Nghiên cứu mới: Không chỉ giúp tiêu hóa, sữa chua còn ngăn ngừa lo lắng và trầm cảm

Kết quả của một nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn trong thực phẩm lên men như sữa chua giúp kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm và lo âu.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Ngành Y của Đại học Virginia phát hiện ra rằng vi khuẩn có tên Lactobacillus được tìm thấy trong thực phẩm lên men đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát căng thẳng và có khả năng giúp ngăn ngừa trầm cảm và lo lắng.

Kết quả nghiên cứu gần đây đã được công bố trên tạp chí khoa học "Brain, Behavior, and Immunity".

Ảnh minh họa: Internet

Có vô số vi khuẩn và virus sống trong cơ thể chúng ta. Được biết, những sinh vật nhỏ này tương tác với nhau để tạo thành một “hệ vi sinh vật” có liên quan đến hệ thống miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Để thử nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã tạo ra những con chuột có và không có chủng Lactobacillus. Nhóm nghiên cứu giải thích: “Qua nghiên cứu trước đây, chúng tôi biết rằng Lactobacillus giúp cải thiện chứng rối loạn tâm trạng và biến mất khi bị căng thẳng tâm lý, nhưng chúng tôi không biết lý do cơ bản”.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng vi khuẩn axit lactic thuộc họ Lactobacillus điều chỉnh gamma interferon, một chất trung gian miễn dịch điều chỉnh phản ứng căng thẳng và ngăn ngừa trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu nói rằng vi khuẩn axit lactic ảnh hưởng đến rối loạn tâm trạng bằng cách điều chỉnh hệ thống miễn dịch. Những kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ cung cấp một giải pháp mới trong điều trị trầm cảm ở những bệnh nhân có nguy cơ bị trầm cảm trong tương lai, chẳng hạn như giảm nguy cơ bằng cách dùng thực phẩm bổ sung để tối ưu hóa hàm lượng Lactobacillus.

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