Muốn tăng cường năng lượng tức thì mà không cần đến caffein, lưu ngay 4 cách lợi hại này

Sức khỏe 28/11/2022 07:32

Theo một cuộc thăm dò gần đây của National Sleep Foundation, 84% người Mỹ cho biết họ cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày ít nhất một lần một tuần. Tất nhiên, ngủ không đủ giấc là một vấn đề, nhưng nhịp sống nhanh, căng thẳng cao, thói quen ăn uống không lý tưởng và các lựa chọn khác cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.

Ăn vặt Kiwi

Ăn nhẹ loại trái cây này một giờ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition. Lợi ích thúc đẩy giấc ngủ có thể liên quan đến nồng độ serotonin cao của trái cây, tiền thân của hormone melatonin, hormone kiểm soát chu kỳ đánh thức giấc ngủ của bạn.

Muốn tăng cường năng lượng tức thì mà không cần đến caffein, lưu ngay 4 cách lợi hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng bạn có thể dễ dàng thực hiện phương pháp thử và xem bằng cách biến điều này thành một phần trong nghi thức ban đêm của mình.

Uống thêm nước

Hóa ra uống đủ nước là một cách tuyệt vời để tăng cường lòng dũng cảm của bạn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition Reviews cho thấy mất nước liên quan đến tâm trạng tồi tệ hơn, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn và giảm sự tỉnh táo.

Khi bạn không nhận được lượng nước mà cơ thể cần, nó phải làm việc nhiều hơn để thích nghi với sự thiếu hụt, điều này có thể làm giảm mức năng lượng. Bạn không cần phải uống một lượng nước quá nhanh và khó (bạn cũng nhận được chất lỏng qua thức ăn của mình), nhưng hãy cố gắng tiêu thụ đủ để khi bạn đi vệ sinh, nước tiểu của bạn trông gần như trong.

Nhận được một ít không khí trong lành

Khi bạn cảm thấy uể oải, đi dạo nhanh bên ngoài thay vì đến máy pha cà phê có thể là lựa chọn tốt hơn. Một nghiên cứu được trích dẫn nhiều đăng trên Tạp chí Tâm lý học Môi trường cho thấy chỉ cần dành 20 phút ở ngoài trời cũng làm tăng cảm giác tràn đầy sức sống của mọi người và năng lượng tăng lên không chỉ nhờ tập thể dục mà còn đơn giản là nhờ hòa mình vào thiên nhiên.

Muốn tăng cường năng lượng tức thì mà không cần đến caffein, lưu ngay 4 cách lợi hại này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi ra ngoài và thay đổi khung cảnh giúp phục hồi cả cơ thể và tâm trí. Nếu bạn không thể ra ngoài trời, bạn nên mang chút không khí bên ngoài vào. Nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào nơi làm việc hoặc sinh hoạt của họ.

Bổ sung sắt

Bạn có thể biết rằng thiếu máu có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng thậm chí mức độ sắt hơi thấp cũng có thể gây mệt mỏi, một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy.

Muốn tăng cường năng lượng tức thì mà không cần đến caffein, lưu ngay 4 cách lợi hại này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi nhưng vẫn ngủ đủ giấc, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc kiểm tra nồng độ sắt trong máu. Nếu của bạn thấp, bác sĩ có thể đề nghị bổ sung. Và nhằm mục đích cung cấp nhiều khoáng chất trong chế độ ăn uống của bạn (khoảng 8 mg mỗi ngày đối với nam giới trưởng thành, 18 mg đối với phụ nữ).

Các nguồn động vật, như thịt bò nạc, được cơ thể sử dụng dễ dàng hơn. Nhưng tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C cùng với nguồn sắt thực vật có thể làm tăng khả năng hấp thụ.

Theo Eating Well

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