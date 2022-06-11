4 cách giảm cân hiệu quả gần như tức thì mà bạn cần phải áp dụng ngay theo báo cáo mới nhất

Sức khỏe 11/06/2022 16:06

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Cardiff đã chỉ ra những phương pháp giảm cân tốt nhất là gì. Nghiên cứu đã xem xét những người trưởng thành béo phì và các phương pháp họ đang sử dụng thành công.

Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu đã thu hẹp phạm vi các phương pháp giảm cân thực sự có hiệu quả đối với con người.

Tất cả chúng ta có lẽ đều đã từng nghe qua những phương pháp ăn kiêng kỳ lạ lùng được cho là có thể giúp bạn giảm cân trong khi thực hiện kết hợp những thứ kỳ lạ hoặc sự hạn chế bắt buộc.

Các chuyên gia tại Đại học Cardiff đã xem xét dữ liệu của 1.850 người trưởng thành trong tình trạng béo phì, với độ tuổi trung bình là 53 để xác định phương pháp giảm cân nào mà mọi người cho là phù hợp với họ.

Trong số mẫu, 79% số người cho biết họ đã cố gắng giảm cân so với năm trước nhưng 73,4% không đạt được mức giảm cân “có ý nghĩa lâm sàng”.

Vậy các phương pháp giảm cân tốt nhất là gì?

Ăn kiêng để giảm cân

4 cách giảm cân hiệu quả gần như tức thì mà bạn cần phải áp dụng ngay theo báo cáo mới nhất - Ảnh 1

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng để mọi người thử, nhưng điều quan trọng cần làm để giảm cân là kết thúc một ngày với lượng calo thâm hụt - nghĩa là bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ.

Chỉ 28% số người trong nghiên cứu áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế, và đã giảm được một lượng cân đáng kể.

NHS (dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc) khuyến nghị nên tập trung vào việc đảm bảo kích thước vòng eo của họ nhỏ hơn một nửa chiều cao của họ, trong khi chế độ ăn kiêng 'Fast 800' của Michael Mosley đã giúp mọi người giảm cân bằng cách áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate, và nhiều chất béo.

Đối với chế độ ăn kiêng này, những người muốn thử chế độ ăn kiêng nên thực hiện với sự hỗ trợ của bác sĩ nếu họ có vấn đề về sức khỏe.

Uống nhiều nước

Nước lọc không chỉ giúp thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố ra ngoài mà nó còn giúp bạn cảm thấy no hơn. Với một cốc nước lọc trước bữa ăn và giữa các buổi sẽ hạn chế tối đa cơn thèm ăn của bạn một cách hiệu quả.

Theo nghiên cứu cho thấy rằng khi uống 0.5 lít nước làm đốt cháy từ 24 - 30% lượng calo.

Ăn chậm nhai kỹ

Khi bạn ăn quá nhanh, sẽ dẫn đến tình trạng hệ tiêu hóa làm việc không kịp, khiến bạn chưa nhận ra cảm giác no. Vì vậy, người ăn quá nhanh có nguy cơ mắc béo phì cao hơn người bình thường.

Ngoài ra, ăn nhai kỹ và chậm rãi sẽ khiến bạn ăn ngon hơn và ăn ít thức ăn hơn, đồng thời sản sinh hormone có lợi cho việc giảm cân an toàn tại nhà.

Ngủ đúng giờ và đủ giấc

Nghiên cứu khoa học chứng minh, người thiếu ngủ có nguy cơ béo phì cao hơn đến 55% so với người ngủ đủ giấc. Chính vì vậy, việc ngủ đúng giờ và đủ giấc có tác động trực tiếp đến việc giảm cân an toàn của bạn.

Ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể của bạn hồi phục năng lượng tiêu hao, tăng cảm giác sảng khoái và đồng thời loại trừ cảm giác thèm ăn.

Kết hợp các phương pháp có phải là các làm tốt nhất để giảm cân?

4 cách giảm cân hiệu quả gần như tức thì mà bạn cần phải áp dụng ngay theo báo cáo mới nhất - Ảnh 2

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Cardiff, 33% những người kết hợp các phương pháp khác nhau để giảm cân có thể giảm một lượng mỡ thừa.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Marc Evans cho biết: “Kết quả khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng mặc dù phần lớn người lớn mắc bệnh béo phì đang tích cực cố gắng giảm cân bằng nhiều chiến lược, nhưng hầu hết đều không thành công”.

Ông tiếp tục: "Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tăng cường hỗ trợ và đưa ra các giải pháp để quản lý cân nặng."

Theo Mirror

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra người nghiện rượu béo phì có nguy cơ mắc phải ung thư GẤP BA lần người thường

Nghiên cứu mới nhất chỉ ra người nghiện rượu béo phì có nguy cơ mắc phải ung thư GẤP BA lần người thường

Một nghiên cứu được trình bày tại Đại hội châu Âu về bệnh béo phì ở Hà Lan đã cho thấy uống hơn 14 đơn vị rượu mỗi tuần làm tăng nguy cơ phát triển ung thư lên 61% nếu bạn thừa cân.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khoẻ giảm cân hiệu quả cách để giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm