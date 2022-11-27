6 dấu hiệu cảnh báo căng thẳng cực độ mà bạn không nhận ra, kiểm soát ngay trước khi cơ thể kêu cứu

Hãy cùng giải mã các tín hiệu căng thẳng mà cơ thể đang gửi đến bạn một cách tuyệt vọng.

Nguyên nhân lớn nhất của nghiến răng là căng thẳng. Bạn có thể thấy mình cắn hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày hoặc khi ngủ. Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã hình thành thói quen này là hàm bị đau vào sáng hôm sau. Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng cụ bảo vệ miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia trị liệu.

2. Bạn luôn đổ mồ hôi quá nhiều

Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể dục, nhiệt độ cao hoặc khi não bạn nhận thấy mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang lo lắng thái quá.

Cơ thể chúng ta cần loại bỏ tất cả nước qua da, sau đó qua thận, để không sử dụng nhà vệ sinh ngay giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy được kích hoạt, khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

3. Bạn bị rụng tóc nhiều hơn bình thường

Tìm thấy nhiều tóc hơn trong phòng tắm hoặc trên lược của bạn có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm ẩn. Bạn thậm chí có thể vò nát hoặc xé nó ra một cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ tóc.

Ngay cả khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần đây, hãy nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có thể bị rụng tóc từ 6-12 tuần sau một sự kiện căng thẳng.

4. Bạn có những đốm hoặc mảng đỏ

Nếu bạn không bị dị ứng nhưng vẫn nổi mụn, có thể bạn đã trải qua một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể nổi nốt đỏ trong miệng do căng thẳng. Bạn có thể đã bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức cơ thể tiết ra một số hóa chất làm thay đổi phản ứng của cơ thể với các chức năng khác của nó.

5. Mắt bạn lúc nào cũng giật

Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất thường đến não và cơ mặt của bạn. Kết quả là mắt bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận thấy cử động không chủ ý của mí mắt dưới hoặc trong một số ít trường hợp là mí mắt trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

6. Miệng của bạn luôn khô khốc

Nếu bạn thường xuyên khát nước và không ăn bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý đến sức khỏe cảm xúc của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn các tuyến nước bọt của bạn, khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng có thể cảm thấy khó nuốt vì bạn bị mất nước.

Theo Brightside