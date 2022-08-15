COVID kéo dài: Triệu chứng này gặp ở 90% trường hợp COVID nhẹ và có thể mất rất nhiều năm để hồi phục hoàn toàn

Trong khi hầu hết những người bị nhiễm COVID-19 hồi phục sau khi trải qua các triệu chứng trong vài ngày hoặc vài tuần thì một số người khác vẫn có các triệu chứng mặc dù đã hồi phục sau lần nhiễm trùng ban đầu. Tình trạng này được gọi là COVID kéo dài hoặc hội chứng sau COVID và được cho là xảy ra khi các triệu chứng liên quan đến COVID của bạn kéo dài hơn 12 tuần.
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Vì khó xác định được kết cục của đại dịch COVID-19 đang diễn ra này do các biến thể thay đổi có thể chống lại khả năng miễn dịch được xây dựng ngay cả khi tiêm chủng, danh sách bệnh nhân trong nhóm COVID dài không ngừng tăng lên.
Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu từ Ý và Anh đã tìm cách tìm hiểu một số triệu chứng của COVID-19 tồn tại trong bao lâu, đặc biệt là các triệu chứng phổ biến xuất hiện ngay cả trong các trường hợp COVID nhẹ.
Trong nghiên cứu này, các tác giả muốn biết mất bao lâu để những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hồi phục sau các triệu chứng ban đầu của COVID-19, đặc biệt là mất khứu giác và vị giác.
Các nhà nghiên cứu lưu ý, "88,2% bệnh nhân báo cáo rối loạn chức năng khứu giác hoặc vị giác liên quan đến COVID-19 đã hoàn toàn hồi phục trong vòng 2 năm. Một sự phục hồi muộn đã được quan sát thấy ở 10,9% bệnh nhân".
Họ phát hiện ra rằng khoảng 90% bệnh nhân mất hai năm để lấy lại vị giác và khứu giác hoàn toàn sau lần nhiễm COVID ban đầu. Khoảng thời gian dài này có thể cực kỳ khó khăn và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của một người.
Nghiên cứu những hạn chế cần lưu ý
Mặc dù nghiên cứu bổ sung và hiểu biết về COVID dài ngày nay đã có nhiều dữ liệu hơn, nhưng đây là một số hạn chế quan trọng của nghiên cứu được các tác giả chia sẻ:
• Cỡ mẫu tương đối nhỏ và hạn chế về mặt địa lý
• Bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng hơn không được đưa vào
• Dữ liệu được tự báo cáo
• Đánh giá tâm lý của chức năng hóa trị không được thực hiện
• Thiếu dữ liệu cho các phương pháp điều trị bằng hóa chất chemosensory
Các triệu chứng COVID kéo dài phổ biến khác
Ngoài mất khứu giác và vị giác, một bệnh nhân COVID kéo dài có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau. Bao gồm:
Mệt mỏi
Sốt
Khó thở
Ho
Khó suy nghĩ hoặc tập trung
Đau đầu
Các vấn đề về giấc ngủ
Chóng mặt khi đứng
Trầm cảm hoặc lo lắng
Đau khớp hoặc cơ
Tưc ngực
Nhịp tim nhanh hoặc đập thình thịch
Bệnh tiêu chảy
Đau bụng
Các cục máu đông
Phát ban
Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt
Tại sao có rất nhiều triệu chứng COVID kéo dài?
Các triệu chứng COVID kéo dài khác nhau về mức độ nghiêm trọng. Một số bệnh nhân có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ một cách hiệu quả, trong khi những người khác thậm chí có thể nằm liệt giường.
Ngoài mức độ nghiêm trọng khác nhau của các triệu chứng, các nhà khoa học và bác sĩ còn bối rối với sự đa dạng ngày càng tăng của các triệu chứng COVID kéo dài, với một số ước tính rằng chúng có thể trên 200 triệu chứng.
Điều này có thể là do mỗi đột biến mới của COVID-19 mang theo một biến thể mới. Các biến thể mới này đi kèm với các triệu chứng khác nhau, điều này cũng làm tăng thêm danh sách các triệu chứng COVID dài.
Chúng ta có nên lo lắng về COVID kéo dài không?
COVID kéo dài đòi hỏi sự quản lý chính xác trong một thời gian dài để có thể chữa lành hoàn toàn. Trong khi có các phương pháp điều trị COVID-19, các bác sĩ và nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu tìm hiểu về COVID kéo dài, đó là lý do tại sao hiện nay có rất ít phương pháp điều trị cho tình trạng này.
Khi ngày càng có nhiều người tham gia nhóm bệnh nhân COVID kéo dài, thì áp lực điều trị ngày càng tăng đối với các dịch vụ y tế trên toàn cầu. Nhận biết và điều trị kịp thời COVID kéo dài là điều cần thiết để giảm số lượng bệnh nhân mắc phải tình trạng này hàng ngày.
Theo Times of india