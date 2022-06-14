Hơn một phần ba số người trưởng thành thừa nhận mạng xã hội quyết định chế độ ăn uống của họ

Uống nước thay vì đồ ăn nhẹ, đặt giới hạn cho lượng thức ăn tiêu thụ và cắt bỏ tất cả các bữa ăn vặt là một trong những thay đổi hàng đầu mà mọi người đã thực hiện đối với chế độ ăn uống của họ do ảnh hưởng của mạng xã hội.

Hơn một phần ba số người trưởng thành thừa nhận rằng họ đã đưa ra lựa chọn về chế độ ăn uống của họ dựa trên những thông tin từ mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong số 2.000 người trưởng thành được thăm dò ý kiến, chỉ có 28% kiểm tra xem có dữ kiện nào đáng để sao lưu mỗi lần đọc qua hay không.

Trong khi hơn một phần tư số người trưởng thành đã cắt bỏ tất cả bánh mì, hơn một phần năm người đã cắt hoàn toàn sữa và 23% bỏ bữa sáng.

Nghiên cứu do Arla ủy quyền nhằm khuyến khích mọi người xem xét toàn bộ vòng đời của thực phẩm và quy trình canh tác trước khi đưa ra quyết định loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm đó khỏi đó chế độ ăn của họ.

Nghiên cứu cũng cho thấy 27% người trưởng thành hiện nay nghĩ rằng việc cắt giảm hoàn toàn các chế phẩm từ động vật khỏi chế độ ăn uống của họ là điều đúng đắn, mặc dù có đến 65% thừa nhận rằng họ thích tiêu thụ sữa hơn là các sản phẩm thay thế.

Thế hệ gen Z được cho là cảm thấy áp lực nhất trong việc đưa ra các quyết định về chế độ ăn kiêng, với 55% sử dụng mạng xã hội để thay thế cho các quyết định.

49% khác cảm thấy xấu hổ khi đặt hàng các sản phẩm từ sữa ở nơi công cộng trước mặt các đồng nghiệp của họ.

Nhưng mặc dù nhu cầu ăn uống 'bền vững' ngày càng tăng, 41% vẫn bối rối không biết chính xác điều gì tạo nên một chế độ ăn uống bền vững.

Debbie Wilkins, một Nông dân Arla ở Gloucestershire, cho biết: “Việc chăn nuôi bò sữa thường có thể bị hiểu nhầm, đặc biệt khi các quyết định nhanh chóng được đưa ra dựa trên những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội.

“Khi điều này bắt đầu đóng một vai trò trong quá trình ra quyết định của chúng tôi, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe và tinh thần của chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải lùi lại một bước và xem xét toàn cảnh của vấn đề”.

“Xem xét những thứ như tình yêu mà tôi dành cho trang trại của mình, những con bò của chúng tôi, cả thiên nhiên và môi trường khi nhìn tổng thể ngành này”.

“Thái độ” với tất cả hoặc không có gì ’mà nhiều nhóm và thương hiệu đang thúc đẩy không phải lúc nào cũng cần thiết.

"Điều quan trọng là sử dụng nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà chúng ta có sẵn cho bản than, thay vì phụ thuộc nhiều vào thực phẩm chế biến sẵn”.

“Việc chăn nuôi bò sữa không có đúng và sai như mọi người vẫn nghĩ về những đàn gia súc thân yêu của chúng tôi, và điều đáng lo ngại là việc chăn nuôi bò sữa có thể dễ bị hiểu nhầm như vậy”.

“Tất cả việc sản xuất thực phẩm sẽ tạo ra khí thải, nhưng điều quan trọng là phải xem xét giá trị dinh dưỡng của thực phẩm cũng như cách nó hỗ trợ môi trường tự nhiên.”

Nghiên cứu cũng cho thấy gần 1/5 người lớn thừa nhận rằng họ dựa vào mạng xã hội như một nguồn thông tin hợp pháp, với 15% nói rằng họ xem tin tức thông qua meme”.

Có 36% người đã phản bác ý kiến mà họ đọc được trên mạng xã hội, theo dữ liệu của OnePoll.

Các ý kiến khác nhau cũng được tiết lộ về điều gì tạo nên một chế độ ăn uống bền vững, với việc ăn thực phẩm có nguồn gốc địa phương (54%) và hoán đổi protein động vật sang các loại thực phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật (41%) được cho là nằm trong số các tiêu chí.

Những người khác cho rằng đó là lựa chọn dinh dưỡng được sản xuất với ít tác động đến môi trường nhất (35%).

Cũng có 12% thừa nhận chỉ đặt hàng các sản phẩm thay thế sữa khi ở nơi công cộng và sau đó chuyển sang các sản phẩm khác khi về nhà.

Và gần một phần mười cảm thấy xấu hổ khi gọi sữa với trà và cà phê của họ ở nơi công cộng, họ cảm thấy bị áp lực bởi các đồng nghiệp của họ để phải đưa ra các lựa chọn thay thế.

Graham Wilkinson, Giám đốc Nhóm Nông nghiệp Cấp cao tại Arla, cho biết: “Chúng tôi biết nông nghiệp không phải là không có thách thức và khi nói đến chăn nuôi bò sữa cũng như khủng hoảng khí hậu, chúng tôi có nhiều ngọn đồi canh tác để có thể đạt được mục tiêu sản lượng ròng carbon bằng 0 vào năm 2050 .

“Đó là lý do tại sao nông dân của chúng tôi đang hành động và nỗ lực để thúc đẩy sự thay đổi thực sự thông qua một số sáng kiến nhằm giảm lượng khí thải, vì một hành tinh mạnh mẽ hơn trong nhiều năm tới”.

"Là một hợp tác xã, Arla có nhiều tiêu chuẩn dành cho nông dân mà chúng tôi liên tục thách thức bản thân, với mọi thứ từ phúc lợi động vật, chất lượng sản phẩm và tác động môi trường của chúng tôi.

"Chúng tôi luôn không ngừng tự đo lường theo các tiêu chuẩn đó để đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng chúng tôi đang hướng tới các sản phẩm chất lượng cao nhất, và bổ sung điều này vào nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà chúng tôi có thể nhận được từ sữa."

Theo Mirror