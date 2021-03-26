Nam bệnh nhân này được vợ đưa đến bệnh viện khám. Người vợ cho biết, trong suốt nửa năm nay, chị không thể chịu nổi mùi hôi bốc ra từ miệng chồng. Trong khi người vợ cho rằng mùi hôi này rất nồng nặc, người chồng lại phản đối và cho rằng, bệnh của anh ta chỉ là sỏi amidan và không nghiêm trọng.

Theo ET today, trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Ngô Chiêu Khoan, Khoa tai mũi họng, Bệnh viện Taichung Armed Forces General Hospital, chia sẻ về trường hợp của một bệnh nhân nam (50 tuổi) đang sống tại Đài Loan.

Ông yêu cầu bệnh nhân há to miệng, dùng dụng cụ ấn lưỡi xuống và phát hiện sự thật kinh hoàng. Ở đáy lưỡi bên phải bệnh nhân xuất hiện một khối u có kích thước 3cm. Ngay sau đó, bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân hiểu đây không phải là sỏi amidan, mà là một khối u rất lớn đã hình thành trên amidan ở đáy lưỡi.

Với kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Ngô Chiêu Khoan cho biết, chỉ cần dùng tay móc nhẹ thì sỏi amidan sẽ rơi ra. Thế nhưng, không ông dùng tay móc mạnh cũng vô ích, thậm chí đầu ngón tay dính rất nhiều máu. Điều này khiến bác sĩ Ngô cảm thấy rất kì lạ.

Bác sĩ Ngô Chiêu Khoan, khoa tai mũi họng, bệnh viện Taichung Armed Forces General Hospital - Ảnh: Internet

Ung thư amidan là gì?

Ung thư amidan là một loại thuộc ung thư vùng tai mũi họng. Trước đây, loại ung thư này rất hiếm gặp tuy nhiên hiện nay thì nó trở nên khá phổ biến và xuất hiện ở những người trên 30 tuổi.

Trong y khoa, amidan được gọi là amidan khẩu cái, có thể dễ dàng quan sát bằng cách đứng trước gương và mở miệng ra. Amidan nằm giữa 2 bên lưỡi gà và có hình bầu dục. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn thường không phân biệt được ung thư amidan và viêm amidan.

Nguyên nhân bệnh ung thư amidan

- Hút thuốc lá: Được biết đến không chỉ là nguyên nhân gây ung thư phổi mà thuốc lá còn là thủ phạm gây ung thư amidan, các chất có trong thuốc lá dễ gây ra các bệnh ung thư ở vùng miệng, cổ và phổi.

- Rượu bia: Các loại thức uống có cồn như rượu bia nếu sử dụng thường xuyên thì làm tăng nguy cơ ung thư amidan. Đặc biệt là những người vừa uống rượu bia vừa sử dụng thuốc lá thì sẽ làm nguy cơ ung thư amidan cao gấp 2 lần.

- Virus HPV: 3 chủng virus HPV thường gây nên ung thư amidan là virus HPV type 2, 11, 16 và trong đó thì thường gặp nhất vẫn là type 16. Đây là loại virus thường lây qua đường tình dục.

- Thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại hoặc các tia bức xạ.

- Không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ vùng miệng: Vùng miệng không được sạch sẽ sẽ tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển và gây ra nhiều bệnh khác chứ không riêng gì ung thư amidan.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư amidan giai đoạn 2

Vi khuẩn HPV

Qua các xét nghiệm bệnh lý, bác sĩ Ngô nhận thấy căn bệnh ung thư amidan của bệnh nhân có liên quan đến virus HPV. Trên thực tế, một nghiên cứu ở Đài Loan cho thấy có tới 30% bệnh nhân bị ung thư đầu cổ có liên quan đến nhiễm virus HPV.

Bác sĩ Ngô cũng nhấn mạnh, mọi người có 80% khả năng nhiễm virus HPV trong cuộc đời. Không chỉ phụ nữ thường gặp căn bệnh ung thư cổ tử cung, tỷ lệ nam giới mắc bệnh ung thư vòm họng cũng ngày càng tăng lên qua từng năm và chỉ cần tiêm vắc xin phòng HPV mới ngăn ngừa bệnh.

Virus HPV đôi khi xâm nhập vào màng nhầy của mắt, mũi, miệng và cổ họng người bệnh. Có hơn 150 biến chủng của virus HPV, chẳng hạn như HPV6 hoặc HPV11 sẽ làm tăng khả năng mắc ung thư vòm họng sau khi chúng lây nhiễm sang niêm mạc miệng.

Bác sĩ nhắc nhở, mọi người nên tiến hành khám sàng lọc thường xuyên, nếu vết loét trong miệng không lành trong hơn 2 tuần, hoặc có đốm trắng, ban đỏ, nổi cục, chảy máu không rõ nguyên nhân và nổi hạch bạch huyết ở cổ thì nên đến bệnh viện kiểm tra.

Ở đáy lưỡi bên phải của bệnh nhân có một khối u kích thước 3cm

Triệu chứng bệnh ung thư amidan

Một số triệu chứng ung thư amidan xuất hiện rất giống triệu chứng của viêm họng. Tuy nhiên, viêm họng phổ biến nhất ở những người độ tuổi từ 5-15 tuổi trong khi ung thư amidan thường ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi trên 50. Dưới đây là những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư amidan:

- Loét ở phía sau miệng hoặc cổ họng nhưng không lành.

- Amidan sưng, 2 bên có kích thước không bằng nhau (một bên lớn hơn bên còn lại).

- Đau miệng và họng dai dẳng.

- Đau tai.

- Nuốt khó hoặc nuốt đau.

- Đau khi ăn các loại trái cây chua.

- Có bướu ở cổ.

- Đau cổ.

- Nước bọt có máu.

- Khó thở.

Đây là câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang chủ quan về sức khỏe của mình. Nên lập ra chế độ dinh dưỡng phù hợp và thường xuyên thăm khám tổng quát để kịp thời phát hiện bệnh tình và có hướng điều trị tốt nhất.