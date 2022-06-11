4 cách giảm cân hiệu quả gần như tức thì mà bạn cần phải áp dụng ngay theo báo cáo mới nhất

Tất cả chúng ta có lẽ đều đã từng nghe qua những phương pháp ăn kiêng kỳ lạ lùng được cho là có thể giúp bạn giảm cân trong khi thực hiện kết hợp những thứ kỳ lạ hoặc sự hạn chế bắt buộc.

Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu đã thu hẹp phạm vi các phương pháp giảm cân thực sự có hiệu quả đối với con người.

Trong số mẫu, 79% số người cho biết họ đã cố gắng giảm cân so với năm trước nhưng 73,4% không đạt được mức giảm cân “có ý nghĩa lâm sàng”.

Các chuyên gia tại Đại học Cardiff đã xem xét dữ liệu của 1.850 người trưởng thành trong tình trạng béo phì, với độ tuổi trung bình là 53 để xác định phương pháp giảm cân nào mà mọi người cho là phù hợp với họ.

Vậy các phương pháp giảm cân tốt nhất là gì?

Ăn kiêng để giảm cân

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng để mọi người thử, nhưng điều quan trọng cần làm để giảm cân là kết thúc một ngày với lượng calo thâm hụt - nghĩa là bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ.

Chỉ 28% số người trong nghiên cứu áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế, và đã giảm được một lượng cân đáng kể.

NHS (dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc) khuyến nghị nên tập trung vào việc đảm bảo kích thước vòng eo của họ nhỏ hơn một nửa chiều cao của họ, trong khi chế độ ăn kiêng 'Fast 800' của Michael Mosley đã giúp mọi người giảm cân bằng cách áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate, và nhiều chất béo.

Đối với chế độ ăn kiêng này, những người muốn thử chế độ ăn kiêng nên thực hiện với sự hỗ trợ của bác sĩ nếu họ có vấn đề về sức khỏe.

Uống nhiều nước

Nước lọc không chỉ giúp thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố ra ngoài mà nó còn giúp bạn cảm thấy no hơn. Với một cốc nước lọc trước bữa ăn và giữa các buổi sẽ hạn chế tối đa cơn thèm ăn của bạn một cách hiệu quả.

Theo nghiên cứu cho thấy rằng khi uống 0.5 lít nước làm đốt cháy từ 24 - 30% lượng calo.

Ăn chậm nhai kỹ

Khi bạn ăn quá nhanh, sẽ dẫn đến tình trạng hệ tiêu hóa làm việc không kịp, khiến bạn chưa nhận ra cảm giác no. Vì vậy, người ăn quá nhanh có nguy cơ mắc béo phì cao hơn người bình thường.

Ngoài ra, ăn nhai kỹ và chậm rãi sẽ khiến bạn ăn ngon hơn và ăn ít thức ăn hơn, đồng thời sản sinh hormone có lợi cho việc giảm cân an toàn tại nhà.

Ngủ đúng giờ và đủ giấc

Nghiên cứu khoa học chứng minh, người thiếu ngủ có nguy cơ béo phì cao hơn đến 55% so với người ngủ đủ giấc. Chính vì vậy, việc ngủ đúng giờ và đủ giấc có tác động trực tiếp đến việc giảm cân an toàn của bạn.

Ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể của bạn hồi phục năng lượng tiêu hao, tăng cảm giác sảng khoái và đồng thời loại trừ cảm giác thèm ăn.

Kết hợp các phương pháp có phải là các làm tốt nhất để giảm cân?

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Cardiff, 33% những người kết hợp các phương pháp khác nhau để giảm cân có thể giảm một lượng mỡ thừa.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Marc Evans cho biết: “Kết quả khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng mặc dù phần lớn người lớn mắc bệnh béo phì đang tích cực cố gắng giảm cân bằng nhiều chiến lược, nhưng hầu hết đều không thành công”.

Ông tiếp tục: "Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tăng cường hỗ trợ và đưa ra các giải pháp để quản lý cân nặng."

Theo Mirror