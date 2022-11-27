Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao sử dụng giấy vệ sinh có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Điều quan trọng là phải đọc nhãn khi bạn mua một sản phẩm nào đó và mặc dù giấy vệ sinh là một sản phẩm vệ sinh, các công ty từ chối liệt kê tất cả các thành phần, tuyên bố “quyền đối với bí mật thương mại”.

Tuy nhiên, một hóa chất nguy hiểm gọi là formaldehyde thường được sử dụng trong giấy vệ sinh để làm cho nó cứng hơn và mềm hơn. Formaldehyde có thể rất khó chịu đối với các bộ phận riêng tư của bạn và cũng có thể khiến mắt, da và cổ họng của bạn trở nên nhạy cảm hơn.

2. Nó có thể gây dị ứng

Giấy vệ sinh có mùi thơm chắc chắn có mùi thơm và có thể là một bổ sung tuyệt vời cho phòng tắm của bạn, nhưng những loại nước hoa hấp dẫn này thực sự có thể dẫn đến dị ứng. Để giấy vệ sinh có mùi thơm như vườn xuân man mát, các công ty thường sử dụng hương liệu nhân tạo có thể phá vỡ độ pH lành mạnh của vùng kín và thậm chí gây nhiễm trùng nấm men.

3. Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bạn

Mua giấy vệ sinh tái chế có vẻ như là một lựa chọn có ý thức, nhưng nó thường chứa một chất gây rối loạn nội tiết mạnh gọi là bisphenol A, hoặc BPA. BPA tương tự về mặt hóa học với hormone estrogen, rất quan trọng đối với khả năng sinh sản và hoạt động của tử cung. Bởi vì nó bắt chước estrogen, BPA có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản. Trên thực tế, tránh BPA là một trong những điều đầu tiên mà các chuyên gia y tế khuyên phụ nữ muốn lập gia đình.

4. Giấy vệ sinh có thể không hoàn toàn dùng tốt

Mặc dù giấy vệ sinh được cho là mang lại cho bạn cảm giác sạch sẽ, nhưng nó có thể không phải là cách hiệu quả nhất để làm sạch vùng kín của bạn. Ngoài việc gây kích ứng, lau bằng giấy vệ sinh còn có nguy cơ lây lan vi trùng và phân sang tay và móng tay của bạn. Ví dụ, sử dụng nước để vệ sinh có thể là cách tốt hơn để giữ sạch và vì tất cả những gì bạn sử dụng là nước nên nó cũng nhẹ nhàng hơn trên da của bạn.

Theo Brightside