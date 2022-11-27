6 loại thực phẩm là "chiến thần tăng cơ" giúp bạn tăng cân dễ dàng

Sức khỏe 27/11/2022 12:41

Tăng cân cũng là một nhu cầu của không ít người trong chúng ta. Để tăng cân hiệu quả, ngoài chế độ tập luyện điều bộ, bạn cũng cần bổ sung những thực phẩm tối ưu hỗ trợ cơ thể.

Đậu nành bổ sung oxy trong máu và phục hồi sau tập luyện

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 1

Đậu nành là một nguồn cung cấp vitamin K, sắt và phốt pho. Sắt dự trữ và vận chuyển oxy qua máu và cơ bắp của chúng ta. Một chén đậu nành luộc chứa 298 calo, 29 gam protein, 17 gam carbs và 15 gam chất béo. Ngoài ra, đậu nành là chất chống oxy hóa tuyệt vời và giúp cải thiện quá trình phục hồi sau khi tập thể dục .

Đậu phụ cho chức năng cơ khỏe mạnh

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 2

 

Được sản xuất từ ​​sữa đậu nành, đậu phụ được một số người sử dụng để thay thế cho thịt và được coi là một lựa chọn thực phẩm tốt cho người ăn chay. Đó là một nguồn thực vật cung cấp protein, leucine và canxi cần thiết cho chức năng cơ bắp. Trên thực tế, protein đậu nành trong đậu phụ là một trong những loại protein thực vật tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.

Cá hồi và cá nhiều dầu cho chất béo lành mạnh chất lượng cao

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 3

 

Một nguồn cung cấp protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh tuyệt vời khác là cá có dầu. Các loại cá như cá hồi và cá ngừ không chỉ giúp xây dựng cơ bắp mà còn có lợi cho toàn bộ cơ thể nói chung vì hàm lượng axit béo omega-3 của chúng. Kết hợp nó với cơm và rau để có một bữa ăn đầy đủ.

Sò điệp cho bữa ăn ít chất béo

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 4

 

Nếu bạn muốn thêm nhiều protein vào chế độ ăn uống của mình, nhưng đồng thời không tiêu thụ quá nhiều chất béo, thì sò điệp là lựa chọn tốt nhất của bạn! Sò điệp chứa nhiều protein với rất ít chất béo. Ví dụ, 100 gam sò điệp có 15 gam protein với nửa gam chất béo.

Cá rô phi cho máu khỏe

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 5

 

Cá rô phi không chứa nhiều axit béo như cá hồi, nhưng là một loại hải sản khác rất giàu protein. 100 gam cá rô phi có ít hơn 2 gam tổng chất béo trong đó. Ngoài ra, loại cá tuyệt vời này còn chứa một số vitamin như B12 và selen. Vitamin B12 hỗ trợ sức khỏe của các tế bào máu và dây thần kinh của bạn, cần thiết để thực hiện các bài tập xây dựng cơ bắp.

Trứng là chất chống oxy hóa

6 loại thực phẩm là 'chiến thần tăng cơ' giúp bạn tăng cân dễ dàng - Ảnh 6

 

Trứng là thực phẩm tốt nhất trong số các loại thực phẩm giúp tăng cơ lành mạnh và nhiều vận động viên cũng như người tập thể hình sẽ rất thích. Trứng kết hợp protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh. Hầu như tất cả các yếu tố quan trọng và có lợi trong trứng đều nằm trong lòng đỏ. 

Theo Brightside

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