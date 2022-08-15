5 thực phẩm và đồ uống đơn giản có thể giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường tái tạo tế bào một cách tự nhiên

Dưới đây là một số loại thực phẩm và đồ uống đơn giản có thể giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường tái tạo tế bào một cách tự nhiên.

Ngay từ việc sản xuất mật, protein và cholesterol để lưu trữ carbohydrate, vitamin và khoáng chất đến phân hủy các chất độc từ thức ăn, rượu, thuốc, gan cũng có tác động đến sức khỏe não bộ của bạn, do đó, việc chăm sóc một cơ quan này là điều cần thiết.

Uống trà có thể giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường tái tạo tế bào. Đặc biệt, uống trà đen và trà xanh hàng ngày có thể thúc đẩy sự bài tiết của men gan và có thể làm giảm mức độ chất béo trong gan. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa trong trà có thể giúp giảm stress oxy hóa và cũng ngăn ngừa một số loại ung thư.

Theo một nghiên cứu của Nhật Bản, người ta đã phát hiện ra rằng uống trà hàng ngày có thể giúp cải thiện các chỉ số máu trong bối cảnh sức khỏe của gan. Tuy nhiên, trà xanh bổ sung hoặc chiết xuất đã qua chế biến có thể gây hại cho gan và không tốt cho sức khỏe như trà từ nguyên liệu gốc.

Bưởi

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Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan một cách tự nhiên và giúp sửa chữa, tái tạo tế bào gan. Theo các nghiên cứu, chất chống oxy hóa trong bưởi giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh xơ gan, gây viêm mãn tính và đau do sự hình thành các mô liên kết có hại trên gan.

Cá béo

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Giàu axit béo omega-3, cá béo là một trong những phương thuốc tốt nhất để chữa lành chứng viêm và giảm sự lắng đọng chất béo trong gan. Theo một nghiên cứu, ăn cá béo hàng ngày có thể giúp giảm mỡ gan và chất béo trung tính ở những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Trên thực tế, cá béo cũng giúp tái tạo tế bào và mô do sự hiện diện của collagen tự nhiên. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không tiêu thụ quá nhiều axit béo omega 6 vì nó có thể gây ra các bệnh về gan.

Nước ép củ dền

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Một cách đơn giản khác để tăng cường sức khỏe của gan là bổ sung nước ép củ dền vào chế độ ăn uống hàng ngày. Được chứa nhiều nitrat và chất chống oxy hóa được gọi là Betalains, nước ép củ dền rất tốt cho sức khỏe của gan và tim, nó giúp giảm căng thẳng oxy hóa trên cơ thể và giúp tái tạo tế bào.

Trên thực tế, uống nước củ dền hoặc thêm trà củ dền vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp tăng các enzym giải độc tự nhiên có thể giúp tăng cường chức năng gan và giảm viêm, giảm nguyên nhân gây ra các rối loạn như gan nhiễm mỡ.

Quả mọng

Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng tươi hoặc khô có nhiều chất chống oxy hóa được gọi là Anthocyanins. Bổ sung các loại quả mọng như việt quất, nam việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể tăng cường phản ứng của tế bào miễn dịch và giảm tổn thương do stress oxy hóa với gan. Hơn nữa, việc tiêu thụ các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa giúp làm chậm sự tiến triển của các khối u hoặc xơ hóa trong cơ thể.

Theo Times of India