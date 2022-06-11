Dấu hiệu của ung thư máu: Triệu chứng cảm cúm có thể là một trong số đó

Sức khỏe 11/06/2022 11:56

Mặc dù là căn bệnh gây ung thư lớn thứ ba ở Vương quốc Anh, nhưng nhận thức về bệnh ung thư máu vẫn còn thiếu. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm bạn không nên bỏ qua

Ung thư máu được cho là căn bệnh gây ung thư lớn thứ ba ở Vương quốc Anh, với ước tính khoảng 40.000 người được chẩn đoán mắc bệnh hàng năm.

Có khoảng 15.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm. Tuy nhiên, nhận thức về bệnh ung thư máu và các triệu chứng của nó vẫn còn rất khan hiếm.

Nó ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, nhưng nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cũng tăng lên theo tuổi. Trên thực tế, theo Blood Cancer UK, gần 40% những người được chẩn đoán là từ 75 tuổi trở lên.

Bệnh ung thư máu càng được phát hiện sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Vì vậy, đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về căn bệnh này, bao gồm các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu.

Các loại ung thư máu khác nhau là gì?

Có nhiều loại ung thư máu, nhưng chúng thường được phân thành ba nhóm: Bệnh bạch cầu, ung thư hạch và ung thư tủy.

Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư ảnh hưởng đến các tế bào máu của bạn, đặc biệt là các tế bào bạch cầu và tủy. Theo Anthony Nolan, "Những tế bào này thường phân chia quá nhanh và không phát triển đúng cách, điều này làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và khả năng chống lại nhiễm trùng của bạn".

U hạch nhắm mục tiêu đến hệ thống bạch huyết, đây làmột phần của hệ thống miễn dịch, chúng di chuyển trong khi các tế bào xung quanh cơ thể của bạn và loại bỏ các chất thải ra khỏi máu của bạn.

U tủy, thường được gọi là đa u tủy, ảnh hưởng đến tế bào plasma - nơi sản xuất ra các kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng.

Các triệu chứng ung thư máu là gì?

Dấu hiệu của ung thư máu: Triệu chứng cảm cúm có thể là một trong số đó - Ảnh 1

Mặc dù các triệu chứng có thể khác nhau, nhưng bệnh ung thư máu có chung các dấu hiệu cảnh báo, một số có thể bị nhầm với bệnh cúm hoặc cảm lạnh nặng. Bao gồm các:

  • Ho hoặc đau ngực
  • Sốt hoặc ớn lạnh
  • Nhiễm trùng thường xuyên
  • Da ngứa hoặc phát ban
  • Chán ăn hoặc buồn nôn
  • Đổ mồ hôi đêm
  • Suy nhược và mệt mỏi dai dẳng
  • Khó thở
  • Các hạch bạch huyết sưng, đau ở cổ, nách hoặc bẹn

Điều quan trọng là phải đi kiểm tra nếu bạn lo lắng rằng mình đang có các triệu chứng ung thư máu, vì 67% người bị ung thư máu chỉ phải đến gặp bác sĩ gia đình một hoặc hai lần trước khi được chẩn đoán.

Dấu hiệu của ung thư máu: Triệu chứng cảm cúm có thể là một trong số đó - Ảnh 2

Các phương pháp điều trị ung thư máu là gì?

Có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư máu khác nhau, tùy thuộc vào các biến số như loại ung thư bạn mắc phải, và sức khỏe hiện tại của bạn. Chúng bao gồm hóa trị, cấy ghép tế bào gốc, liệu pháp miễn dịch và xạ trị.

Phẫu thuật cũng có thể được sử dụng để điều trị ung thư máu trong một số trường hợp hiếm gặp.

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