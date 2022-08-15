Lo sợ tình trạng bị hành hung, bác sĩ đề xuất trang bị khiên và áo giáp cho các nhân viên y tế để tự vệ

Sức khỏe 15/08/2022 17:56

Ngoài chiếc khiên, thì cần mũ có mặt nạ và 1 - 2 bộ áo giáp để bộ phận bảo vệ mặc tiếp cận khống chế người dùng hung khí tấn công nhân viên y tế, trong khi chờ Công an tới.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, mới đây, nhiều trường hợp nhân viên y tế bị hành hung tại bệnh viện trở thành nỗi lo và mong muốn được bảo vệ an toàn.

Chia sẻ về vấn đề này BS. CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết, mỗi ngày bệnh viện phải tiếp nhận chữa trị cho hơn 3000 bệnh nhân với các tình trạng khác nhau. Chưa kể người nhà bệnh nhân đi cùng. Mỗi người một ý, người yêu cầu giải quyết nhanh, người gây áp lực lên nhân viên y tế phải làm theo ý của họ, nghiêm trọng hơn là hành hung, gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị… Khi đó áp lực đối với các y, bác sĩ lại nhân đôi.

Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân
 Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Trước tình trạng đáng lo ngại đó, bs Khanh cho biết bệnh viện đã đề xuất với Công an phường nghiên cứu xem có thể cung cấp chiếc khiên để tại khoa cấp cứu của bệnh viện để khi có trường hợp tấn công nhân viên y tế, nhất là người tấn công bằng vật dụng sắt nhọn, nguy hiểm, còn có cái để đỡ.

Cơ quan Công an có thể cấp mũ có mặt nạ và 1 - 2 bộ áo giáp để bộ phận bảo vệ mặc tiếp cận khống chế người dùng hung khí tấn công nhân viên y tế, trong khi chờ Công an tới.

Chia sẻ với Công an nhân dân về giải pháp, BS Khanh cho rằng, Khoa cấp cứu nên có khu sàng lọc riêng để sàng lọc bệnh nhân rồi mới đưa vào khu cấp cứu. Sau đó, đưa họ vào các phòng, khoa tiếp theo. Khi bệnh nhân đến đây, người nhà ra khu vực chờ, cần hỏi thêm thông tin về người bệnh, nhân viên y tế sẽ mời người nhà vào.

Ngoài ra, nhân viên y tế cũng cần tăng cường giao tiếp ứng xử đúng mực, nhanh gọn, chuyên nghiệp, xử trí nhanh các trường hợp cấp cứu, giải thích rõ ràng tình trạng của bệnh nhân. Ở khoa cấp cứu phải có bảng phân loại nhóm bệnh.

Hiện nay, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Ban giám đốc đã chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức dạy võ cho nhân viên tế để nâng cao sức khỏe và biết cách bảo vệ bản thân khi bị tấn công, thậm chí có thể khống chế được người hành hung.

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Từ khóa:   y tế bệnh viện Lê Văn Thịnh bệnh nhân

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