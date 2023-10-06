Giới trẻ mắc bệnh tiểu đường ngày càng nhiều, bác sĩ cảnh báo nên thay đổi 4 thói quen này dù có thích đến đâu cũng phải kiềm chế

Sức khỏe 06/10/2023 11:39

Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh tiểu đường và để tránh điều đó, bác sĩ khuyên không nên thực hiện 4 thói quen này thường xuyên.

Ở xung quanh chúng ta, có rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là trong nhóm tuổi trung niên và cao niên.

Nhưng theo một cuộc khảo sát dữ liệu, kết quả cho thấy trong vài năm gần đây, bệnh tiểu đường ngày càng xuất hiện ở người trẻ hơn, điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Tại sao ngày càng có nhiều người trẻ bắt đầu có mức đường trong máu cao?

Thường xuyên ăn ngoài

Giới trẻ mắc bệnh tiểu đường ngày càng nhiều, bác sĩ cảnh báo nên thay đổi 4 thói quen này dù có thích đến đâu cũng phải kiềm chế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này rất nhiều ban trẻ thích ăn ngoài vì độ tiện lợi và có thể chọn bất cứ món gì mình thích. Tuy nhiên, nếu ăn ngoài lâu dài, sẽ để lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe của chúng ta.

Trước hết, chúng ta không thể đảm bảo vệ sinh của đồ ăn ngoài, có thể tồn tại rất nhiều vi khuẩn và virus, hơn nữa, trong quá trình nấu nướng, các gia vị cũng được thêm vào để tăng hương vị của món ăn, điều này sẽ tạo áp lực lớn cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Nếu ăn ngoài lâu dài, tốc độ trao đổi chất trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng, mức đường trong máu có thể bị mất cân đối hoặc dao động, dần dần sẽ dẫn đến tăng huyết áp, tăng đường trong máu.

Uống nước ngọt có ga

Xung quanh chúng ta, rất nhiều người trẻ thích uống đủ loại nước ngọt có ga, thay vì uống nước. Tuy nhiên, nước ngọt có ga chứa nhiều chất phụ gia và hàm lượng đường rất cao.

Nếu uống thường xuyên, sẽ gây áp lực lớn cho cơ thể, dẫn đến tăng đột ngột đường trong máu. Vì vậy, nếu không muốn mắc bệnh tiểu đường, hy vọng bạn sẽ sớm từ bỏ thói quen xấu này.

Áp lực tinh thần lớn

Giới trẻ mắc bệnh tiểu đường ngày càng nhiều, bác sĩ cảnh báo nên thay đổi 4 thói quen này dù có thích đến đâu cũng phải kiềm chế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh chúng ta, nhiều người vì gia đình mà chọn làm việc cật lực, điều này đồng nghĩa với việc họ phải chịu đựng áp lực công việc khổng lồ. Nếu không biết cách điều chỉnh, điều này sẽ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nếu có áp lực tinh thần lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lọc và trao đổi chất của các cơ quan nội tạng trong cơ thể, làm giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể, hàm lượng đường trong máu cũng sẽ có biến động đáng kể, dễ dẫn đến tăng lượng đường trong máu, đe dọa đến sức khỏe.

Béo phì quá mức

Theo sự nâng cao mức sống, ngày càng có nhiều người gặp phải tình trạng béo phì.

Nếu cân nặng vượt quá giới hạn, điều này sẽ dẫn đến cơ thể tích tụ một lượng lớn độc tố, gây áp lực lớn cho các cơ quan nội tạng, ảnh hưởng đến sự tiêu thụ và trao đổi chất của đường trong máu.

Đồng thời cũng không tốt cho sự bài tiết của insulin, dẫn đến tăng đường trong máu một cách âm thầm và bệnh tiểu đường sẽ từ từ tiến gần bạn.

 

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe bệnh tiểu đường giới trẻ

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