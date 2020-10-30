Giấm táo có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp?

Sử dụng giấm táo với liều lượng phù hợp sẽ giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa đáng kể. Bạn có thể thêm một thìa súp giấm táo vào cốc nước lớn rồi uống khoảng 15 phút trước bữa ăn, chúng mang đến công dụng giúp kích thích hệ tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình hấp thụ thức ăn.

Giấm táo có tác dụng gì đối với sức khỏe và làn da chắc hẳn là điều được nhiều chị em quan tâm. Loại nguyên liệu này có nhiều tên gọi khác nhau như ACV hay giấm rượu táo. Đây thực chất là một loại giấm được chế biến từ rượu táo hoặc táo tươi. Chúng không chỉ chứa nhiều vitamin hữu ích mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

- Tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong ruột, là nguyên nhân gây ra tiêu chảy, đầy hơi và co thắt ruột.

Trong giấm táo giàu enzyme, amino axit cũng như vi khuẩn có lợi, vì thế chúng trở thành một “bảo bối” đối với những người đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa. Cụ thể như:

- Ngoài ra, các enzyme có trong giấm táo cũng sẽ giúp tăng tốc độ tiêu hóa và rất có lợi cho người hay bị dị ứng thực phẩm.

Khi bạn uống loại giấm này thường xuyên, đặc biệt là trước mỗi bữa ăn chính trong ngày thì hệ tiêu hóa sẽ được cải thiện và tăng hấp thu dưỡng chất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2. Hỗ trợ giảm táo bón và các vấn đề đường ruột

Kết hợp giấm táo với nước sẽ giúp điều chỉnh nồng độ axit trong dạ dày xuống mức thấp, từ đó giảm chứng ợ nóng ở những người có vấn đề dạ dày.

Tuy nhiên bạn cần chú ý một điều là loại giấm này có tác động khá mạnh với những người bị ợ nóng, đặc biệt là những ai đang bị viêm loét dạ dày. Do đó, để an toàn bạn nên pha loãng trước khi uống và càng không nên dùng nếu đang bị viêm loét dạ dày.

Kết hợp giấm táo với nước sẽ giúp điều chỉnh nồng độ axit trong dạ dày xuống mức thấp

Trong táo có chất xơ cao giúp làm dịu đường tiêu hóa, giúp ngăn ngừa đầy hơi, đau bụng. Loại giấm này cũng có tác dụng như thuốc nhuận tràng nhẹ giúp kích thích nhu động ruột trong trường hợp bạn thường xuyên bị táo bón.

3. Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Đường ruột là một bộ phận quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Việc tạo điều kiện cho sự phát triển của các loại vi khuẩn có lợi nhờ giấm táo có thể giúp tăng khả năng miễn dịch đáng kể.

Các axit malic trong giấm táo cũng là một chất kháng virus cực mạnh. Đây là một trong những nguyên do mà người uống giấm táo hay cho rằng họ ít mắc cảm lạnh hơn so với người bình thường.

Giấm táo giúp tăng cường hệ miễn dịch

Bên cạnh đó, giấm táo nguyên chất được cho là rất có lợi cho hệ thống bạch huyết nhờ vào tác dụng làm sạch các hạch bạch huyết cũng như làm phá vỡ chất nhầy trong cơ thể. Qua thời gian, nó có thể giúp bạn giảm nghẹt mũi, cảm lạnh cũng như bớt dị ứng.

4. Dùng giấm táo giảm cân hiệu quả

Các nghiên cứu gần đây cho thấy giấm táo có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chúng làm tăng cảm giác no, khiến bạn nạp ít calo vào hơn và giảm cân an toàn.

Đơn cử như một nghiên cứu gần đây thì việc uống giấm cùng với bữa ăn nhiều carb có thể dẫn đến cảm giác no lâu, khiến người tham gia ăn ít hơn đến 200 calo trong suốt phần ăn còn lại trong ngày.

Gần đây, một nghiên cứu trên 175 người mắc bệnh béo phì còn chỉ ra rằng việc tiêu thụ giấm táo hàng ngày có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm cân. Bạn có thể tham khảo như sau:

+ Uống 1 muỗng canh (12ml) giúp giảm được 2,6 pound (1,2kg)

+ Uống 2 muỗng canh (30ml) giúp giảm được 3,7 pound (1,7kg)

Giấm táo có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nhìn chung, sử dụng giấm táo có thể góp phần giúp bạn giảm cân bằng cách thúc đẩy cảm giác no lâu, giảm mức độ insulin và lượng đường trong máu. Trong giấm táo chỉ chứa khoảng 3 calo mỗi muỗng canh, đây là lượng calo cực thấp nên sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cân nặng.

5. Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh được khả năng hỗ trợ làm giảm nồng độ glucose của loại giấm này. Giấm táo sẽ can thiệp vào các hoạt động tiêu hóa tinh bột và hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu, từ đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu hiệu quả.

Giấm táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu hiệu quả

Đối với những bệnh nhân mắc tiểu đường loại 1, giấm táo sẽ giúp giảm chứng tăng đường huyết sau khi ăn. Còn với những người bị tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin, giấm táo giúp hỗ trợ cải thiện độ nhạy cảm insulin, đồng thời giúp giảm chỉ số đường huyết an toàn.

Những người có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 hoặc người được chẩn đoán có tiền tiểu đường, giấm táo sẽ giúp giảm nhanh và ổn định các chỉ số đường huyết khi đói, hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết 2 giờ sau khi ăn.

6. Giấm táo giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Khoa học đã chứng minh, giấm táo có thể giúp cải thiện một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Những nghiên cứu gần đây trên động vật cho thấy giấm táo có thể hỗ trợ giảm mức cholesterol và các chất béo trung tính, cũng như hạn chế một số yếu tố nguy cơ bệnh tim khác.

Giấm táo có thể giúp cải thiện một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim

Các nghiên cứu trên chuột cũng chỉ ra rằng việc dùng giấm táo có thể làm giảm huyết áp, mà tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim và các vấn đề về thận.

7. Giấm táo có tác dụng gì cho da?

Giấm táo được xem là một giải pháp hiệu quả cho các tình trạng như khô da hay bệnh chàm. Bề mặt da có tính axit nhẹ tự nhiên, nên việc sử dụng giấm táo tại chỗ là cách có thể giúp cân bằng độ pH tự nhiên của da, đồng thời cải thiện hàng rào bảo vệ của da.

Giấm táo giúp chữa khô da, bệnh chàm

Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng dấm táo để trị mụn nhờ chúng giàu tính axit cùng khả năng sát khuẩn vượt trội.

Bạn có thể pha loãng giấm táo để sử dụng như một loại toner giúp làm sạch và se khít lỗ chân lông, từ đó giảm nguy cơ hình thành mụn và các ổ viêm trên da. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các phương pháp chống nắng để ngăn nguy cơ da bị nắng ăn khi dùng giấm táo dưỡng da.

8. Giấm táo giúp trị gàu, làm sạch da đầu

Để giải quyết tình trạng trên, bạn có thể nhờ vào sự trợ giúp của giấm táo. Với đặc tính kháng nấm men tự nhiên, giấm táo có thể giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng da đầu bị gàu hiệu quả.

Giấm táo có thể giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng da đầu bị gàu hiệu quả

Thêm vào đó, chúng còn giúp phục hồi độ pH vốn có của da đầu, đồng thời làm sạch lỗ chân lông và nang tóc.

Sử dụng loại giấm này để dưỡng tóc đều đặn có thể giúp tóc óng ả, mềm mượt tự nhiên. Trong giấm táo có các dưỡng chất giúp làm sáng, hỗ trợ loại bỏ các tế bào chết, cặn bẩn tích tụ trên da đầu cũng như các hóa chất còn sót lại trong quá trình tạo kiểu hoặc duỗi, nhuộm.

Hơn thế nữa, giấm táo còn có công dụng giúp phục hồi pH tự nhiên cho da đầu, làm cho mái tóc khỏe mạnh, hạn chế gãy rụng và mềm mượt.

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9. Giấm táo giúp làm sáng màu móng tay

Axit axetic và axit malic trong giấm táo có tác dụng giúp cải thiện tình trạng móng tay bị xỉn hoặc ngả màu, đồng thời hỗ trợ chữa trị nhiễm trùng móng, giúp móng tay của bạn phục hồi màu sắc tự nhiên.

Hy vọng bài viết trên đã giúp mọi người giải đáp được thắc mắc giấm táo có tác dụng gì đối với sức khỏe và làn da. Tuy nhiên, để có được hiệu quả như mong muốn, bạn chỉ nên chọn mua loại giấm táo chưa qua xử lý chắc lọc và tiệt trùng hay thường gọi là giấm táo hữu cơ dùng sẽ tốt hơn.