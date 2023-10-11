6 biểu hiện và triệu chứng về 'rối loạn lo âu': Bệnh không của riêng ai, cần biết để tránh lo lắng

Sức khỏe 11/10/2023 10:34

Để ngăn chặn tình trạng lo lắng hàng ngày trở nên trầm trọng hơn thành căn bệnh rối loạn lo âu, trước tiên phải lắng nghe cơ thể của chính mình.

Trên thực tế, áp lực và lo lắng là một hiện tượng tự nhiên và cũng đóng vai trò là động lực ở một mức độ nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu lo lắng và căng thẳng xảy ra thường xuyên và đủ mạnh để ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày thì có thể trở thành vấn đề. 

Để ngăn chặn tình trạng lo lắng hàng ngày trở nên trầm trọng hơn thành bệnh rối loạn lo âu, trước tiên phải lắng nghe cơ thể của chính mình. Dưới đây là 6 dấu hiệu giúp bạn nhận biết về rối loạn lo âu.

Chịu sự cầu toàn quá mức

Cầu toàn trong công việc không hẳn là điều xấu. Điều này là do có một mức độ động lực nhất định khi làm việc. Tuy nhiên, nếu liên tục tự trách móc bản thân vì lo lắng mình mắc sai lầm hoặc không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có các triệu chứng lo âu do linh cảm thất bại, bạn có thể nghi ngờ mình mắc chứng rối loạn lo âu.

Cầu toàn quá mức thường gặp trong chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và được coi là một trong những chứng rối loạn lo âu. Ngoài ra, nếu cầu toàn quá mức sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng và lo lắng. Do vậy cần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong một số trường hợp. 

6 biểu hiện và triệu chứng về 'rối loạn lo âu': Bệnh không của riêng ai, cần biết để tránh lo lắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nỗi lo không nguôi

Lo lắng quá nhiều về mọi thứ, dù lớn hay nhỏ, là triệu chứng chính của chứng rối loạn lo âu. Vậy quá nhiều nghĩa là bao nhiêu? Rối loạn lo âu có nghĩa là liên tục có những suy nghĩ lo lắng gần như hàng ngày trong 6 tháng. 

Sự lo lắng cũng có thể nghiêm trọng đến mức cản trở cuộc sống hàng ngày và kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi. Các chuyên gia cho biết: “Sự khác biệt giữa chứng rối loạn lo âu và những lo lắng hàng ngày là liệu chúng có gây ra nhiều mệt mỏi và rối loạn chức năng hay không”.

Không thể ngủ ngon và bị rối loạn giấc ngủ

Không có gì lạ khi trằn trọc trên giường khi bạn sắp có bài thuyết trình trước mọi người hoặc phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, nếu thức dậy mà không ngủ, căng thẳng và lo lắng về những điều nhỏ nhặt không phải là vấn đề lớn sẽ trở thành mãn tính, thậm chí dẫn đến mắc chứng rối loạn lo âu. Theo thống kê, khoảng một nửa số người mắc chứng rối loạn lo âu đều bị rối loạn giấc ngủ.

6 biểu hiện và triệu chứng về 'rối loạn lo âu': Bệnh không của riêng ai, cần biết để tránh lo lắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có triệu chứng khó tiêu mãn tính

Sự lo lắng bắt đầu trong tâm trí, nhưng có thể biểu hiện dưới dạng các triệu chứng thực tế như chứng khó tiêu mãn tính. Hội chứng ruột kích thích về cơ bản cũng chỉ ra rằng hệ tiêu hóa đang ở trạng thái không ổn định. Ruột rất nhạy cảm với căng thẳng tinh thần, và ngược lại, sự khó chịu về thể chất và xã hội do các vấn đề tiêu hóa mãn tính gây ra cũng khiến tâm trí lo lắng ngược trở lại. 

Thường xuyên cảm thấy nghi ngờ bản thân

Thường xuyên nghi ngờ bản thân và chỉ trích sau sự việc là một trong những đặc điểm chính của chứng rối loạn lo âu. Đó là những câu hỏi tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu nhưng lại không có câu trả lời.

6 biểu hiện và triệu chứng về 'rối loạn lo âu': Bệnh không của riêng ai, cần biết để tránh lo lắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy cực kỳ sợ hãi

Cơn hoảng loạn là cảm giác sợ hãi tột độ kèm theo các triệu chứng thực tế như tim đập thình thịch, tức ngực, khó thở và đổ mồ hôi. Đó là triệu chứng của sự lo lắng tột độ đến mức có cảm giác như thể sẽ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên không phải ai lên cơn hoảng loạn cũng mắc chứng rối loạn lo âu.

Tuy nhiên, những người liên tục trải qua các cơn hoảng loạn có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Những người mắc chứng rối loạn hoảng sợ phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực vì họ không biết cuộc tấn công tiếp theo sẽ xảy ra khi nào, ở đâu hoặc như thế nào và họ có xu hướng tránh xa nơi làm mình hoảng sợ.   

7 điều bạn nên làm khi không thể ngủ được vì lo âu!

7 điều bạn nên làm khi không thể ngủ được vì lo âu!

Khi lo lắng, bạn có thể trải qua những suy nghĩ dồn dập vì một số lý do, chẳng hạn như bị căng thẳng về điều gì đó ở nhà hoặc nơi làm việc. Trải nghiệm này đôi khi có thể dẫn đến chứng mất ngủ nếu tâm trí của bạn đang chạy đua với sự lo lắng ngay trước khi đi ngủ.

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Từ khóa:   rối loạn lo âu căng thẳng lo lắng

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