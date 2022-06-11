Thiếu hụt vitamin D: Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn luôn luôn cảm thấy mệt mỏi

Sức khỏe 11/06/2022 09:40

Duy trì mức độ bình thường của vitamin D là điều cần thiết cho một lối sống lành mạnh nhưng nếu thiếu vitamin D có thể dẫn đến một triệu chứng đặc biệt nguy hiểm.

Cố gắng duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống tốt có vẻ là khá khó khăn, nhưng hãy đảm bảo cơ thể bạn có đủ Vitamin D, điều này có thể tạo nên sự khác biệt.

Nó có thể giúp bảo vệ bạn khỏi bị cảm lạnh và thậm chí cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.

Điểm cuối cùng này là một trong những điểm quan trọng nhất vì nó thường bị bỏ qua nhiều nhất. Nhiều người thậm chí có thể không nhận ra rằng họ mệt mỏi như thế nào hàng ngày, hoặc thậm chí nghĩ rằng đó là điều bình thường.

Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi kéo dài và liên tục thường là hậu quả của tình trạng thiếu vitamin D.

Triệu chứng này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn, gây nguy hiểm cho việc lái xe và sinh hoạt bình thường. NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc) có các mẹo về cách thức hữu hiểu để đảm bảo rằng bạn không bị thiếu hụt loại vitamin này.

Vitamin D là gì?

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Vitamin D giúp điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể, cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết giúp giữ cho xương, răng và cơ bắp khỏe mạnh

Chính phủ Anh khuyên người dân nên bổ sung vitamin D hàng ngày trong những tháng mùa thu và mùa đông.

Điều này là do ở Anh, khả năng hấp thụ vitamin D tự nhiên từ ánh nắng mặt trời là rất thấp.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 9, hầu hết mọi người đều có thể tạo đủ vitamin D một cách tự nhiên.

Tại sao thiếu Vitamin D gây mệt mỏi?

Thiếu hụt vitamin D: Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn luôn luôn cảm thấy mệt mỏi - Ảnh 2

Vitamin D thấp dẫn đến các bất thường về xương, trực tiếp làm giảm sự phát triển và sức mạnh của cơ bắp.

Điều này có tác động đến hoạt động của cơ xương thông qua các thụ thể vitamin D.

Về cơ bản, hàm lượng vitamin D thấp gây ra các vấn đề về xương, sức mạnh cơ bắp suy yếu và giảm chức năng trên toàn cơ thể.

Kết quả khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn, ngay cả khi thực hiện các công việc cơ bản.

Bạn nên dùng bao nhiêu Vitamin D?

Lượng vitamin D được tính bằng microgam và đôi khi được viết bằng ký hiệu tiếng Hy Lạp μ sau đó là chữ g (μg).

Hãy nhớ kiểm tra cách ghi lượng vitamin D trên nhãn vì nó có thể khác nhau.

Thông thường, lượng vitamin D được biểu thị bằng Đơn vị Quốc tế (IU).

1 microgram vitamin D tương đương với 40 IU. Vì vậy, 10 microgam vitamin D tương đương với 400 IU.

Như đã nêu trên trang web của NHS: “Trẻ em từ 1 tuổi và người lớn cần 10 microgam vitamin D mỗi ngày. Điều này bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú, cũng như những người có nguy cơ thiếu vitamin D”.

“Trẻ sơ sinh đến 1 tuổi cần 8,5 đến 10 microgam vitamin D mỗi ngày. Một microgram nhỏ hơn 1.000 lần so với một miligam (mg) ”.

Nguồn cung cấp vitamin D tốt là gì?

Thiếu hụt vitamin D: Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn luôn luôn cảm thấy mệt mỏi - Ảnh 3

Ngoài việc uống thuốc bổ sung để có thêm vitamin D, có rất nhiều cách tự nhiên để tăng lượng hấp thu Vintamin D của bạn.

Như đã nêu trên trang web của NHS, chúng bao gồm:

  • cá nhiều dầu - chẳng hạn như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu
  • thịt đỏ
  • gan
  • lòng đỏ trứng
  • thực phẩm tăng cường - chẳng hạn như một số chất béo phết và ngũ cốc ăn sáng

Sữa bò không phải là nguồn cung cấp vitamin D tốt.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị thiếu vitamin D, hãy nhớ liên hệ với bác sĩ của bạn.

Theo Mirror

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