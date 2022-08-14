Đầu tiên, chúng ta hãy nói một chút về PAD. Căn bệnh này gây ra tình trạng viêm các lớp của thành mạch máu và có thể liên quan đến sự lắng đọng cholesterol.

Mọi người thường hỏi thực phẩm chức năng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào. Dùng các loại vitamin hoặc chất bổ sung cụ thể có thể có lợi cho bệnh động mạch ngoại biên (PAD) không?

Rõ ràng, xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch) ở những người bị PAD là một dạng tiên tiến và độc hại hơn của bệnh viêm này. Do đó, những người bị PAD có khả năng thực hiện bất kỳ biện pháp nào họ có thể để giảm sự tiến triển của bệnh thành mạch máu này.

PAD có liên quan chặt chẽ với bệnh động mạch vành (CAD). Trên thực tế, những người bị PAD có nguy cơ tử vong do các biến cố tim mạch cao gấp 3-5 lần so với những người bị bệnh mạch vành đơn thuần. Các động mạch nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ đột quỵ nhỏ hoặc đột quỵ lớn như tai biến mạch máu não.

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Một số loại vitamin và chất bổ sung có thể hữu ích với những người bị PAD, trong khi những loại khác có thể gây ra những rủi ro hoặc nhược điểm cần được xem xét cẩn thận. Một yếu tố khác cần xem xét là liệu có đủ nghiên cứu để đề xuất một loại thực phẩm bổ sung cụ thể hay không. Nếu bạn đang dùng chất bổ sung, hãy nhớ cập nhật cho bác sĩ của bạn vì có thể xảy ra tương tác với các loại thuốc được kê đơn.

Nếu bạn bị bệnh động vạch ngoại biên PAD, đây là những điều bạn cần biết về năm loại thực phẩm chức năng phổ biến:

1. Axit béo omega-3 hoặc những gì được gọi là axit béo không bão hòa đa chuỗi dài n-3 được tìm thấy hầu hết trong các nguồn cá. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng rằng việc bổ sung omega-3 giúp cải thiện khả năng hoặc giảm tỷ lệ tử vong nói chung, nhưng việc dùng liều lượng lớn trong một thời gian dài dường như có mang lại lợi ích sức khỏe cho những người bị PAD.

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2. Folate và vitamin B có nguy cơ thấp khi bổ sung, nhưng có rất ít bằng chứng về việc cải thiện PAD hoặc giảm nguy cơ tim mạch với các tác nhân này. Chúng cũng có thể gây hại cho những bệnh nhân bị bệnh thận. Liều lượng thấp (400 mcg) đã được khuyến nghị cho sức khỏe tổng thể.

3. Vitamin C đã được chứng minh là tốt cho những người bị PAD. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào cho thấy giảm PAD hoặc nguy cơ tim mạch khi bổ sung, ít nhất một nghiên cứu cho thấy tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người dùng liều cao hơn. Không có liều lượng nào được khuyến cáo rõ ràng để giảm nguy cơ tim mạch.

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4. Vitamin D cũng đã được chứng minh là có hiệu quả ở những người bị PAD. Nhưng một lần nữa, việc bổ sung đã không cho thấy tác dụng có lợi cho những người bị PAD, khi mức độ bình thường, việc tăng liều có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi trong mạch máu. Liều hàng ngày 700 IU được khuyến nghị cho sức khỏe tổng thể.

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5. Vitamin E đã được chứng minh là giảm ở những người bị PAD, và sự thiếu hụt được cho là làm trầm trọng thêm các triệu chứng PAD. Nhưng việc bổ sung vitamin E đã không được chứng minh một cách nhất quán để giảm nguy cơ tiến triển PAD. Ngoài ra, vitamin này nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân đang dùng thuốc làm loãng máu, vì nó có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

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Nói chuyện với bác sĩ về cách bổ sung vitamin và khoáng chất có thể là một phần của kế hoạch điều trị tổng thể. Bác sĩ cũng sẽ thảo luận về những thay đổi lối sống sau đây, điều này rất quan trọng để quản lý PAD của bạn:

Bỏ thuốc lá

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Ăn một chế độ ăn uống cân bằng có nhiều chất xơ và ít cholesterol, chất béo và natri. Hạn chế chất béo đến 30% tổng lượng calo hàng ngày của bạn. Chất béo bão hòa không nên chiếm quá 7% tổng lượng calo của bạn. Tránh chất béo chuyển hóa, bao gồm các sản phẩm được làm bằng dầu thực vật hydro hóa và hydro hóa một phần. Nếu bạn đang thừa cân, giảm cân sẽ giúp bạn giảm lượng cholesterol toàn phần và tăng mức cholesterol HDL (tốt).

có nhiều chất xơ và ít cholesterol, chất béo và natri. Hạn chế chất béo đến 30% tổng lượng calo hàng ngày của bạn. Chất béo bão hòa không nên chiếm quá 7% tổng lượng calo của bạn. Tránh chất béo chuyển hóa, bao gồm các sản phẩm được làm bằng dầu thực vật hydro hóa và hydro hóa một phần. Nếu bạn đang thừa cân, giảm cân sẽ giúp bạn giảm lượng cholesterol toàn phần và tăng mức cholesterol HDL (tốt). Tập thể dục: Bắt đầu một chương trình tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ. Đi bộ rất quan trọng và có thể hỗ trợ điều trị PAD. Những bệnh nhân đi bộ thường xuyên có thể mong đợi sự cải thiện rõ rệt về khoảng cách mà họ có thể đi bộ trước khi bị đau chân. Bơi lội là một hoạt động khác mang lại lợi ích tăng cường sức mạnh.

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Quản lý các tình trạng sức khỏe khác chẳng hạn như huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol cao.

chẳng hạn như huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol cao. Thực hành chăm sóc da chân tốt để ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm nguy cơ biến chứng. Nếu bạn không thể tự mình thực hiện những công việc này, tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ có thể hữu ích.

Theo Cleverland Clinic