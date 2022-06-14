Mối liên hệ mật thiết giữa đột quỵ và thời gian ăn tối - những nguy hiểm rình rập

Sức khỏe 14/06/2022 08:30

Ăn các bữa không đều đặn có vẻ vô hại nhưng theo một nghiên cứu gần đây, nó có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ do xuất huyết. Vì vậy, mấy giờ là thời gian thích hợp mà bạn nên ngồi xuống để ăn tối?

Có nhiều yếu tố lối sống làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, nhưng bạn có biết thời gian bạn ăn bữa tối có thể là một trong số đó?

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nutrients đã xem xét mối liên quan giữa thời gian ăn tối và nguy cơ tử vong do đột quỵ, bệnh tim mạch vành và các bệnh tim mạch tổng thể.

Những người tham gia được phân thành ba nhóm: nhóm ăn tối sớm (trước 8 giờ tối), nhóm ăn tối không thường xuyên (thời gian không đều) và nhóm ăn tối muộn (sau 8 giờ tối).

Những người ăn bữa tối vào thời gian không thường xuyên có nguy cơ tử vong do đột quỵ do xuất huyết cao hơn - xảy ra khi một mạch máu bên trong hộp sọ vỡ ra và chảy máu vào và xung quanh não.

Không có mối liên hệ đáng kể nào được tìm thấy giữa thời gian ăn tối và nguy cơ tử vong do các loại đột quỵ khác, chẳng hạn như đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa thời gian ăn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành hoặc các bệnh tim mạch.

Có tổng cộng 28.625 nam và 43.213 nữ, từ 40 đến 79 tuổi, không bị CVD (các bệnh về tim mạch) và ung thư ở thời điểm ban đầu đã tham gia vào nghiên cứu này.

Mối liên hệ mật thiết giữa đột quỵ và thời gian ăn tối - những nguy hiểm rình rập - Ảnh 1

Các nhà nghiên cứu đã viết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng việc có thời gian ăn tối bất thường so với ăn tối trước 8 giờ tối có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ vì xuất huyết."

"Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên điều tra mối liên quan giữa thời gian ăn tối và nguy cơ tử vong do tim mạch”.

"Trong nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu dựa trên dân số lớn này, sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ CVD, thời gian ăn tối không đều có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ do xuất huyết so với những người ăn tối sớm."

Họ nói thêm rằng họ đã tìm thấy mối liên hệ tích cực giữa thời gian ăn tối không đều và nguy cơ đột quỵ toàn bộ, đột quỵ xuất huyết và tổng tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở những đối tượng có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 23-24,9.

Phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để kiểm tra xem bạn có cân nặng hợp lý hay không là BMI. Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc), đối với hầu hết người lớn, chỉ số BMI là:

  • 18,5 đến 24,9 có nghĩa là bạn có cân nặng hợp lý
  • 25 đến 29,9 có nghĩa là bạn đang thừa cân.

Theo NHS, nguyên nhân chính của đột quỵ xuất huyết là do huyết áp cao, có thể làm suy yếu các động mạch trong não và khiến chúng dễ bị tách hoặc vỡ.

Những điều làm tăng nguy cơ cao huyết áp bao gồm:

  • Thừa cân
  • Uống quá nhiều rượu
  • Hút thuốc
  • Thiếu tập thể dục
  • Căng thẳng.

NHS cho biết thêm: "Đột quỵ xuất huyết cũng có thể là do vỡ mạch máu giãn nở giống như quả bóng (chứng phình động mạch não) hoặc các mạch máu hình thành bất thường trong não".

Theo Mirror

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Từ khóa:   sức khoẻ bị đột quỵ nguyên nhân đột quỵ

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