Cuộc sống của chúng ta bận rộn và việc tìm ra 30, 45 hoặc 60 phút mỗi ngày, vài lần một tuần để đến phòng tập thể dục thật khó.

Nếu bạn có tư cách thành viên phòng tập thể dục nhưng không sử dụng nó – thường xuyên hoặc không sử dụng – thì bạn không đơn độc. Theo thống kê của ngành thể hình, 67 đến 80% những người đăng ký tập gym không bao giờ đến tập.

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại Đại học Sydney đã phát hiện ra rằng cái mà họ gọi là “ hoạt động thể chất theo lối sống gián đoạn mạnh mẽ” (Vilpa) - hoặc những gì bạn có thể gọi là những đợt tập thể dục ngắn ngày - có thể mang lại những lợi ích to lớn, bao gồm giảm nguy cơ phát triển bệnh tật.

Nhưng đây là một bí mật ít được biết đến: tập thể dục ngẫu nhiên có giá trị to lớn - nghĩa là loại bài tập bạn thực hiện một cách tình cờ, không thực sự để ý và chắc chắn không đặt ra thời gian cụ thể cho việc đó.

Giáo sư Emmanuel Stamatakis dẫn đầu cuộc nghiên cứu quan sát về bài tập “Vilpa”. Ảnh: Đại học Sydney

Giáo sư Emmanuel Stamatakis đã dẫn đầu nghiên cứu quan sát này, trong đó phân tích tác động của các đợt tập thể dục ngắn hạn đối với kết quả bệnh tật – trong trường hợp này là ung thư .

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy “mối liên hệ chặt chẽ” giữa Vilpa và nguy cơ mắc các bệnh ung thư thấp hơn do hoạt động thể chất ảnh hưởng – bao gồm ung thư phổi, ruột, gan, thận, đầu và cổ, thực quản, vú và nội mạc tử cung.

Nghiên cứu kết luận rằng chỉ 4 đến 5 phút sử dụng Vilpa mỗi ngày sẽ giảm 17 đến 18% tổng nguy cơ mắc bệnh ung thư và giảm 31 đến 32% nguy cơ đối với những bệnh ung thư bị ảnh hưởng bởi hoạt động thể chất.

Trong một nghiên cứu trước đó, nhóm nghiên cứu của ông đã ghi nhận "mối liên hệ mạnh mẽ và nhất quán" giữa loại tập luyện này và bệnh tim mạch, giảm nguy cơ gần 50% từ ba đợt tập luyện kéo dài một phút mỗi ngày trung bình.

Stamatakis giải thích: “Vilpa không chỉ giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng tim mạch, hô hấp mà còn có liên quan đến việc giảm tình trạng kháng insulin và viêm mãn tính , cả hai đều là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh ung thư” cũng như các bệnh khác”.

Nghiên cứu đã quan sát hơn 22.000 người tham gia Biobank ở Vương quốc Anh chưa bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và chưa bao giờ thực hiện bất kỳ bài tập có cấu trúc nào như đến phòng tập thể dục thường xuyên - trong gần bảy năm.

Tất cả họ đều được yêu cầu đeo thiết bị theo dõi thể dục để có thể theo dõi chi tiết về mọi hoạt động của họ - dù ngắn gọn đến đâu - cũng như cường độ của nó. Độ tuổi trung bình của người tham gia là 62.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), người lớn tuổi cần tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần - một con số đáng sợ đối với những người không có thân hình cân đối nhưng muốn có thân hình đẹp hơn.

Nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi 60, không đạt được mục tiêu này. Nhưng chính xác là khi già đi, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến việc tập thể dục.

Nó không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư: tập thể dục giúp làm chắc xương và người lớn tuổi đặc biệt dễ bị gãy xương khi mật độ xương giảm xuống.

Nó cũng cải thiện tính linh hoạt và tâm trạng và có thể - vì nó tạo ra cơ để hỗ trợ khớp - làm giảm cơn đau do viêm xương khớp .

Hơn nữa, việc xây dựng cơ bắp săn chắc đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer .

Nếu bạn bắt đầu với số lượng nhỏ - với mục tiêu có thể đạt được tại nhà, chẳng hạn như 3 phút rưỡi mỗi ngày - bạn sẽ xây dựng thể lực của mình một cách tự nhiên và có thể sớm đạt được 150 phút mỗi tuần do CDC quy định.

Điều đó cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đến phòng tập thể dục: thường thì sự thiếu tự tin khiến mọi người rời xa trung tâm thể hình.

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả những người dưới 35 tuổi cũng cảm thấy tự ti khi tập gym; hãy tưởng tượng cảm giác của bạn ở độ tuổi 60 sẽ như thế nào.

Các hoạt động điển hình của Vilpa “bao gồm các đợt đi bộ rất nhanh, đi bộ lên dốc, đi bộ mang theo ba lô hoặc túi mua sắm trong vài trăm mét - từ cửa hàng đến ô tô của bạn chẳng hạn, leo cầu thang và làm việc nhà hoặc làm vườn tích cực”, ông Stamatakis nói.

“Nhiều hoạt động thường nhật hàng ngày của chúng ta có thể được chuyển thành một bài tập thể dục bùng nổ bằng cách điều chỉnh cường độ của chúng” - nghĩa là thực hiện chúng với cường độ cao hơn một chút, nhanh hơn một chút.

Làm việc nhà, chẳng hạn như hút bụi, bật một bản nhạc khiêu vũ để giúp bạn vận động và làm cho công việc nhà bớt nhàm chán. Ảnh: Shutterstock

Vì vậy, hãy tăng tốc độ đi bộ của bạn và đi bộ chạy nước rút trong một đến hai phút trong khi đi bộ dài hơn, cố gắng tìm cách đi bộ có một vài ngọn đồi và thực hiện việc này không liên tục. Anh ấy nói, bạn sẽ dễ dàng đáp ứng được ba đến năm phút trong ngày của mình.

Anh ấy gợi ý rằng hãy làm những công việc nhà như hút bụi và bật một bản nhạc khiêu vũ để giúp bạn vận động và làm cho công việc nhà bớt nhàm chán hơn. Và đi cầu thang bộ thay vì thang cuốn hoặc thang máy bất cứ khi nào có thể.