Tờ New York Daily Post đưa tin với giọng điệu hoài nghi: “Gần một nửa Thế hệ Z là “kẻ sợ vi trùng” và rửa tay 10 lần trở lên mỗi ngày.

Theo một cuộc khảo sát mới, có một hành vi trong thời kỳ đại dịch mà Thế hệ Z không muốn từ bỏ: rửa tay thường xuyên .

Bài báo của Post cho biết: “Trong khi 47% nói rằng họ rửa tay từ 5 đến 10 lần một ngày, thì có tới 32% - gần một phần ba - rửa tay từ 11 đến 20 lần mỗi ngày”.

Phát hiện này là từ một cuộc khảo sát được thực hiện bởi College Rover, với hơn 1.000 người Mỹ trong độ tuổi đại học.

Rửa tay thường xuyên là điều tốt

Katrine Wallace, nhà dịch tễ học và giảng viên tại Trường Y tế Công cộng Chicago, Đại học Illinois, đồng ý rằng hơn 10 lần một ngày không phải là lý do đáng báo động.

Cô nói với HuffPost: “Tôi không hiểu tại sao rửa tay 5-10 lần một ngày lại là cảnh báo nguy hiểm đối với mọi người. Có nhiều tình huống bạn chắc chắn nên rửa tay , bất kể tần suất”.

Ảnh minh họa: Internet

Danh sách các tình huống rửa tay của Wallace: Bạn nên rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn, trước khi ăn, khi chăm sóc người bị nôn mửa hoặc tiêu chảy, trước khi điều trị vết cắt hoặc vết thương , sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã, sau khi xì mũi hoặc hắt hơi/ho vào tay, sau khi chạm vào động vật hoặc chất thải của nó, sau khi xử lý thức ăn cho vật nuôi và sau khi chạm vào rác.

Nói một cách đơn giản, việc rửa tay được quyết định bởi hoàn cảnh.

Cô nói thêm: “Rửa tay bằng xà phòng là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi bị bệnh. Nó cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy.”

Nói chung, thực sự không có gì phải lo lắng về việc rửa tay quá nhiều, William Schaffner, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, cho biết.

Ông nói: “Tôi không quan tâm đến những người chuyên rửa tay; Tôi lo ngại về nhiều người vẫn tránh rửa tay.” (Một nghiên cứu trước đại dịch được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ trích dẫn cho thấy 69% nam giới không rửa tay sau khi sử dụng phòng tắm công cộng).

Lynora Saxinger, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta ở Edmonton, Canada, cho biết mối lo ngại thực sự duy nhất về mặt thể chất khi rửa tay thường xuyên là nó có thể loại bỏ lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da bị khô và nứt nẻ, thậm chí bị kích ứng, viêm da.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 45% Gen Z “có ý thức cao về vi trùng”. Nhưng xét trên thực tế là chúng ta vừa mới thoát khỏi đại dịch toàn cầu.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tính đến những gì mọi người đã trải qua; đây là một cú sốc toàn cầu. Tôi nghĩ mọi người đang tìm thấy vùng an toàn của mình và sẽ có nhiều hành vi bình thường hơn trong một khoảng thời gian”, Saxinger nói.

Khi nào việc rửa tay thường xuyên là dấu hiệu của điều gì đó đáng lo ngại hơn?

Bất chấp tất cả những điều này, việc lo lắng quá mức về sự sạch sẽ, bị bệnh và rửa tay liên tục có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), nhưng nó khác với việc rửa tay thường xuyên về nhiều mặt, theo Shanna Kramer, chuyên gia điều trị OCD và rối loạn lo âu.

Bà nói: “Việc rửa tay chỉ trở thành vấn đề khi suy nghĩ và hành vi trở nên gây rối loạn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, chứng sợ vi khuẩn là có thật và được định nghĩa là nỗi sợ hãi cực độ hoặc phi lý đối với bụi bẩn hoặc ô nhiễm”.

Kramer cho biết , những người trải qua nỗi sợ hãi hoặc những suy nghĩ “điều gì sẽ xảy ra” đi kèm với các hành vi quá mức hoặc mang tính nghi thức có thể bị mắc chứng OCD.

Ảnh minh họa: Internet

Kramer cho biết, người mắc chứng OCD có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của một người và có thể dẫn đến sự cô lập với xã hội, chứng sợ khoảng rộng, trầm cảm, xung đột gia đình, bàn tay bị nứt hoặc chảy máu, da khô hoặc bong tróc quá mức và kỳ lạ hơn là nhiễm trùng.

Jonathan Abramowitz, nhà tâm lý học lâm sàng, cho biết phương pháp điều trị thành công nhất bao gồm việc nhờ một nhà trị liệu hướng dẫn bạn về phương pháp “phòng ngừa phơi nhiễm và phản ứng”, nghĩa là đối mặt dần dần nhưng có chủ ý với các tình huống gây ra nỗi sợ hãi về vi trùng hoặc ô nhiễm. Từ đó bạn có thể giảm dần hành vi rửa tay.

Ông nói: “Điều này dạy cho người ta rằng hành vi giặt giũ là không cần thiết để giữ an toàn. Về cơ bản, mọi người biết rằng nỗi lo lắng về ô nhiễm cuối cùng sẽ tự giảm bớt mà không cần phải 'rửa sạch nó'”.