Chuyên gia về sức khoẻ chia sẻ nguyên nhân của những loại mùi cơ thể phổ biến và cách điều trị

Chúng ta có thể muốn giả vờ như không biết điều đó, nhưng từ hơi thở có mùi, đến mùi cơ thể nói chung, có rất nhiều bộ phận trên cơ thể chúng ta tạo ra mùi khó chịu.

Ai trong chúng ta cũng có mùi cơ thể , hãy chấp nhận điều đó.

Rất may, nhóm nghiên cứu đằng sau hiệu thuốc kỹ thuật số, Medino, đã phát hiện ra những mùi cơ thể phổ biến nhất và thậm chí còn giải thích nguyên nhân gây ra chúng và thời điểm tốt để điều trị chúng.

Và thật không may, việc loại bỏ những mùi này của cơ thể chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng như chỉ đánh răng hoặc xịt một chút chất khử mùi dưới cánh tay, và sau đó hy vọng sẽ không có ai nhận ra, và một số mùi có thể là dấu hiệu cảnh báo một điều gì đó nghiêm trọng hơn đang xảy ra dưới bề mặt da.

Giulia Guerrini, dược sĩ chính của Medino cho biết: “Điều số một cần tránh nếu bạn nhận thấy mùi lạ là chỉ hy vọng rằng một chút chất khử mùi sẽ làm cho mùi khó chịu đó biến mất.

"Để một thứ gì đó không được xử lý sẽ khiến nó trở nên tồi tệ hơn trong hầu hết mọi trường hợp, có thể là mùi cơ thể chẳng hạn. Mặc dù có thể gây khó xử, xấu hổ và khó chịu nhưng việc xử lý đúng cách những mùi này chỉ vì lợi ích tốt nhất của bạn. Bạn có trách nhiệm phải chăm sóc cơ thể của mình . ”

Hôi miệng

Một trong những mùi phổ biến nhất mà tất cả chúng ta gặp phải chính là hôi miệng - vì điều này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân, bao gồm cả "hơi thở buổi sáng" mà tất cả chúng ta gặp phải khi mới thức dậy.

Các chuyên gia sức khỏe cho biết vi khuẩn tích tụ có thể do thức ăn thừa giữa các kẽ răng và ở tất cả các vùng trong miệng của bạn do không đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên.

Họ cho biết: “Vi khuẩn tiết ra một hợp chất sulfuric khiến hơi thở của bạn có mùi và có vị khó chịu.

"Mọi người nên đánh răng hai lần mỗi ngày trong hai phút, hoặc thường xuyên hơn, tùy thuộc vào thói quen ăn uống của bạn. Bạn cũng có thể chải nhẹ nướu trong ngày để loại bỏ càng nhiều vi khuẩn càng tốt."

Nếu bạn bị hôi miệng nghiêm trọng trong hơn ba tuần liên tiếp, bạn có thể đang bị bệnh răng miệng hoặc nhiễm trùng như bệnh nha chu, bệnh này sẽ cần được điều bởi nha sĩ.

Rò rỉ núm vú

Bạn có thể không mong đợi tiết dịch từ núm vú của mình, nhưng nó có thể xảy ra với cả nam giới và phụ nữ - và khi nó xảy ra, nó có thể mang theo mùi khá hôi.

Những người đang cho con bú có thể bị rò rỉ vào ban ngày hoặc ban đêm và thường thì không có gì nghiêm trọng - nhưng nếu bạn là phụ nữ đang cho con bú và bạn bị rò rỉ mà không có bất kỳ áp lực nào lên ngực, bạn nên hẹn khám bác sĩ.

Đối với nam giới, bất kỳ sự rò rỉ nào đều là dấu hiệu bạn nên đi khám.

Bệnh trĩ

Với bệnh trĩ, có thể bạn sẽ cảm nhận được rất lâu trước khi ngửi thấy mùi lạ - nhưng chúng có thể gây ra mùi hôi khó chịu nếu không được điều trị.

Các chuyên gia cho biết, mùi hôi thực ra không phải do trĩ mà thay vào đó là do dịch nhầy tiết ra mà bệnh có thể tạo ra.

Các chuyên gia cho biết: "Bạn có thể không nghĩ rằng trĩ của bạn đang có vấn đề, nhưng sự sưng tấy do trĩ có thể khiến hậu môn của bạn không thể khép lại hoàn toàn, tạo điều kiện cho dịch tiết ra ngoài.”

"Ngoài ra, một khi bệnh trĩ không được điều trị, nó có thể phát triển thành áp xe mủ.

Mùi cơ thể thông thường

Một mùi phổ biến khác mà tất cả chúng ta phải đối mặt là mùi cơ thể, thường được gọi là B.O.

Và mặc dù chúng ta có thể liên tưởng một cách rập khuôn về mùi với những người trẻ đang trong độ tuổi dậy thì, nhưng tất cả chúng ta đều có thể phát triển mùi thơm kỳ lạ thông qua những thứ như thay đổi chế độ ăn uống, môi trường, nội tiết tố hoặc thuốc men.

Vi khuẩn phá vỡ các phân tử protein trong mồ hôi của chúng ta, gây ra mùi hôi thối khét tiếng của BO.

Xung đột giữa vi khuẩn và các phân tử protein có nhiều khả năng diễn ra xung quanh nách, rốn, tai, bàn chân, bộ phận sinh dục và bẹn của một người trong số những người khác.

Theo Mirror