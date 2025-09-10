Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Suốt 3 năm, bà B.T.M, 68 tuổi bị ngứa mi mắt dai dẳng. Cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, khó chịu, nhiều dử mắt khiến bà mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bệnh nhân B.T.M, 68 tuổi, trú tại Hà Nội tìm đến khám tại Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với nỗi lo có thể bị nhiễm ký sinh trùng. Suốt 3 năm, bà bị ngứa mi mắt dai dẳng. Cơn ngứa tăng về đêm, kèm cộm, khó chịu, nhiều dử mắt khiến bà mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Dù đã đi khám nhiều nơi nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Điều khiến bà lo lắng nhất là trong một lần tắm cho chó, nước văng vào mắt, từ đó nảy sinh nỗi sợ mình có thể nhiễm ký sinh trùng từ vật nuôi.

Khi tiếp nhận, bác sĩ chuyên khoa Mắt – BSCKI Nguyễn Thị Lanh ghi nhận bà bị viêm bờ mi hai bên, đục thủy tinh thể cả hai mắt và có mộng mắt phải. Bà được chẩn đoán: viêm bờ mi mạn tính – một bệnh lý khá phổ biến nhưng dễ tái phát nếu không điều trị triệt để. Để tìm căn nguyên, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm ký sinh trùng, trong đó có các loài thường gặp từ chó mèo như sán dây chó, giun lươn... Đồng thời, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ở vùng mi mắt để làm soi tươi dưới kính hiển vi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không nhiễm giun sán. Tuy nhiên, bác sĩ bất ngờ phát hiện rận mi – một loại ký sinh trùng cực nhỏ (khoảng 1–2mm), thường sống ký sinh tại gốc lông mi. Loài này khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ thấy rõ khi số lượng nhiều hoặc soi dưới thiết bị sinh hiển vi. Ngoài mắt, rận mi còn có thể xuất hiện ở những vùng lông khác trên cơ thể như tóc, lông mu, mày. Rất may, sau khi sàng lọc, bệnh nhân không có biểu hiện rận mu. Ngay sau khi có kết quả, bệnh nhân đã được hướng dẫn vệ sinh bờ mi, sử dụng gạc lau mi chuyên dụng, bôi thuốc mỡ mắt giảm kích ứng và uống thuốc điều trị ký sinh trùng. Đồng thời, bệnh nhân được yêu cầu vệ sinh toàn bộ môi trường sống như giường, chiếu, chăn, ga, gối, đệm… nơi trứng rận có thể tồn tại và gây tái nhiễm. Bà cũng được tái khám để kiểm tra hiệu quả điều trị và theo dõi nguy cơ tái phát. Bác sĩ khám cho bệnh nhân M. - Ảnh : Báo Phụ nữ Việt Nam Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ Lanh, rận mi chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi giữa người với người, hoặc gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo, ga giường. Tuy không dễ lây như chấy, nhưng vẫn có nguy cơ cao trong môi trường sinh hoạt chung thiếu vệ sinh. “Những người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, tăng tiết dử, cộm, đỏ mi, viêm tái đi tái lại hoặc có tiền sử tiếp xúc với vật nuôi cần chủ động đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Cần đặc biệt chú ý vệ sinh tay trước khi chạm vào vùng mắt, không dùng chung đồ cá nhân, thường xuyên giặt và phơi nắng chăn màn. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng rận mi kéo dài có thể gây suy giảm chất lượng sống, tổn thương mi mắt và ảnh hưởng đến thị lực”, bác sĩ Lanh khuyến cáo. Rận có tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh, gây khó chịu, nguy cơ viêm nhiễm vùng bị ký sinh, giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do vậy, khi có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu ở mắt, bộ phận sinh dục, hậu môn, nách... cần đến cơ sở y tế kiểm tra để được can thiệp kịp thời.

