộng, bé gái 'khổ sở' vì viêm da bội nhiễm

Kết hôn 2 năm không có tin vui, người vợ “sốc” khi biết sự thật

Kết hôn 2 năm không có tin vui, người vợ “sốc” khi biết sự thật

Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu