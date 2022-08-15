Giấm táo có công dụng thần kỳ gì trong việc giảm chứng đau nửa đầu mà nhiều chị em nội trợ lại ưa chuộng đến vậy?

Giấm táo được làm bằng cách lên men rượu táo. Quá trình này bao gồm để táo nghiền nát, men và nước ở nhiệt độ phòng cho đến khi men chuyển đường từ táo thành rượu. Sau đó, vi khuẩn được thêm vào để biến nó thành axit axetic, hợp chất hoạt động chính trong giấm.

Trong những năm gần đây, giấm táo đã trở thành một phương thuốc tự nhiên phổ biến cho nhiều bệnh, bao gồm cả đau đầu và đau nửa đầu. Nghiên cứu đã không chứng minh được lợi ích của giấm táo đối với chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, loại giấm này có những lợi ích sức khỏe khác được khoa học chứng minh có thể giải thích tại sao nó thường được khuyên dùng như một phương pháp điều trị đau đầu.

Mặc dù giấm táo không chứa nhiều vitamin hoặc khoáng chất, nhưng nó rất giàu axit hữu cơ, phenolic, tannin, flavonoid và carotenoid. Kết hợp lại, chúng được cho là chịu trách nhiệm chính cho các đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của giấm táo.

Axit axetic tạo cho giấm táo có mùi hăng, đặc và vị chua. Đây cũng là hợp chất mà các nhà nghiên cứu đề xuất mang lại lợi ích cho sức khỏe của giấm táo.

Lợi ích sức khỏe

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Polyphenol trong giấm táo có thể giúp chống viêm và cải thiện huyết áp và mức lipid (chất béo). Chúng cũng có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và tiểu đường. Các polyphenol trong giấm táo cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào trong cơ thể.

Không có bằng chứng khoa học chắc chắn rằng giấm táo có thể điều trị chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy nó có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Vì mức độ glucose tăng cao có thể gây ra đau đầu, uống giấm táo thường xuyên có thể gián tiếp làm giảm cơn đau đầu.

Một đánh giá của các nghiên cứu cho thấy giấm táo làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói và nồng độ hemoglobin A1C (HbA1C). Các nhà nghiên cứu kết luận rằng giấm táo có thể giúp kiểm soát tình trạng tăng đường huyết (lượng đường trong máu cao).

Tác dụng phụ có thể xảy ra

Giấm táo thường được coi là an toàn. Tuy nhiên, vì giấm có tính axit nên nó có thể gây kích ứng đường tiêu hóa hoặc gây sâu răng theo thời gian nếu không được pha loãng đúng cách.

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Ngoài ra, một nghiên cứu đã khảo sát khả năng ngăn chặn sự thèm ăn của giấm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiều người cảm thấy buồn nôn sau khi uống giấm vào bữa sáng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các tác dụng phụ là tối thiểu khi giấm táo được tiêu thụ vừa phải.

Điều quan trọng cần lưu ý là chất tannin (chất có nguồn gốc từ axit phenolic) trong giấm táo có thể gây đau đầu. Một số chuyên gia cho rằng tannin góp phần giải phóng chất dẫn truyền thần kinh serotonin, có thể gây đau đầu ở mức độ cao.

Liều lượng và chuẩn bị

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Bởi vì không có bằng chứng mạnh mẽ để hỗ trợ việc sử dụng nó, không có liều lượng tiêu chuẩn của giấm táo để điều trị chứng đau nửa đầu .

Nếu bạn đang uống giấm táo, một số người ủng hộ khuyên bạn nên dùng 1–2 thìa pha với 236 - 354 ml nước.

Lượng axit axetic trong giấm táo cũng khác nhau, do đó rất khó để biết nó nên được pha loãng bao nhiêu.

Giấm táo có tác dụng gì đối với chứng đau nửa đầu?

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Giấm táo có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có thể làm giảm tần suất đau đầu do lượng đường trong máu tăng cao.

Tuy nhiên, nó có thể gây đau đầu ở một số người vì tannin có thể thúc đẩy sản xuất serotonin. Sự thay đổi nồng độ serotonin có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở những người dễ bị chúng.

Để giảm đau đầu, ngoài việc pha loãng trong nước, một số chuyên gia khuyên bạn nên đun sôi giấm táo với nước và hít hơi nước. Để làm điều này, trộn 60 ml giấm táo với khoảng 474 ml nước. Đun sôi và hít hơi nước trong khoảng ba phút.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự an toàn của các chế phẩm này vẫn chưa được biết. Một người dự định sử dụng giấm táo để điều trị đau đầu nên nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Các biện pháp tự nhiên cho chứng đau nửa đầu

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Thật không may, không có cách chữa trị chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, có một số biện pháp tự nhiên khác nhau để giảm chứng đau nửa đầu mà bạn có thể thử tại nhà. Chúng bao gồm:

Giữ đủ nước

Nghỉ ngơi

Đặt khăn lạnh hoặc túi đá chườm lên đầu

Dùng thuốc giảm đau không kê đơn (OTC) như aspirin , Motrin (ibuprofen) hoặc Tylenol (acetaminophen)

Thử các loại tinh dầu, chẳng hạn như hoa oải hương, húng quế và bạc hà

Bấm huyệt

Giảm căng thẳng

Ngoài ra, nếu bạn bị đau nửa đầu dữ dội và thường xuyên, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể kê đơn thuốc để giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất của chứng đau nửa đầu.

Theo Verywell Health