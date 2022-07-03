Chứng rối loạn lo âu - triển vọng nghiên cứu não bộ nào có thể giúp ích cho việc điều trị?

Sức khỏe 03/07/2022 10:52

Các nhà nghiên cứu của Đại học Bristol đã mở ra cánh cửa hiểu biết của chúng ta bằng cách xác định vị trí trung tâm lo âu trong não, điều này có thể mở đường cho một loại thuốc mới.

Trước đại dịch, mức độ lo âu của con người đã là khá cao, cứ 5 người trong chúng ta thì có 1/5 người đang phải vật lộn chứng bệnh tâm lý này.

Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi các con số đã tăng vọt trong hai năm qua, lên 1/3.

Đối phó với sự lo lắng không phải là dễ dàng, và kiểm soát nó đôi khi là tốt, nhưng có khi cũng không thể. Vì vậy, bất kỳ nhận thức mới nào về cách bộ não xử lý nó đều cần được hoan nghênh.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Bristol đã mở ra cánh cửa hiểu biết của chúng ta bằng cách xác định vị trí trung tâm trong não là nguyên nhân gây ra sự lo lắng.

Họ nói rằng việc tìm ra một con đường quan trọng mang lại hy vọng về một mục tiêu thuốc mới tiềm năng để điều trị chứng lo âu và rối loạn tâm lý, vốn ảnh hưởng đến 264 triệu người trên toàn thế giới.

Chúng ta cần những loại thuốc mới vì những loại thuốc giảm lo lắng hiện có đã không hiệu quả với tất cả mọi người và thường có những tác dụng phụ không mong muốn.

Hiểu được mạng lưới não bộ và cơ chế tạo nền tảng cho nỗi sợ hãi, cũng như sự lo lắng có thể đưa ra một cách tiếp cận mới để phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn.

Các nhà khoa học thần kinh Bristol đã hướng sự chú ý của họ đến tiểu não của não, nằm ở phần sau của não.

Nó được kết nối với nhiều vùng não liên quan đến sự sống còn, bao gồm PAG (màu xám quanh sản), một cấu trúc phối hợp các cơ chế sinh tồn, bao gồm cả hành vi "đóng băng", khi bạn cảm thấy tê liệt vì sợ hãi.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng PAG có thể khiến hình thành một “ký ức sợ hãi” khi cảm thấy sợ hãi, kèm theo bằng cách đóng băng, là một phép đo cảm xúc về cảm giác sợ hãi.

Nói cách khác, tiểu não mã hóa một ký ức sợ hãi, và như một ký ức nó có thể quay trở lại, và phát lại. Điều này nghe có vẻ giống như chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.

Nhóm nghiên cứu Bristol đã chỉ ra rằng việc điều khiển đường tiểu não-PAG làm giảm cảm giác sợ hãi bị đóng băng ở động vật.

Chứng rối loạn lo âu - triển vọng nghiên cứu não bộ nào có thể giúp ích cho việc điều trị? - Ảnh 1

Các tác giả chính, Tiến sĩ ¬Charlotte Lawrenson và Tiến sĩ Elena Paci, giải thích: “Điều quan trọng là kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, tiểu não là một phần của mạng lưới sinh tồn của não bộ, nó điều chỉnh các quá trình ghi nhớ nỗi sợ hãi ở nhiều mức thời gian và theo nhiều cách; nâng cao khả năng tương tác. Rối loạn chức năng trong mạng lưới tồn tại ở tiểu não của não có thể làm cơ sở cho các rối loạn liên quan đến sợ hãi và các bệnh đồng mắc khác".

Điều này khá mang tính cách mạng trong suy nghĩ của chúng ta về sự lo lắng. Chúng tôi luôn tin rằng nó được tạo ra trong các trung tâm não sâu như hạch hạnh nhân và để phản ứng với các hormone căng thẳng.

Việc tìm ra vị trí mới cho chứng lo âu trong tiểu não cung cấp cho chúng ta một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với các loại thuốc và liệu pháp.

Vì vậy, tiểu não đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới sợ hãi hay lo lắng, nó cung cấp một mục tiêu mới để điều trị các tình trạng tâm lý, bao gồm cả PTSD.

Theo Mirror

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Từ khóa:   sức khoẻ chứng rối loạn lo âu điều trị chứng rối loạn lo âu

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